Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Статьи /

Кто стоит за полицейскими обысками в сборной России по биатлону на чемпионате мира

Полицию на Логинова натравила Фуссек
Алексей Адамов
Полицию на Логинова натравила Фуссек. От неё и раньше страдали российские спортсмены
Чиновница IBU по формальному поводу инициировала обыск в сборной России по биатлону. Неужели ей всё сойдёт с рук?
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Скандал вокруг вторжения итальянской полиции в расположение сборной России по биатлону затмил всё, что происходило на чемпионате мира в Антхольце до этого. Виновницей переполоха стала антидопинговый менеджер Международного союза биатлонистов Сара Фуссек Хаккарайнен. Именно её излишняя подозрительность привела к тому, что наших биатлонистов подняли в 6 утра в день важнейших гонок и заставили сидеть в одних трусах, пока полиция бесцеремонно рылась в их личных вещах.

Госпожа Фуссек-Хаккарайнен ещё 19 февраля сделала официальный запрос в правоохранительные органы с требованием провести проверку в отношении причастности Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича к нарушению антидопингового законодательства Италии. Формальный повод для, на минуточку, уголовного расследования – неполадки с аккредитацией у Касперовича и, разумеется, допинговое прошлое Логинова.

Бред сумасшедшего русофоба? Да нет, просто очередной шаг на карьерном пути эффективного антидопингового менеджера.

Логинов далеко не первый российский спортсмен, пострадавший от действий Фуссек-Хаккарайнен.

В сборную России по биатлону опять нагрянула полиция. Очень похоже на тупую провокацию
Повод невообразимо странный, да и появился он ещё 3 дня назад. Но вломиться в отель сборной России решили именно в 6 утра перед эстафетами.

Кто донёс на Логинова в полицию?

Женщина, натравившая полицию на Александра Логинова, хорошо известна в мире борьбы с допингом. Сара работает в Международном союзе биатлонистов совсем недавно, но до этого более 10 лет трудилась на благо очищения от допинговой заразы лыжных гонок.

В соседнем виде спорта проблема допинга стоит, пожалуй, даже более остро, поэтому работы у Фуссек хватало, как и шансов проявить себя непримиримым борцом за идеалы чистого спорта. Сейчас она по-прежнему работает в FIS – в качестве антидопингового менеджера федерации, то есть главного специалиста по антидопингу во всём мировом лыжном спорте.

Полиция вломилась к сборной России по биатлону! Требовали сидеть в одних трусах. LIVE
Это ещё что за беспредел? Сколько можно издеваться над Россией?!

Фуссек-Хаккарайнен уже наказывала россиян

Именно под руководством Фуссек-Хаккарайнен шло расследование грандиозного скандала на чемпионате мира-2019, когда австрийского лыжника Макса Хауке поймали прямо за переливанием крови. В участии в допинговых делах также обвинили его партнёра по команде, эстонских лыжников и казахстанца Алексея Полторанина. Все фигуранты расследования были дисквалифицированы на 4 года.

Хватает в её послужном списке и дел в отношении российских лыжников. При её участии в 2009 году была дисквалифицирована за употребление эритропоэтина (тот же допинг, за которых отбывал дисквалификацию Логинов) Наталья Матвеева. А когда антидопинговая панель FIS расследовала дела Юлии Ивановой, Анастасии Доценко и Юлии Чекалёвой, Фуссек-Хаккарайнен уже возглавляла борьбу с допингом в FIS.

Чемпионат мира по биатлону 2020. Женская эстафета. Уже третий этап. Россия — вторая! LIVE
На чемпионате мира в Антхольце время главных гонок. Все подробности, новости, фото, фишки — в онлайн-трансляции дня.

Провокация под ключ: эффективно и безопасно

В марте 2019 года авторитетного специалиста назначили временным антидопинговым менеджером Международного союза биатлонистов. В этой должности она пребывает до сих пор. Фуссек-Хаккарайнен входит в рабочую группу по восстановлению статуса Союза биатлонистов России, ограниченного в правах, однако вряд ли после скандала в Антхольце ситуация для нашего биатлона улучшится. И даже неважно, что в итоге у Логинова и Касперовича не найдут доказательств причастности к допинговым нарушениям.

Провокация в любом случае достигнет цели. Причём не сколько сиюминутной – провала российских команд в эстафете, сколько масштабной – внушить мировому сообществу, что у России по-прежнему что-то не так с допингом.

Очень эффективная мера, тем более совсем нерискованная, ведь госпоже Фуссек-Хаккарайнен за это точно ничего не будет.

В нормальном мире ей грозила бы ответственность за ложный донос. Но не здесь.

Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020