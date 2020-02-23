Логинов в итоге сдался – и правильно сделал. А норвежец Бё смеялся последним

Досрочные итоги
Для сборной России чемпионат мира по биатлону закончился ещё до мужского масс-старта. Это было понятно и по тому, что Александр Логинов после всех треволнений с полицией снялся с последней гонки турнира – был эмоционально выхолощен.
Вроде и сдался Саша, а вроде и правильно сделал. Главную задачу на этот турнир он для себя выполнил. Ну и интересно было посмотреть на сборную без Логинова.
Это было понятно и по тому, что между масс-стартами Драчёв объявил о том, что Польховский останется в сборной (привет золоту и бронзе Логинова), а старший тренер женской сборной Виталий Норицын будет уволен по окончании сезона. Наверное, это логично.
Короче, все итоги подвели. Даже, наверное, вещи стали собирать.
Ну а как там пробегут Елисеев и Поршнев, уже не важно. Кто-то вообще в них верит?
Не закончился чемпионат мира для Норвегии и Франции – они дракой толпа на толпу собирались делить последнее золото турнира. И в общем его поделили.
Кстати, не закончился чемпионат мира для Доминика Виндиша – чемпиона мира в масс-старте в 2019 году. Он попал в тридцатку только после снятия Логинова. Такая вот ирония судьбы.
Россияне даже не интересны
На первом круге и даже после первой стрельбы лидеры, понятное дело, шли плотно. Французских комбинезонов в первых рядах мелькало больше, а норвежец был один – Йоханнес Бё. Но были и представители других команд – Фак из Словении, Долль из Германии, Понисилуома из Швеции.
Ах да, ещё же россияне где-то были. Никита Поршнев подарил болельщикам глоток свежего воздуха. Ну как подарил – всё попал, но при этом шёл последним среди точных – 14-м. А Матвей Елисеев после первой «лёжки» шёл просто последним. Отличная готовность к чемпионату мира!
На втором круге от основной группы оторвались пятеро: норвежцы Дале, Бё и Бё, а также австриец Эберхард и немец Долль. С лыжным ходом у двух последних всё было в порядке, а вот со стрельбой на «лёжке» не очень. После стрельбы вперёд умчались три норвежца. А преследовать их стали три француза – Фийон Майе, Жаклен и Детьё. Интрига в борьбе за медали жила для двух стран.
Поршнев с Елисеевым застряли где-то на дцатых местах в минуте позади. Уже и неинтересно.
Отченаш рядом
К первой «стойке» трио норвежцев прибавило в скорости, и темп выдержал только Фийон Майе, все остальные остались примерно на расстоянии одного штрафного круга – в 20 секундах. И все, кроме Йоханнеса Бё, своим правом на ошибку воспользовались. Норвежский лидер мирового биатлона полетел дальше один. Позади в 20 секундах – Фийон Майе, Детьё и Бё-старший.
Россияне? Да бог с ними. И словак Отченаш рядом.
Интриги в схватке за золото на двух последних кругах не получилось. Йоханнес Бё уверенно «вёз» всем секунды по дистанции и безупречно стрелял на «стойке». Это победа, конечно.
На финише Бё улыбался и смеялся. Последним. Турнир-то закончился.
Фийон Майе стал вторым, Жаклен – третьим. Австриец Ляйтнер неожиданно стал единственным, кто раздвинул в топ-8 Норвегию и Францию. Неожиданно, потому что именно Ляйтнер, а не потому что единственный. Таковы реалии мирового биатлона прямо сейчас.
Поршнев – 26-й. Елисеев – 28-й.
Ну, оно и понятно. Без Логинова на этом чемпионате мира России вообще делать было нечего.
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