Чиновница IBU по формальному поводу инициировала обыск в сборной России по биатлону. Неужели ей всё сойдёт с рук?

Полицию на Логинова натравила Фуссек. От неё и раньше страдали российские спортсмены

Скандал вокруг вторжения итальянской полиции в расположение сборной России по биатлону затмил всё, что происходило на чемпионате мира в Антхольце до этого. Виновницей переполоха стала антидопинговый менеджер Международного союза биатлонистов Сара Фуссек Хаккарайнен. Именно её излишняя подозрительность привела к тому, что наших биатлонистов подняли в 6 утра в день важнейших гонок и заставили сидеть в одних трусах, пока полиция бесцеремонно рылась в их личных вещах.

Госпожа Фуссек-Хаккарайнен ещё 19 февраля сделала официальный запрос в правоохранительные органы с требованием провести проверку в отношении причастности Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича к нарушению антидопингового законодательства Италии. Формальный повод для, на минуточку, уголовного расследования – неполадки с аккредитацией у Касперовича и, разумеется, допинговое прошлое Логинова.



Бред сумасшедшего русофоба? Да нет, просто очередной шаг на карьерном пути эффективного антидопингового менеджера.



Логинов далеко не первый российский спортсмен, пострадавший от действий Фуссек-Хаккарайнен.

В сборную России по биатлону опять нагрянула полиция. Очень похоже на тупую провокацию Повод невообразимо странный, да и появился он ещё 3 дня назад. Но вломиться в отель сборной России решили именно в 6 утра перед эстафетами.

Кто донёс на Логинова в полицию?

Женщина, натравившая полицию на Александра Логинова, хорошо известна в мире борьбы с допингом. Сара работает в Международном союзе биатлонистов совсем недавно, но до этого более 10 лет трудилась на благо очищения от допинговой заразы лыжных гонок.



В соседнем виде спорта проблема допинга стоит, пожалуй, даже более остро, поэтому работы у Фуссек хватало, как и шансов проявить себя непримиримым борцом за идеалы чистого спорта. Сейчас она по-прежнему работает в FIS – в качестве антидопингового менеджера федерации, то есть главного специалиста по антидопингу во всём мировом лыжном спорте.

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Фуссек-Хаккарайнен уже наказывала россиян

Именно под руководством Фуссек-Хаккарайнен шло расследование грандиозного скандала на чемпионате мира-2019, когда австрийского лыжника Макса Хауке поймали прямо за переливанием крови. В участии в допинговых делах также обвинили его партнёра по команде, эстонских лыжников и казахстанца Алексея Полторанина. Все фигуранты расследования были дисквалифицированы на 4 года.



Хватает в её послужном списке и дел в отношении российских лыжников. При её участии в 2009 году была дисквалифицирована за употребление эритропоэтина (тот же допинг, за которых отбывал дисквалификацию Логинов) Наталья Матвеева. А когда антидопинговая панель FIS расследовала дела Юлии Ивановой, Анастасии Доценко и Юлии Чекалёвой, Фуссек-Хаккарайнен уже возглавляла борьбу с допингом в FIS.

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Провокация под ключ: эффективно и безопасно

В марте 2019 года авторитетного специалиста назначили временным антидопинговым менеджером Международного союза биатлонистов. В этой должности она пребывает до сих пор. Фуссек-Хаккарайнен входит в рабочую группу по восстановлению статуса Союза биатлонистов России, ограниченного в правах, однако вряд ли после скандала в Антхольце ситуация для нашего биатлона улучшится. И даже неважно, что в итоге у Логинова и Касперовича не найдут доказательств причастности к допинговым нарушениям.



Провокация в любом случае достигнет цели. Причём не сколько сиюминутной – провала российских команд в эстафете, сколько масштабной – внушить мировому сообществу, что у России по-прежнему что-то не так с допингом.



Очень эффективная мера, тем более совсем нерискованная, ведь госпоже Фуссек-Хаккарайнен за это точно ничего не будет.

В нормальном мире ей грозила бы ответственность за ложный донос. Но не здесь.