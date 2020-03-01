Российский биатлон ответил на скандал с Логиновым на ЧМ. Лучше бы уж промолчали

Неделя. Ровно неделя потребовалась руководству Союза биатлонистов России, чтобы отреагировать на скандал с обыском Александра Логинова на чемпионате мира в Антхольце, когда к лидеру сборной России в 6 утра в день эстафетной гонки вломилась итальянская полиция и заставила сидеть в одних трусах. А на следующий день полиция заявилась снова, что вынудило Логинова пропустить масс-старт, где он имел отличные шансы на медаль.

Но в СБР, кажется, сочли такую ситуацию не слишком критичной, а потому письмо в защиту спортсмена и всей команды писали не торопясь. Логинов, кстати, спас сборную России от полного провала, завоевав золото и бронзу в Антхольце. Но получил такое к себе отношение. Ну разве стоит удивляться тому, что спортсмен задумался о завершении карьеры?

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Логинов и Касперович не дождались помощи

В письме СБР, которое, к слову, подписано не президентом Владимиром Драчёвым, а вице-президентом Алексеем Нуждовым, делается акцент на бездействии со стороны IBU. Россия ждала поддержки от Международного союза биатлонистов, но не получила её. Более того, в СБР обвинили IBU в том, что те манипулировали результатами чемпионата мира, устранив серьёзного конкурента из России.

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Только вот Логинов и его личный тренер Александр Касперович не стали дожидаться помощи от СБР. Задолго до публикации письма они сделали заявление, что подадут иск к исполняющей обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов Саре Фуссек Хаккарайнен. Именно эта женщина натравила полицию на Логинова.



И ещё один важный момент. Касперович чётко дал понять, что Союз биатлонистов России не будет иметь никакого отношения к этому иску. В этой связи запоздалое письмо СБР выглядит ещё более странно. Если так защищают лидера сборной России, то у нашего биатлона большие проблемы.

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У президента СБР всё хорошо

Глава СБР Владимир Драчёв всё же сумел встретиться с руководством IBU по поводу ситуации вокруг Логинова и Касперовича. При таких раскладах можно было бы ожидать жёсткого и прямого разговора между сторонами. Но Драчёв отрапортовал в интервью ТАСС, что всё хорошо, и что ему не нужны извинения от IBU.

«В целом встреча прошла очень хорошо, сейчас будем отрабатывать алгоритм действий. Дождёмся письменного ответа, они подготовят нам всю информацию, которую имеют, в ответ на наше письмо. Извинения – это не самое главное. Понятное дело, что они тоже все шокированы этой ситуацией.



Договорились о постоянной работе, обмене информацией, которая есть у нас и у них. Будем дальше онлайн работать над исправлением этой ситуации. Встреча прошла очень плодотворно, они ждут какой-то полноценной информации, но самое главное – идём на хороший контакт, это приятно».

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Лучше бы уж промолчали

Но по существу президент Драчёв не сказал ничего нового и обнадёживающего. СБР постоянно «идёт на хороший контакт» с IBU, но проблем у российского биатлона становится всё больше. Не говоря уже о том, что высказывания Драчёва никак не соотносятся с содержанием письма. Может быть, не случайно, его подписал не он сам, а вице-президент Нуждов?



В любом случае СБР, пожалуй, лучше было промолчать, чем публиковать подобное письмо спустя неделю после инцидента. Мы часто ругаем Международный союз биатлонистов за предвзятое отношение к России. И ругаем справедливо, так как случившееся на чемпионате мира иначе, как атакой на российский биатлон не назовёшь. Но отвечать на такие атаки нужно адекватно и, что не менее важно, оперативно. Иначе всё выглядит насмешкой над своими же спортсменами.