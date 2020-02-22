Украинский след. Тренер Логинова взял чужую аккредитацию и устроил проблемы сборной России

Главное лицо российского биатлона Владимир Драчёв был в отделении полиции в городе Больцано сразу после визита итальянских карабинеров в отель сборной России. На лидера команды Александра Логинова натравили офицеров, которые провели обыск к номере спортсмена в день проведения эстафетной гонки.
Драчёв вернулся на стадион в Антхольце и рассказал журналистам все подробности этого громкого дела, в которой обнаружен украинский след, ведущий к личному тренеру Логинова Алексанру Касперовичу.
— Владимир Петрович, люди не понимают, что происходит с аккредитацией Касперовича?
— Так вы же сами, журналисты, и нагнетаете.
— Мы хотим понять, как было на самом деле.
— Но вы и так всё знаете.
— Но было бы лучше, если бы ситуацию прояснил президент СБР. Вы же официальное лицо, которому больше доверия.
— Я подтверждаю ваши слова. У Касперовича была украинская аккредитация. Мы ему не могли сделать аккредитацию, потому что у нас лимит, и все места были заняты. Вот и всё.
— Хорошо, что в этой ситуации грозит Александру Логинову?
— Ничего.
— Что говорит итальянская полиция?
— Ничего не говорит. Они просто выполняют свою работу.
— Почему приехали именно они?
— А кто должен был приехать? IBU?
— Вы же понимаете, что это сумбурная ситуация.
— Почему сумбурная? Человек сделал запрос в полицию, и полиция приехала.
— То есть, вы не видите в этом ничего необычного? Это нормальная ситуация?
— Нормальной её не назвать, если сами IBU в этом задействованы.
— Это спланированная акция?
— Если запрос был 19-го числа, а полиция приехала в утро перед эстафетной, то, наверное, спланированная.
— Почему вы уверены, что Саше Логинову ничего не грозит?
— Почему ему должно что-то грозить? Лишние разбирательства и всё.
— Касперовича уже отпустили из полиции?
— Конечно. Это как в том фильме: «А вас выпустили уже?» (улыбается).
— У вас был разговор с ним по поводу аккредитации перед чемпионатом мира?
— У меня с ним не было никакого разговора. Он приехал как турист и разместился в отеле сборной. То, что он взял чужую аккредитацию, это его проблемы. Он устроил проблемы всем.
— Будут ли к нему применены какие-то санкции?
— Человек уже сам себя наказал. Он не себе сделал плохо. Он сделал плохо Саше Логинову. Зачем он вообще занимался чужими аккредитациями? Его же все знают. К нему всегда пристальное внимание.
— Давайте посчитаем аккредитации, которые получила сборная России здесь.
— Что вы любите всё считать? Все аккредитации посчитаны и розданы специалистам. Спрашивайте у членов сборной.
— У кого конкретно Касперович взял аккредитацию?
— У кого-то из сборной Украины.
— А у кого конкретно?
— Фамилии я не знаю. Он взял аккредитацию, а потом её вернули.
— К Саше Логинову есть претензии?
— В глобальном смысле нет. Будет разбирательство, которое, я надеюсь, будет объективным. На него накинулись из-за его прошлого.
— Анатолий Хованцев сказал, что это заказ IBU.
— Я бы не сказал, что это заказ. Они считают, что Касперович что-то скрывает, приходя на стадион под чужим именем. А он ведь просто турист. Любой может поселиться в отеле сборной. Он приехал сюда за свой счёт. Какие могут быть проблемы? Я вот живу в отеле с командой Швеции. Эти ситуации не надо никак связывать.
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