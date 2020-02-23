Биатлон. Чемпионат мира — 2020. Масс-старты. Логинов может отказаться от гонки. LIVE

Расписание чемпионата мира по биатлону — 2020. Полный календарь



Медальный зачёт чемпионата мира по биатлону — 2020. Все награды



ГОНКИ ДНЯ:



*** 14:30. Онлайн женского масс-старта на ЧМ-2020 читайте ПО ССЫЛКЕ ***



*** 17:00. Онлайн мужского масс-старта на ЧМ-2020 читайте ПО ССЫЛКЕ ***

ОНЛАЙН ДНЯ

09:00. Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! Сегодня чемпионат мира в Антхольце завершится двумя гонками с общего старта. В предварительных старт-листах этих гонок значатся четверо россиян: Екатерина Юрлова-Перхт, Александр Логинов, Матвей Елисеев и Никита Поршнев. Но после вчерашнего кошмара с обыском, когда гостиничный номер лидера нашей мужской команды ранним утром обыскивала итальянская полиция, он может и не выйти на старт. Будем надеяться, что Александр Логинов всё-таки побежит и в очередной раз ответит всем хейтерам на трассе. Удачи всем нашим спортсменам!