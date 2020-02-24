«Свою работу я делал честно». Почему уволили тренера женской сборной России по биатлону?

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын узнал о том, что в следующем сезоне не будет работать с командой из прессы. Президент СБР Владимир Драчёв сначала сообщил об этом журналистам, а потом информация дошла и до старшего тренера.

Норицын дал максимально откровенное интервью о своём отношении к увольнению и о том, почему, на его взгляд, российские биатлонистки не смогли взять медали на чемпионате мира в Антхольце.

Никто не спас женскую сборную России от полного провала. Оно и к лучшему! Юрлова-Перхт не смогла завоевать медаль в масс-старте. Наконец-то тренеры не смогут спрятаться за спину хрупкой девушки!

— Виталий Викторович, как можете прокомментировать информацию о своём увольнении, поступившую от президента Драчёва?

— Как я могу комментировать? Он мой работодатель. Если результаты команды не удовлетворяют, то…



— А вы согласны с тем, что результаты неудовлетворительные?

— Я прекрасно понимаю, сколько сложностей всяких, но не буду акцентировать, не буду никогда выносить что-то. Я перед собой честным останусь. Да, есть ошибки, но не ошибается, наверное, тот, кто ничего не делает.



— Обидно узнавать об этом через прессу?

— Я в принципе знал об увольнении на протяжении всего чемпионата, потому что ко мне подходят третьи лица и говорят: «Владимир Петрович Драчёв это говорит, то говорит».



— То есть, лично с вами Драчёв не общался?

— По поводу увольнения он со мной точно не общался. В плюс команде моё отсутствие точно не пойдёт. У нас ещё есть три этапа Кубка мира. Я уже знаю, что со спортсменками сейчас, каково им. Мне, например, их больше жалко, я сам то, наверное, всё это выдержу.

Итальянская полиция всерьёз взялась за Логинова и его тренера. Больше не до биатлона? Скандал с вторжением полиции в расположение сборной России будет иметь серьёзные последствия.

— В чём причина не самого удачного выступления на чемпионате мира, на ваш взгляд?

— Если смотреть на ход, то мы были в порядке. Возьмём эстафетную четвёрку. В прошлом году мы проиграли минуту и 20 секунд, а в этом году просто 20 секунд. Это шаг вперёд. По стрельбе чемпионат был провален не только у нас. На этой высоте мы оказались не готовы к работе на рубеже. И не было возможности провести такие сборы на высоте. Но это всё звучит как оправдание, а я не хочу этим заниматься.



Да, есть куда расти. И есть, за счёт чего расти. На чемпионате мира «ногами» мы выглядели достойно и могли бороться за медаль. Я давно такого не помню, чтобы в каждой гонке мы могли быть в призах. В эстафете нам давали шанс на медаль. Это вина всей команды. Не буду ни на кого скидывать. Мы все в одной лодке. Болельщики ожидали от нас другого.

У российских биатлонистов на стрельбе опять дрожали руки. Результат закономерен Куклина и Елисеев не удивили. Выступили так, как и во всех гонках — плохо.

— Одна из главных претензий к вам по поводу Светланы Мироновой, которая была нашей самой быстроногой спортсменкой и очевидным претендентом на медали.

— Согласен. Но рассмотрим несколько сезонов до этого. Да, появилась надежда, а потом был сбой. Я не могу вам рассказать всё о здоровье спортсменки, потому что это уже её личная жизнь. Если взять Антхольц прошлого года, то у неё была та же минута в спринте. Для Светы это тяжёлое место. В эстафете она бежала неплохо, но её полностью надломил штрафной круг.



— Как дорабатывать оставшиеся этапы Кубка мира, зная, что потом вы не продолжите взаимодействовать с командой?

— Я свою работу делал и делаю честно. Мы отработаем хороший сбор и потом будем биться в оставшихся гонках. Я это обещаю.



— Если на этих девчонки покажут классный результат, вас могут оставить на посту?

— Решать это не мне.

Драчёв: нет шансов, что Норицын останется в команде после текущего сезона

— Если будет вариант остаться в сборной, но в другом статусе, как на это посмотрите?

— Я готов помогать российскому биатлону в любом статусе. Олимпийский сезон я работал в молодёжной команде. Мы готовились автономно от олимпийской команды. Девочки тогда нормально выступали. Ульяна Кайшева провела лучший сезон в карьере, на Кубке мира залетала в топ-10 дважды и отобралась в олимпийскую сборную. Меня не смущают никакие статусы. Главное, чтобы я мог приносить пользу.

— Если поступят предложения поработать в другой стране, рассмотрите?

— Пока не буду это комментировать. Как слухи пошли, некоторый народ начинает действовать.



— Как относиться к словам тренера по стрельбе Леонида Гурьева, что девчонки не дорабатывают на тренировках?

— Здесь правильно сказала Катя Юрлова. Все они взрослые и знают, что им делать. Конечно, есть девочки, которых ещё надо учить. Но возьмите ту же Ларису Куклину, которая является великолепным стрелком. Она заложила отличный фундамент летом. Я очень надеюсь, что у всех девчонок всё будет хорошо в будущем.