Украинский след. Тренер Логинова взял чужую аккредитацию и устроил проблемы сборной России

Главное лицо российского биатлона Владимир Драчёв был в отделении полиции в городе Больцано сразу после визита итальянских карабинеров в отель сборной России. На лидера команды Александра Логинова натравили офицеров, которые провели обыск к номере спортсмена в день проведения эстафетной гонки.

Драчёв вернулся на стадион в Антхольце и рассказал журналистам все подробности этого громкого дела, в которой обнаружен украинский след, ведущий к личному тренеру Логинова Алексанру Касперовичу.

Европейская полиция бесцеремонно вмешивается в биатлон. А Россия страдает снова и снова! Даже удивительно, как россияне до сих пор отделываются лёгким испугом!

— Владимир Петрович, люди не понимают, что происходит с аккредитацией Касперовича?

— Так вы же сами, журналисты, и нагнетаете.



— Мы хотим понять, как было на самом деле.

— Но вы и так всё знаете.



— Но было бы лучше, если бы ситуацию прояснил президент СБР. Вы же официальное лицо, которому больше доверия.

— Я подтверждаю ваши слова. У Касперовича была украинская аккредитация. Мы ему не могли сделать аккредитацию, потому что у нас лимит, и все места были заняты. Вот и всё.



— Хорошо, что в этой ситуации грозит Александру Логинову?

— Ничего.



— Что говорит итальянская полиция?

— Ничего не говорит. Они просто выполняют свою работу.

«Логинов резко побежал, и полиция устроила шмон». Тренер уверен — сборную России заказали Международный союз биатлонистов официально объявил «войну» российскому биатлону.

— Почему приехали именно они?

— А кто должен был приехать? IBU?



— Вы же понимаете, что это сумбурная ситуация.

— Почему сумбурная? Человек сделал запрос в полицию, и полиция приехала.



— То есть, вы не видите в этом ничего необычного? Это нормальная ситуация?

— Нормальной её не назвать, если сами IBU в этом задействованы.

— Это спланированная акция?

— Если запрос был 19-го числа, а полиция приехала в утро перед эстафетной, то, наверное, спланированная.



— Почему вы уверены, что Саше Логинову ничего не грозит?

— Почему ему должно что-то грозить? Лишние разбирательства и всё.



— Касперовича уже отпустили из полиции?

— Конечно. Это как в том фильме: «А вас выпустили уже?» (улыбается).

Полицию на Логинова натравила Фуссек. От неё и раньше страдали российские спортсмены Чиновница IBU по формальному поводу инициировала обыск в сборной России по биатлону. Неужели ей всё сойдёт с рук?

— У вас был разговор с ним по поводу аккредитации перед чемпионатом мира?

— У меня с ним не было никакого разговора. Он приехал как турист и разместился в отеле сборной. То, что он взял чужую аккредитацию, это его проблемы. Он устроил проблемы всем.



— Будут ли к нему применены какие-то санкции?

— Человек уже сам себя наказал. Он не себе сделал плохо. Он сделал плохо Саше Логинову. Зачем он вообще занимался чужими аккредитациями? Его же все знают. К нему всегда пристальное внимание.



— Давайте посчитаем аккредитации, которые получила сборная России здесь.

— Что вы любите всё считать? Все аккредитации посчитаны и розданы специалистам. Спрашивайте у членов сборной.



— У кого конкретно Касперович взял аккредитацию?

— У кого-то из сборной Украины.



— А у кого конкретно?

— Фамилии я не знаю. Он взял аккредитацию, а потом её вернули.

В сборную России по биатлону опять нагрянула полиция. Очень похоже на тупую провокацию Повод невообразимо странный, да и появился он ещё 3 дня назад. Но вломиться в отель сборной России решили именно в 6 утра перед эстафетами.

— К Саше Логинову есть претензии?

— В глобальном смысле нет. Будет разбирательство, которое, я надеюсь, будет объективным. На него накинулись из-за его прошлого.



— Анатолий Хованцев сказал, что это заказ IBU.

— Я бы не сказал, что это заказ. Они считают, что Касперович что-то скрывает, приходя на стадион под чужим именем. А он ведь просто турист. Любой может поселиться в отеле сборной. Он приехал сюда за свой счёт. Какие могут быть проблемы? Я вот живу в отеле с командой Швеции. Эти ситуации не надо никак связывать.