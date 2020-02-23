Травля Логинова – позор для мирового спорта. С таким биатлоном пора кончать!

Заявление Александра Логинова о том, что он может завершить карьеру из-за всего того, что происходит вокруг него, — это мощный сигнал мировому биатлону. Ведь руководители популярнейшего зимнего вида спорта делают всё для того, чтобы один из сильнейших спортсменов мира просто психанул и ушёл. Так им будет удобнее.
Логинова просто выживают из биатлона. Из того биатлона, с которым пора покончить. Да он уже досрочно завершил чемпионат мира в Антхольце, отказавшись бежать масс-старт. После того, что случилось – просто психологически не готов.
Верх цинизма
История с обыском и изъятием личных вещей итальянской полицией ранним утром в день гонки, инициированная Международным союзом биатлонистов, – верх цинизма.
Антидопинговый менеджер IBU Сара Фуссек направила запрос в правоохранительные органы Италии, в качестве оснований написав исключительно свои подозрения. Но сама она в это время даже не присутствует на чемпионате мира!
Результаты предварительной проверки уже объявлены – ни допинга, ни чего-либо ещё, что можно хоть как-то притянуть в качестве нарушения антидопингового законодательства, у Александра Логинова не нашли.
Президент IBU Оле Далин сделал вид, что он вообще ни о чём не знал.
А Логинову через несколько часов предстояло стартовать в гонке. Обыск, изъятие личных вещей, включая даже безобидный ножик-открывашку, закрытая комната. С Александром обошлись, как с закоренелым преступником, вооружённым бандитом, который может оказать сопротивление.
И всё это – не просто без помощи и защиты от IBU, а с его подачи!
Организованная травля
В отношении Александра Логинова идёт самая настоящая травля.
Соперники на пресс-конференциях и в интервью после гонок задают вопросы о легитимности самого присутствия россиянина на чемпионате мира.
Иностранные журналисты из раза в раз занимаются тем же самым.
Болельщики на трибунах свистят и улюлюкают в адрес Логинова и бурно радуются каждому его промаху.
И всё это – опять же с молчаливого согласия IBU.
Представители Международного союза биатлонистов чётко и ясно дали понять, что в ситуацию вмешиваться не собираются, поскольку каждый спортсмен волен выражать своё мнение.
Как действовать спортсмену в такой обстановке? Александр уже предложил соперникам поговорить один на один, погостить у него дома, провести вместе подготовительный сбор. Или все хотят, чтобы он поступил как Сергей Устюгов однажды на лыжных гонках: просто пришёл в палатку к канадцам и пообещал набить морду за нехорошие разговоры.
Может, так и надо?
Позор! Просто позор!
А теперь абстрагируемся от фамилии и флага. Одного из лидеров мирового биатлона доводят до того, что он готов завершить карьеру. Неважно, кто это – русский, американец, итальянец.
Сам факт того, что IBU не может, а самое главное, не хочет прекращать эту травлю, показателен. Получается, сильный спортсмен им вообще не нужен. Пусть выступает, но только сломленный и затравленный. А то некоторые именитые лидеры, видите ли, опасаются за чистоту спорта.
Это просто позор. Позорище!
Каким бы нарушителем ни был спринтер Джастин Гэтлин, но в международной федерации лёгкой атлетики к нему относились уважительно, как к спортсмену, который уже искупил свои прошлые грехи. Да и соперники, включая Усэйна Болта, его не гнобили.
А что же вы за федерация, если при вашем одобрении затравливают сильного спортсмена? Разве что такая, которую надо поскорее разогнать и больше никогда не вспоминать.
И сами хороши
А напоследок – про руководство нашего биатлона.
Союз биатлонистов России тоже ведёт себя трусливо. Ни пресс-конференции с ответами на любые вопросы, касающиеся Логинова, ни жёстких требований прекратить травлю, почти ничего.
А ведь это ваши спины (или чего пониже спины), господа руководители, прикрыл Александр Логинов своими медалями в Антхольце.
Может хоть раз попробуете постоять за лидера национальной сборной?
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