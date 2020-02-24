Скандал, рекорд и выход под пули. Логинов и другие неожиданные герои чемпионата мира 2020

Чемпионат мира по биатлону в Антхольце только преумножил проблемы сборной России. Провалы в стрельбе, огромные отставания по скорости и сплошные разочарования – ничего нового. Приятно удивил лишь тот, кому положено по статусу. Лидер сборной России Александр Логинов провёл две потрясающие гонки, завоевал золото и бронзу и… привёл в действие механизм по уничтожению российского биатлона.

На самом деле людей, заслуживших внимание к себе результатами и не только, было немало, но все они остались в тени Логинова. Давайте вспомним, чем ещё запомнится чемпионат мира в Антхольце, и кто сделал его именно таким. Многие отличились очень неожиданно.

Главный герой чемпионата мира

И всё-таки без Логинова некуда. Сначала Саша сенсационно выиграл спринт, что очень не понравилось его соперникам. Братья Бё, Самуэльссон и другие в один голос кричали о том, как их расстраивает успех россиянина, отбывшего дисквалификацию за допинг. Настоящую атаку на Логинова организовали и иностранные журналисты, но наш биатлонист дал отпор, пригласив всех желающих к себе домой. На следующий день лидер сборной России завоевал бронзу в гонке преследования. Потихоньку волна критики в адрес Логинова улеглась, а Йоханнес Бё даже признал, что оппоненты россиянина перегнули палку.

Но субботним утром весь биатлонный мир снова говорил только о Логинове. В 6 утра итальянская полиция нагрянула в отель сборной России и устроила обыск в номере Логинова, а также в его личном автомобиле. Спустя несколько часов Саша пробежал эстафету, а после признался, что готов завершить карьеру. Полицейские процедуры продолжались до глубокой ночи, и абсолютно опустошённый Логинов снялся с масс-старта. Вдобавок ко всему в отношении Александра завели уголовное дело, однако обошлось без ареста. Ну кто как не он – главный герой?

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Феноменальный рекорд Рёйселанд

Если анализировать чисто спортивные итоги чемпионата мира, то лучше всего он сложился для норвежки Марте Рёйселанд. Она приняла участие во всех семи и одержала пять побед, а в гонке преследования и индивидуальной гонке Марте стала третьей. Таким образом, Рёйселанд стала первой биатлонисткой в истории, завоевавшей семь наград на одном чемпионате мира. До неё завоевать награды во всех гонках ЧМ удавалось норвежке Туре Бергер в 2015-м, француженке Мари Дорен Абер в 2016-м и немке Лауре Дальмайер в 2017-м.

Теневой палач Логинова

Главным открытием чемпионата мира стала Сара Фуссек Хаккарайнен. Не трудитесь искать это имя в протоколах, ведь она не только на старт не выходила, но даже и не находилась в Антхольце. Антидопинговый менеджер Международного союза биатлонистов дистанционно подала запрос в полицию с требованием проверить Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича на причастность к нарушению антидопингового законодательства Италии.

Формальным поводом для обращения в правоохранительные органы стала мутная история с аккредитацией Касперовича, которая, по мнению Фуссек Хаккарайнен, выглядела подозрительно на фоне допингового прошлого Логинова. К чему привели параноидальные догадки Сары, всем прекрасно известно. И наверняка последствия доноса этого человека ещё не исчерпаны.

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Кто помог Фуссек Хаккарайнен

Нельзя забыть и о том, кто вдохновил Фуссек Хаккарайнен на письмо в полицию. Личный тренер Логинова Александр Касперович формально в сборной России не работает, но приехал на чемпионат мира, чтобы помогать своему звёздному подопечному. Как выяснилось, аккредитации члена российской команды у него не было, а для нахождения на трассе во время гонки он воспользовался аккредитацией сборной Украины.

Можно сколько угодно спорить о том, нашёлся бы у IBU другой повод для обыска в отеле сборной России, но ситуация с аккредитацией Касперовича в атмосфере тотального давления на Логинова выглядит вопиющей. Конечно, вешать всех собак на личного тренера лучшего биатлониста России неправильно, но опытный специалист должен был понимать, что даже малейшее нарушение может обернуться фатальными последствиями для Логинова. И всё равно пошёл на него.

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Резцову обвинили в маразме

На фоне событий вокруг Логинова немного позабылся конфликт между двумя легендами биатлона, вспыхнувший в самом начале турнира. Сейчас кажется — в прошлой жизни. Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова, привыкшая выражать свои мысли максимально прямо и остро, заявила, что Мартен Фуркад и норвежские биатлонисты получают медицинскую поддержку. Слова Резцовой дошли до французского чемпиона, который заподозрил Анфису Анатольевну в маразме и даже пригрозил обратиться к адвокату. Жёстко отреагировала на высказывания Резцовой и Тириль Экхофф. Но постепенно скандал сошёл на нет. Резцова успокоилась и посоветовала Фуркаду не обращаться в суд.

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Туристка в сборной России

В женской сборной России чуть ли не самой обсуждаемой биатлонисткой на чемпионате мира была Кристина Резцова, не пробежавшая ни одной гонки. Болельщики недоумевали, зачем вообще было брать на соревнования спортсменку, если ей не планировали давать шанс. И ладно бы остальные россиянки убеждали результатами. Всё это привело к тому, что мама спортсменки заявила о возможной смене спортивного гражданства Кристины, однако затем сама же сообщила о решении дочери выступать за Россию.

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Мужчина встал под пули

Была на чемпионате мира и громкая история, не связанная с Россией. Во время женской индивидуальной гонки на холме за мишенями неожиданно появился мужчина, который не спеша пересекал стрельбище. Случай из ряда вон. Вокруг стрельбища установлены запрещающие знаки, а зона на холме огорожена железной сеткой. Тем не менее, человек оказался за мишенями прямо во время стрельбы и поставил свою жизнь под угрозу. К счастью, девушки в тот момент роковых промахов не допустили, иначе бы ситуация из курьёзной превратилась бы в трагическую.