«Это плохо для спорта». Олимпийская чемпионка Вильхельм обесценила победу Логинова

Вильхельм высказалась по-европейски

Чемпионат мира по биатлону для россиянина Александра Логинова закончился на день раньше, чем для всех его соперников. Международный союз биатлонистов и иностранцы довели нашего чемпиона мира до состояния, в котором выходить на старт было просто невозможно. Логинов и не вышел, чем обрадовал конкурентов, которые могли спокойно разыгрывать медали.

На Логинова бессовестно натравили полицию, завели уголовное дело, не предъявив никаких обвинений. Едва не заставили завершить карьеру. Но и этого Западу оказалось мало. Накануне трёхкратная олимпийская чемпионка из Германии и обладательница «Большого хрустального глобуса» Кати Вильхельм однозначно выразила своё отношение к российскому биатлонисту.

Врать не стыдно? Зачем норвежские СМИ исказили историю обысков биатлониста Логинова А ещё заметили, что место Логинова – в тюрьме.

«Логинов выиграл медаль ЧМ в тот день, когда стало известно, что его товарищ по команде отстранён за допинг. Это плохо для спорта. Чего я до сих пор жду, так это раскаяния и извинения. На соревнованиях это тоже отразится положительно. Может, он чего-то не понимал или у него не было злых намерений», – «наехала» на нашего спортсмена немецкая биатлонистка.



Это очень по-европейски. Сначала вылить грязь на человека, обесценить его победу, а потом начать сглаживать углы и предполагать, что у него, возможно, не было злых намерений. Нет уж, Кати, так не бывает. Все прекрасно поняли, что вы имели в виду.



При этом я уверен, что раскаяния и извинения Логинова успокоили бы ситуацию исключительно до того момента, как россиянин снова выиграл какой-то крупный старт. Опять бы все вспомнили, что Александра дисквалифицировали именно за ЭПО и так далее. И опять потребовали бы каяться.

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Немка не верит, что Логинов честно стал чемпионом мира

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал интересную историю. Его коллега из немецкого «Евроспорта» Зиги Хайнрих постоянно в эфир говорит, что Логинов и сейчас выступает под допингом. Когда Губерниев обратился к представителям пресс-службы IBU, те сказали ему, что в Европе свобода слова и каждый может говорить и писать всё, что захочет.

Другой пример. Когда я написал на «Чемпионате» материал с жёсткой критикой организации этапа Кубка мира в Анси, где шёл проливной дождь и выступать в таких условиях было невозможно, ко мне на следующее же утро подошли те же представители IBU и сказали, что так делать нельзя. Интересная свобода слова в Европе, не правда ли?



Вернёмся к Кати Вильхельм. Вот её высказывание, которое в целом повторяет посыл комментатора «Евроспорта» Зиги Хайнриха: «Результаты Логинова удивили, потому что в предыдущие недели он не выступал так блестяще. Сложно что-либо предполагать, хотя плохое послевкусие осталось».

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Опять тот же стиль. Немка открыто сказала, что не верит в том, что Логинов победил чистым в Антхольце, а потом ради приличия выразила сомнения. Но все поняли, что имела в виду Вильхельм. Только никто почему-то никто не уточнил, что Логинов при этом входит в топ-6 общего зачёта Кубка мира, то есть изначально является претендентом на медаль в любой гонке.



Почему-то по медалям немок Херрман (5-е место в общем зачёте) или Хинц (16-е место) у Вильхельм вопросов не возникает. Ванесса-то в этом году на пьедестал в личных гонках вообще не попадала, а тут сразу серебро в индивидуальной гонке. Ну не подозрительно ли?



Так к чему все эти слова про Логинова?



А Александру надо немного отдохнуть психологически и вернуться на трассу, чтобы ещё раз доказать, что он способен выигрывать гонки, несмотря не все атаки иностранцев и IBU. И этим он сделает для всего нашего спорта гораздо больше, чем сам подозревает.