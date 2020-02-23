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Биатлон, Чемпионат мира 2020: масс-старт, онлайн-трансляция 23 февраля 2020

Александр Логинов, чемпионат мира 2020
«Чемпионат»
Биатлон. Чемпионат мира — 2020. Масс-старты. Логинов может отказаться от гонки. LIVE
Сегодня на чемпионате мира в Антхольце заключительные гонки. Все оперативные новости, фото, видео, фишки — в онлайн-трансляции дня.
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

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ГОНКИ ДНЯ:

*** 14:30. Онлайн женского масс-старта на ЧМ-2020 читайте ПО ССЫЛКЕ ***

*** 17:00. Онлайн мужского масс-старта на ЧМ-2020 читайте ПО ССЫЛКЕ ***

ОНЛАЙН ДНЯ

09:00. Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! Сегодня чемпионат мира в Антхольце завершится двумя гонками с общего старта. В предварительных старт-листах этих гонок значатся четверо россиян: Екатерина Юрлова-Перхт, Александр Логинов, Матвей Елисеев и Никита Поршнев. Но после вчерашнего кошмара с обыском, когда гостиничный номер лидера нашей мужской команды ранним утром обыскивала итальянская полиция, он может и не выйти на старт. Будем надеяться, что Александр Логинов всё-таки побежит и в очередной раз ответит всем хейтерам на трассе. Удачи всем нашим спортсменам!

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