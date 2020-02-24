«Иностранцы ведут себя как подлецы». Губерниев в гневе от лицемерия на чемпионате мира

У голоса российского биатлона Дмитрия Губерниева с трудом хватало слов, чтобы выразить своё негодование по поводу бесцеремонного вторжения итальянской полиции в номер к Александру Логинову во время чемпионата мира в Антхольце. Новый чемпион мира из России получил сильнейший психологический удар и вынужден был пропустить масс-старт, где имел хорошие шансы на медаль.



Губерниев был шокирован отношением к этой истории со стороны иностранных коллег, которые проявили себя как настоящие лицемеры и даже сравнил случай Логинова с нашумевшей в России историей общественно-политического журналиста Ивана Голунова.

На Логинова завели уголовное дело в Италии. Когда их с тренером арестуют? Российскому биатлону открыто объявили войну?

«На Логинова было больно смотреть»

«Касперович, конечно, виноват, но он не виноват. Не было бы этой истории с аккредитацией, они придумали бы что-то другое. Мы ожидали таких провокаций в Австрии. Но ребята пошли дальше и объединили все потуги, начиная с декабря 2018 года, когда австрийская полиция заявилась к сборной России. Вот эта женщина, которую тут в глаза никто не знает, написала этот бред. Мы просто в ужасе.



На Сашку Логинова просто больно смотреть. Нам надо объединиться против этого, вокруг биатлона, вокруг Саши. Не дай бог, он закончит карьеру. Мы будем ему помогать. Его пронзительные интервью по поводу ЭПО… Действительно может быть, что он не знал, что ему тогда давали в своё время. Он был тогда молодым спортсменом. Надо разбираться с тем, кто принимал такие решения».

Полицию на Логинова натравила Фуссек. От неё и раньше страдали российские спортсмены Чиновница IBU по формальному поводу инициировала обыск в сборной России по биатлону. Неужели ей всё сойдёт с рук?

«Гараничеву никто не дал палку из иностранцев»

«В эстафете произошёл вопиющий случай! У Гараничева сломалась палка на его этапе. Он триста метров бежал без палки! Наших тренеров именно на том участке не было, и это абсолютно нормально. Ни у одной команды нет тренеров на каждых 100-200 метрах. В биатлоне в таких случаях принято помогать. Обычно любому биатлонисту совершенно спокойно даст палку любой из тренеров других команд. Но никто Жене не дал эту палку. Ему демонстративно отказывали все иностранцы!»

Полицейский обыск у сборной России. Приказали сидеть в трусах, отобрали телефон и нож На чемпионате мира по биатлону в отель сборной России ворвалась полиция. Кто написал донос, что нашли, почему в 6 утра – главное о скандале.

«Международный союз биатлонистов заподозрил «Матч ТВ» в какой-то пропаганде»

«Мы говорим про репутацию сборной России. Сейчас она прекрасная. Гараничев – это не Логинов. Даже если грубо подходить к этому вопросу. Где вообще правила честной игры? Ау! Прошла информация, что Международный союз биатлонистов заподозрил «Матч ТВ» в какой-то пропаганде. Я даже не знаю, чего именно пропаганда. В IBU мне говорят, что ничего не знают. Я не я, лошадь не моя. Может быть, какая-то журналистка подслушала их приватные разговоры и вынесла это всё в эфир.



Это лицемерие! В глаза говорят одно, за глаза – третье. В прошлом году про меня чего только не говорил Иржи Гамза. Но никаких разбирательств не было. В чужом глазу соринку видят…Здесь одна свобода слова, а там – другая. Когда я говорю людям из IBU, что некоторые иностранные комментаторы в открытую говорят в эфире, что Логинов бегает сейчас под допингом, я спрашиваю у них, что это такое? Они отвечают, что у нас в Европе свобода слова».

«Я/Мы Александр Логинов»

«Я представляю, что будет, если я буду говорить жёстче. Они все начнут вопить. Биатлонная семья дала трещину. Мы говорим про презумпцию невиновности. Но это не работает, когда речь идёт про Александра Логинова. Саша сейчас огромный молодец. За него хочется болеть. Даже при всех наших непростых отношениях с Гараничевым, Женя дал пронзительное интервью. Беда объединяет. Бывают разные отношения со спортсменами, но мы их всегда поддержим в трудную минуту. Я/Мы — Александр Логинов.



В IBU будут отскакивать по поводу истории с Логиновым. Президент Далин вообще говорит, что узнал из прессы обо всём. Но это же его дама заварила всё. А они теперь отмазываются, что это якобы другая организация BIU. Далин не производит впечатление самого информированного человека и не контролирует подводные течения. Не может быть так, чтобы хвост повелевал собакой. Кто там кукловодит в IBU, надо ещё понять».

«Нужна огласка как в случае с Иваном Голуновым»

«Ничего не мешало полиции прийти в пятницу или другой день. Но они пришли в шесть утра и заставили парней сидеть в трусах. Это похоже на идиотизм. Понятно, что полиция выполняет свой долг. И у нас тоже любят так демонстративно сработать. Это общий тренд, наверное. Здесь больше вопросов не к силовикам, а к тем, кто это инициировал.



IBU на ровном месте разозлил огромную страну и её болельщиков. Я очень благодарен тем людям, которые мне сообщили об этих обысках – это мои тюменские друзья, Алексей Нуждов. Мы мгновенно вылетели из отеля и дали событию максимальную огласку. Этой огласки боятся люди, которые всё придумали. Спасибо Саше Логинову за тёплые слова в адрес моей бригады. Здесь нужна огласка как в случае с Иваном Голуновым».

«Иностранцы ведут себя как подлецы»

«На Западе боятся, когда задают много вопросов. Поэтому мы будем продолжать спрашивать. Тогда у нас будет больше шансов отстоять Логинова и других. У России были проблемы с допингом. Сейчас наши биатлонисты выступают чистыми. Но то, как высказался Тарьей Бё…Я не скрывал, что болел за Жаклена в масс-старте. Пусть Тарьей бегает со своими «деревяшками» и шестыми местами. Я – комментатор, за кого хочу, за того и болею, когда нет наших. В законе не написано, что Логинов должен объясняться. Иностранцы требуют от него каких-то человеческих историй, а сами ведут себя как подлецы».

«Биатлон всё равно жив»

«Если Логинов не стал бы здесь чемпионом мира, ничего бы этого не было. А тут они якобы перевозят что-то с Касперовичем. Что за ерунда вообще? В любом случае это был показательный чемпионат мира. Биатлон всё равно жив. Посмотрите на лыжи. Где была бы наше женская сборная, если бы не Непряева? Сейчас её нет и полный провал! Они выступают хуже биатлонистов. Большунова вот только что намазали так, что было стыдно смотреть. Есть проблемы у многих видов спорта, не только у биатлона.



Что касается уголовного дела против Логинова, я надеюсь, что это формальность. Насколько я знаю, их с Касперовичем выпустили из страны. Но в чём вообще обвинения? Расскажу вам историю о том, как проводили Олега Табакова без аккредитации в комментаторскую на Олимпиаде-2006. Он заходил по аккредитации замечательного комментатора Николая Попова. Тогда ещё был телеканал «Спорт». Они были похожи овалами лица (улыбается). Но потом уже мы сделали нужную аккредитацию, и всё было прекрасно. Разные бывают нюансы. Есть штрафы, есть лишение аккредитации. Но причём тут «уголовка»?