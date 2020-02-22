Как ни садитесь. Российские биатлонистки загубили все шансы на медаль в эстафете

Российские биатлонистки даже заставили поверить в чудо, но сами всё испортили. Даже обыск у Логинова не помог.

России чем сложнее, тем лучше? Эстафетные гонки на чемпионате мира по биатлону предоставили прекрасный шанс подтвердить расхожий парадокс. С утра в расположение сборной России нагрянула итальянская полиция, устроившая обыски в номере Логинова и Гараничева, автомобилях Логинова и Касперовича.

Женщин эта ситуация напрямую не касалась, о скандале они узнали только на завтраке, но, естественно, спокойствия перед главной гонкой чемпионата мира это им не добавило. Как ни странно, в этом был наш шанс. Сборной России, которую никто не относил к фаворитам, требовался дополнительный раздражающий фактор, и она его получила.



Наши биатлонистки разозлились. Но недостаточно!

Злость помогла Юрловой-Перхт

Тренеры отошли от привычного принципа расстановки по этапам и поставили лучшую на данный момент биатлонистку на стартовую часть гонки. Так делают во многих командах второго эшелона. За Екатериной Юрловой-Перхт предстояло стартовать Ирине Старых, Светлане Мироновой и Ларисе Куклиной.



Начало гонки сложилось для сборной России просто идеально. Юрлова-Перхт уверенно шла на первой-второй позиции, что не помешало ей быстро и чисто отстрелять лёжа. После рубежа наша команда лидировала, имея запас в несколько секунд. Опытная россиянка образовала связку с итальянкой Виттоцци и ко второй стрельбе они «везли» американке Данкли 10 секунд.



К сожалению, на «стойке» у Кати возникли проблемы. Один промах не выглядел критичным, но после неточного выстрела Юрлова-Перхт потратила много времени на подготовку. Виттоцци отработала блестяще и довела преимущество над Данкли до 16 секунд. Юрлова-Перхт компенсировала задержку на стрельбище отличной скоростью. На последнем круге она вернулась на второе место и даже сократила отставание от Италии. После своего этапа Катя призналась, что собраться ей помогла злость на ситуацию с Логиновым.

В сборную России по биатлону опять нагрянула полиция. Очень похоже на тупую провокацию Повод невообразимо странный, да и появился он ещё 3 дня назад. Но вломиться в отель сборной России решили именно в 6 утра перед эстафетами.

Старых приятно удивила

Перед Ириной Старых стояла архисложная задача. Ей предстояло соперничать с Вирер, Хойниш, Бескон, Давидовой, Тандреволд, Джимой, Хинц, Селиной Гаспарин. В текущем сезоне Старых с этими биатлонистками конкурировать крайне тяжело, но в своей главной гонке сезона Ира здорово чувствовала себя на дистанции. На первом круге Старых уступила Вирер более 10 секунд, зато закрыла все мишени и боролась за промежуточную вторую позицию с полькой Хойниш.

На второй рубеж своего этапа Старых пришла вместе с полькой, чешкой и норвежкой. Сильный ветер не стал помехой для Вирер, а вот остальные девушки активно брали дополнительные патроны. Россиянка заставила понервничать болельщиков, но всё-таки закрыла все мишени с восьми попыток. Из-за плохой стрельбы отставание сборной России превысило минуту, но главное, что на последнем круге Старых не провалилась, а держала темп соперниц и даже отыграла три секунду у Вирер.

Чемпионат мира по биатлону 2020. Мужская эстафета. Логинов бежит, несмотря на стресс! LIVE На чемпионате мира в Антхольце время главных гонок — эстафет. Женскую проиграли, но впереди мужская!

Миронова промахнулась и захлебнулась

Преимущество Италии казалось гигантским, но основные силы у хозяек были брошены на первую половину гонки. Федерика Санфилиппо на первом же круге проиграла Светлане Мироновой порядка 15 секунд. Догоняли итальянку полька Жук и норвежка Экхофф. На «лёжке» Федерика промахнулась дважды, подпустив соперниц ещё ближе. Миронова же отстреляла идеально и настигла сборную Польши. Тириль Экхофф отработала из восьми и уступала Мироновой уже 35 секунд.



На втором круге россиянка и полька «съели» ещё 18 секунд. Санфилиппо занервничала и зашла аж на два штрафных круга. Миронова могла сделать Россию абсолютным лидером, но допустила четыре промаха и была вынуждена пробежать штрафной круг. Даже несмотря на эту неудачу, Россия была третьей, проигрывая Польше 35,8 секунды. Рядом бежала вытащившая Германию из подвала Франциска Пройс. Не так много уступали нам Италия, Украина, Чехия и Швейцария. К сожалению, последний круг у Мироновой совершенно не получился. Светлана показала только 12-й результат по времени на дистанции, проиграв Экхофф 22 секунды.

Куклина не вытянула

При передаче эстафеты сборная России была только седьмой, уступая Польше 53 секунды. Впереди нас также были сборные Чехии, Норвегии, Германии, Италии и Швеции, но шансы на медаль по-прежнему выглядели хорошими.



Бороться за пьедестал в составе сборной России предстояло Ларисе Куклиной. Наша биатлонистка осторожно начала гонку, но всё равно промахнулась дважды на стрельбе из положения лёжа. Столько же промахов допустила опытнейшая полька Гвиздонь. Сборные Норвегии и Швеции приблизились к Польше вплотную, а на трассе почти сразу её обогнали. Куклина отыграть отставание ходом не могла и должна была рассчитывать на промахи оппоненток, но вместо этого сделала ещё две ошибки на стрельбе и лишила сборную России даже математических шансов на медаль.

Непозволительная роскошь

Лучше всего с психологическим давлением справилась Марте Рёйселанд. Эберг дрогнула и ушла на круг, а за серебро развернулась интересная борьба между украинкой Пидгрушной и немкой Херрманн. Более скоростная биатлонистка из Германии предсказуемо опередила Пидгрушную, но при такой конкуренции бронзу сборной Украины стоит считать огромным успехом.



Были шансы на награды и у сборной России, но провал Мироновой на «стойке» и на последнем круге, а также неспособность Куклиной побороться с представительницами элиты оставили нашу команду только восьмой. Самое обидное, что подвела стрельба – единственная надежда на положительный результат. 11 промахов и штрафной круг – непозволительная роскошь для наших девушек.



Эксперимент тренерского штаба позволил болельщикам в первой половине гонки питать иллюзии, но завершилось по привычному сценарию.