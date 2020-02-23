Если Саша действительно закончит карьеру, то весь биатлон надо будет выбрасывать на помойку. И строить всё заново.

Травля Логинова – позор для мирового спорта. С таким биатлоном пора кончать!

Заявление Александра Логинова о том, что он может завершить карьеру из-за всего того, что происходит вокруг него, — это мощный сигнал мировому биатлону. Ведь руководители популярнейшего зимнего вида спорта делают всё для того, чтобы один из сильнейших спортсменов мира просто психанул и ушёл. Так им будет удобнее.

Логинова просто выживают из биатлона. Из того биатлона, с которым пора покончить. Да он уже досрочно завершил чемпионат мира в Антхольце, отказавшись бежать масс-старт. После того, что случилось – просто психологически не готов.

«Вломились в номер, даже ножик забрали». Почему Логинов больше не хочет такого биатлона Лидер сборной России готов завершить карьеру, если травля продолжится.

Верх цинизма

История с обыском и изъятием личных вещей итальянской полицией ранним утром в день гонки, инициированная Международным союзом биатлонистов, – верх цинизма.

Антидопинговый менеджер IBU Сара Фуссек направила запрос в правоохранительные органы Италии, в качестве оснований написав исключительно свои подозрения. Но сама она в это время даже не присутствует на чемпионате мира!

Результаты предварительной проверки уже объявлены – ни допинга, ни чего-либо ещё, что можно хоть как-то притянуть в качестве нарушения антидопингового законодательства, у Александра Логинова не нашли.

Полицию на Логинова натравила Фуссек. От неё и раньше страдали российские спортсмены Чиновница IBU по формальному поводу инициировала обыск в сборной России по биатлону. Неужели ей всё сойдёт с рук?

Президент IBU Оле Далин сделал вид, что он вообще ни о чём не знал.

А Логинову через несколько часов предстояло стартовать в гонке. Обыск, изъятие личных вещей, включая даже безобидный ножик-открывашку, закрытая комната. С Александром обошлись, как с закоренелым преступником, вооружённым бандитом, который может оказать сопротивление.

И всё это – не просто без помощи и защиты от IBU, а с его подачи!

Организованная травля

В отношении Александра Логинова идёт самая настоящая травля.

Соперники на пресс-конференциях и в интервью после гонок задают вопросы о легитимности самого присутствия россиянина на чемпионате мира.

Иностранные журналисты из раза в раз занимаются тем же самым.

Болельщики на трибунах свистят и улюлюкают в адрес Логинова и бурно радуются каждому его промаху.

И всё это – опять же с молчаливого согласия IBU.

«Самое страшное, что изъяли телефон». Логинова провоцируют нарушить правила антидопинга? Лидеру сборной России надоело бороться. Неужели это конец его карьеры?

Представители Международного союза биатлонистов чётко и ясно дали понять, что в ситуацию вмешиваться не собираются, поскольку каждый спортсмен волен выражать своё мнение.

Как действовать спортсмену в такой обстановке? Александр уже предложил соперникам поговорить один на один, погостить у него дома, провести вместе подготовительный сбор. Или все хотят, чтобы он поступил как Сергей Устюгов однажды на лыжных гонках: просто пришёл в палатку к канадцам и пообещал набить морду за нехорошие разговоры.

Может, так и надо?

Позор! Просто позор!

А теперь абстрагируемся от фамилии и флага. Одного из лидеров мирового биатлона доводят до того, что он готов завершить карьеру. Неважно, кто это – русский, американец, итальянец.

Сам факт того, что IBU не может, а самое главное, не хочет прекращать эту травлю, показателен. Получается, сильный спортсмен им вообще не нужен. Пусть выступает, но только сломленный и затравленный. А то некоторые именитые лидеры, видите ли, опасаются за чистоту спорта.

Это просто позор. Позорище!

Каким бы нарушителем ни был спринтер Джастин Гэтлин, но в международной федерации лёгкой атлетики к нему относились уважительно, как к спортсмену, который уже искупил свои прошлые грехи. Да и соперники, включая Усэйна Болта, его не гнобили.

А что же вы за федерация, если при вашем одобрении затравливают сильного спортсмена? Разве что такая, которую надо поскорее разогнать и больше никогда не вспоминать.

Норвежские болельщики совсем обнаглели! Логинова освистали и назвали «гнилым чемпионом» А норвежские биатлонисты обвиняют во всём Россию. Ребята, у вас совесть вообще есть?

И сами хороши

А напоследок – про руководство нашего биатлона.

Союз биатлонистов России тоже ведёт себя трусливо. Ни пресс-конференции с ответами на любые вопросы, касающиеся Логинова, ни жёстких требований прекратить травлю, почти ничего.

А ведь это ваши спины (или чего пониже спины), господа руководители, прикрыл Александр Логинов своими медалями в Антхольце.

Может хоть раз попробуете постоять за лидера национальной сборной?