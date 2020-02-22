Повод невообразимо странный, да и появился он ещё 3 дня назад. Но вломиться в отель сборной России решили именно в 6 утра перед эстафетами.

В сборную России по биатлону опять нагрянула полиция. Очень похоже на тупую провокацию

Провокация, беспредел, психологическое давление – эти слова уже неотделимы от российского биатлона. Но, пожалуй, даже они не в полной мере описывают то, что происходит вокруг нашей команды на чемпионате мира в Антхольце.

В предпоследний день соревнований, на который запланированы две классические эстафеты, в расположение сборной России ворвалась итальянская полиция. В 6 утра сотрудники правоохранительных органов своим ключом открыли дверь номера, в котором проживают Александр Логинов и Евгений Гараничев, заставили спортсменов сидеть на месте в одних трусах и начали рыться в личных вещах Александра. Изъяли телефон и ноутбук, устроили обыск в автомобиле.

Просто какой-то старый фильм про итальянскую мафию.



Это что же такого надо натворить, чтобы ранним субботним утром поставить на уши полицию захолустной деревушки?



Как минимум дерзко ограбить банк. Или быть российским биатлонистом.

Полиция вломилась к сборной России по биатлону! Требовали сидеть в одних трусах. LIVE Это ещё что за беспредел? Сколько можно издеваться над Россией?!

Беспредел по-итальянски

Основанием для вторжения полиции в отель сборной России за несколько часов до важнейших гонок чемпионата мира стал запрос антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов Сары Фуссек-Хаккарайнен.

Подозрения у неё вызвал тот факт, что личный тренер Логинова Александр Касперович приехал на соревнования с аккредитацией сборной Украины, но при этом много времени проводил в отеле сборной России и непосредственно рядом с Логиновым. Бдительная сотрудница IBU тут же вспомнила о допинговом прошлом россиянина (а о нём точно не забудут до конца его карьеры) и незамедлительно сигнализировала о возможных нарушениях в полицию. Случилось это 19 февраля.

Да, всё так. Возможны нарушения, потому что они были раньше.

В Италии распространение, употребление и транспортировка допинга является уголовным преступлением, поэтому полиция отнеслась к запросу госпожи Фуссек-Хаккарайнен со всей серьёзностью и нанесла неприятный визит в отель сборной России. Правда, почему-то лишь сегодня. Наверное, серьёзно готовились.

В постановлении об обыске было написано: «В номерах отеля и местах их размещения (Логинова и Касперовича. – Прим. «Чемпионат») могли находиться запрещённые вещества, документация и информационные материалы, которые могли бы быть полезны для юридической полиции».

По информации спецкора «Чемпионата» Александра Говорова, Александр Касперович был доставлен в отделение полиции. Вместе с ним туда отправился президент СБР Владимир Драчёв. Логинов и Гараничев остались в отеле. Судя по всему, они оба побегут в эстафете, несмотря на утреннюю нервотрёпку. Пока никаких обвинений участникам скандала не предъявлено. К ситуации подключились российские дипломаты.

Чемпионат мира по биатлону 2020. Эстафеты. Обыски в сборной России, что происходит? LIVE На чемпионате мира в Антхольце время главных гонок. Все подробности, новости, фото, фишки — в онлайн-трансляции дня.

Провокация и есть

На первый взгляд, происходящее выглядит провокацией. К сожалению, на второй и третий тоже. Вызывать полицию на основании того, что Логинов когда-то употреблял допинг – смешно и глупо.



Если это реальный повод, то итальянским служителям закона вообще следует поселиться в отеле российской сборной, чтобы лишний раз не ездить.



Что касается украинской аккредитации Касперовича, то история пока мутная. По словам представителей российской команды, личному тренеру Логинова не хватило квоты в сборной России, поэтому ему пришлось ехать на соревнования от сборной Украины. Возможно, как-то сказалось то, что Логинов женат на украинской биатлонистке Марии Кручовой. На самом деле Касперович к украинской команде никакого отношения, и вполне логично, что он всё время проводил вместе со своим подопечным. То, что тренер имел на это полное право, подтверждает и пример тренера сборной Норвегии Зигфрида Мазе, часто посещающего отель сборной Франции.

Извинений не дождёмся?

Конечно, ещё предстоит установить, почему Касперовичу не хватило аккредитации от сборной России, кем была заполнена квота и насколько легитимно его пребывание на турнире с украинской аккредитацией. Но всё это – исключительно вопросы регламента и внутреннего протокола IBU. Если Касперович нарушил какие-то пункты регламента, то выдворите его с чемпионата мира. В чём проблема?



По факту имеем, что менеджер IBU, отвечающий за антидопинговую работу, на основании беспочвенных подозрений и предвзятого отношения к конкретному спортсмену инициировала беспардонный визит полицейских. Если бы они что-то нашли, то госпожа Фуссек-Хаккарайнен была бы на коне. Но, если полиция ничего не обнаружит, ей впору оставить место работы.



Впрочем, скорее всего, даже извинений не последует.