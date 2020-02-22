«Стояк», штрафной круг или невыход на старт? Гараничев — главная интрига мужской эстафеты

Если бы не утреннее вторжение полиции в расположение сборной России, то всё внимание российских болельщиков в мужской эстафете на чемпионате мира по биатлону было бы приковано к одной персоне – 32-летнему Евгению Гараничеву, который впервые за четыре года возвращается в состав эстафетной четвёрки на главном старте сезона.

Изначально его участие в гонке не планировалось, тренерский штаб видел в составе помимо Логинова, Елисеева и Поршнева Карима Халили. Однако в последний момент на тренерском собрании решили провести голосование, которое завершилось настоящей сенсацией – Гараничев попал в эстафету.



Вообще, Гараничев и эстафета – это чистой воды авантюра. Но безумно интересная!

«Гараничев ошивается в биатлонных подворотнях». Губерниев в выражениях не стесняется Комментатор после неудачного этапа Кубка мира сравнивает Тверь и Даллас, зовёт на помощь миллиардеров и требует вернуть Гараничева.

Гараничев – синоним провала в эстафете?

Если говорить о самых важных стартах, то да. Евгений умудрялся заходить на штрафные круги на четырёх чемпионатах мира подряд в период с 2012 по 2016 года. Провальный этап в смешанной эстафете на Играх в Сочи в 2014 году заставил тренеров отказаться от кандидатуры Гараничева в классической эстафете. Так россиянин пролетел мимо золота Олимпиады. Хотя тут, возможно, ему в чём-то даже повезло, учитывая последние события, связанные с дисквалификацией Евгения Устюгова.



А знаменитый «стояк» в Эстерсунде болельщики помнят до сих. Как и его не менее знаменитую «присядку» на стрельбище. Да, Гараничев не мог долго совершить выстрел и начал активно делать приседания на рубеже, представляете?



Уж после такого тренеры не решались ставить Евгения в эстафету. И победа на чемпионате мира в Хохфильцене в 2017 году тоже случилась без него.



А совсем свежий пример – прошлогодний чемпионат мира в Эстерсунде. Находящийся в отличной форме Гараничев сам отказался от участия в эстафете. Либо на него так надавили сверху, что у него не было другого выбора. История тёмная, но факт в том, что бронзу мирового первенства вместо Евгения завоевал дебютант Никита Поршнев.

Гараничева опять не поставили в эстафету. Тренер сборной России объяснил почему Малышко умеет стрелять, в Латыпове есть уверенность. А кандидатуру Бабикова даже не рассматривали.

Опаздывал на старт и мотал лишние круги

Это далеко на все приключения 32-летнего россиянина в биатлоне. Они бывали не только в эстафетах. На том же чемпионате мира в Эстерсунде год назад Гараничев, претендовавший на медаль в масс-старте, умудрился пробежать лишний штрафной круг. Эти 150 метров оставили Евгения без шансов побороться за подиум. А за месяц до этого в Северной Америке россиянин вообще не вышел на старт!



Никаких объяснений от спортсмена не последовало. Равно как и от тренерского штаба. Зато было заявление Гараничева в «Инстаграме», где он извинялся за то, что опоздал на старт гонки, отметив, что такое в принципе бывает. А потом выяснилось, что никакого Гараничева вообще нет в социальных сетях, и та публикация была фейком.

«Гараничева надо понять и простить. Он явный лидер российского биатлона» «Все неудачи в этом году сошлись на одном человеке». Чиновник и член правления СБР призвал отстать от Евгения Гараничева.

Гараничев не всегда заваливал эстафеты

На Кубках мира Евгений был весьма неплох в эстафетах. В начале карьеры российскую четвёрку было сложно представить без Гараничева. С ним Россия выигрывала золото эстафеты в Анси, Осло, Хохфильцене, Антхольце и трижды в Оберхофе. Весьма неплохо. Даже в этом сезоне россиянин солидно пробежал свои этапы в Оберхофе и Рупольдинге.



Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев признался, что не видел Гараничева в эстафетной четвёрке на этом чемпионате мира. Однако тренерский штаб решил по-другому. Такая у нас ситуация в биатлоне, что последнее слова остаётся не за главным тренером, а за кем-то другим.

Новый скандал в российском биатлоне. Гараничев не хочет в сборную России? Дело в деньгах?

Будет шоу!

В любом случае в мужской эстафете будет весело. Гараничев по-настоящему является главной интригой гонки. Вряд ли сам Евгений это понимает, но завтра он выйдет на старт не только в роли биатлониста, но и в роли шоумена. А болельщикам сборной России остаётся устроиться поудобнее на диване и смотреть, чем всё закончится.



Евгений Гараничев в эстафете на чемпионате мира – когда ещё такое будет?