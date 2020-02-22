Сборная Россия ничего не доказала в мужской эстафете. Давайте хоть пожалеем их

Ну а что – рано разбудили, психологически давили, настроиться не дали. Русский характер и «вопреки всему»? Не, не слышали…

«Маски-шоу»

«Что ж это за Новый год, и без ёлочки», — говорил известный персонаж культового советского мультфильма. Там он ходил за ней в лес, и всё закончилось весьма странно.



Вот и биатлон теперь без классического полицейского манёвра «взятие отеля» и последующим скандалом – как не биатлон. Вроде и в других видах спорта бегают, прыгают, допинг употребляют. Но «маски-шоу» на европейский лад почему-то только в биатлоне.

Полиция вломилась к сборной России по биатлону! И Логинов готов завершить карьеру. LIVE Сколько можно издеваться над Россией и её лидером?!

Снова и снова перетирать подробности появления полицейских в номере Логинова в 6 часов утра смысла нет. Всё это подробно описано. Неоднократно и во всех возможных красках.

Просто напомним, что в стране, где допинг – хуже бомбы, рано утром в день эстафет на чемпионате мира по биатлону мужественные карабинеры, с оружием и ордером наперевес, вломились в отель сборной России.

Полицию на Логинова натравила Фуссек. От неё и раньше страдали российские спортсмены Чиновница IBU по формальному поводу инициировала обыск в сборной России по биатлону. Неужели ей всё сойдёт с рук?

Изъяли гаджеты. Запрещали одеться. Искали допинг.



Ничего не нашли. Обвинений не предъявили.

У всех равные шансы

Спортивной составляющей в этом манёвре вроде бы не было. Но нет – было. Донос написали 19 февраля, обыск состоялся 22-го. Да, именно перед эстафетами. Разумеется, совершенно случайно. Ни у кого и мысли не было таким образом немного поуменьшить «равные для всех» шансы сборной России. Совпадение.



Но это шутки, а если серьёзно, то ясно, что нас не любят. Понятно, что даже одна победа Логинова этим членам «биатлонной семьи», захлёбывающимся в борьбе с русским допингом, ой как поперёк горла. Это логично и разумно. На их месте любой поступил бы так же. Поэтому таким нехитрым способом по сборной России и её лидеру нанесли удар.



И нужно было не ныть, а вспомнить известную русскую поговорку про «чем хуже — тем лучше». И про русский характер заодно.

Логинов чист, но полиция найдёт у России допинг. Мы не можем жить без обмана Может, хоть такими глупыми и дикими методами они разбудят нашу спортивную совесть.

А потому Александру Логинову и его партнёрам по эстафетной сборной – Гараничеву, Елисееву и Поршневу – нужно было собраться и ответить «семье» на лыжне.

Сложно, но… сложно

Фаворитами эстафеты являлись норвежцы и французы. С Фуркадом аж на втором этапе. Ещё Германия со своим ровным и крепким составом. В подавляющем большинстве прогнозов наверняка именно эти сборные составляли первую тройку. Гараничеву, стартовавшему у нас на первым, предстояло бежать с Кристиансеном, Жакленом и Лессером. И бежать ему было сложно, ну или Евгений экономил силы. Ибо перед «лёжкой» он проигрывал лидеру уже 13 секунд. Оказалось – сломал палку.

Тройка фаворитов отстрелялась чисто и быстро, россиянин – из шести. Это означало 17-е место и 23 секунды проигрыша. Конечно, не катастрофа. Тем более что второй круг Гараничев прошёл почти в одни ноги с лидерами и практически ничего не проиграл. Осталось только хорошо отстрелять, но хорошо не получилось. Два промаха, 50 секунд отставания от Лессера и Жаклена. Из хороших новостей – Кристиансен завёз Норвегию на штрафной круг.

Надежда ожила

Елисеев получил себе 56 секунд отставания и 14 место. Да и соперниками его был уже не Фуркад, почти упавший на передаче эстафеты, а такие парни, как Анджей Нендза-Кубинец, Жюль Бюрнотт или Миха Довжан. И пока те, кто боролся за медали, на «лёжке» стреляли безукоризненно, Матвей допустил два промаха и ещё немножко подтянул Россию ко дну – отставание перевалило через минуту.



И лишь на «стойке» — на четвёртом рубеже этой эстафеты – мы увидели «чистую» стрельбу россиянина. Елисеев был быстр и точен, выскочил на пятое место, но даже от виртуальной бронзы нас всё ещё отделяло много – 25 секунд. От победы всё ещё больше минуты, но надежда на медаль ожила.

Украинский след. Тренер Логинова взял чужую аккредитацию и устроил проблемы сборной России Президент СБР Владимир Драчёв вернулся из отделения полиции и рассказал подробности громкого дела.

Научная фантастика

Правда, Поршнев на дистанцию ушёл восьмым. Но зато всего в трёх секундах от третьего места! Но зато на этом месте уже была Норвегия, а это значит – брат Бё. Пока – старший. А впереди, в минуте от ближайших преследователей, катили Пайффер и Детьё. И «лёжку» они прошли без всякий проблем. Поршнев промазал вторым выстрелом и «добил» мишень лишь со второй попытки. «Бронза» снова отскочила от нас на целых 23 секунды.

Два промаха Бё на «стойке» сохранили для нас хоть какие-то шансы на медаль. Поршнев всё попал и проигрывал норвежцу 25 секунд. Если бы Тарьей всё попал, то отрыв был бы уже секунд 40, а такое отыграть за этап у его младшего брата – научная фантастика. Правда, Поршнев должен был ещё сохранить это отставание, а он…

Ну не смогли мы… Не смогли

… вообще не смог. Просто встал на последнем круге. Логинову хотелось пожелать случайно сломать лыжу прямо на старте, уронить винтовку и никуда не бежать – никакого смысла в его этапе уже не было. Поршнев привёз Александру отставание в две минуты от лидера и в минуту – от третьего места.



Логинову оставалось лишь выиграть у словенца Тршана борьбу за «деревяшку». Он сделал это, хотя и промазал два раза на «стойке», уступая перед заключительным кругом 12 секунд.



Чемпионом мира стала Франция, а серебро (благодаря отвратительной стрельбе Долля) досталось Норвегии. Ну а мы в очередной раз хотим всех поддержать – сборную России, российский биатлон, всех биатлонистов вместе и каждого по отдельности. Попробуй побеждать, когда такие козни вокруг.



Ну не смогли мы, не смогли…