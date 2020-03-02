Бочарников и Кручинкина в России не выдержали конкуренции, а теперь обыгрывают экс-соотечественников. Наших биатлонистов вообще тренируют?

Российские биатлонисты снова победили под чужим флагом. На родине от них отказались

Несмотря на громкую вывеску, чемпионат Европы по биатлону считается второсортным турниром.

Соревнования в Раубичах проходили всего через несколько дней после окончания чемпионата мира, а потому звёзд первой величины в Беларуси не было. На фоне молодёжи и резервистов из Норвегии, Германии и Франции крепкая сборная России реально претендовала на победу в общем зачёте, однако в самой концовке турнира пропустила вперёд хозяев.

И всё бы ничего, но элитных российских биатлонистов обыграли те, кто и близко не попадал в состав сборной России, а потому был вынужден искать пристанище за рубежом.

Спортсмены, считавшиеся в России бесперспективными, теперь гордо финишируют с флагом приютившей их страны и уверенно опережают бывших соотечественников. Ситуация, мягко говоря, тревожная. Хотя, возможно, мы чего-то не понимаем, ведь главный человек в российском биатлоне даже в поражениях видит признаки высокого уровня сборной России.

Всем нам бы такой оптимизм.

Бывшие россияне победили нынешних

На домашнем чемпионате Европы в Раубичах сборная Беларуси выступала основным составом и устроила настоящий праздник местным болельщикам. Сергей Бочарников победил в суперспринте и гонке преследования, а Елена Кручинкина сенсационно завоевала золото в пасьюте. Были близки белорусы и к триумфу в смешанной эстафете, но тот же Бочарников не справился с волнением и оставил свою команду без награды.

Российский гимн в Раубичах звучал дважды: в честь Евгении Павловой в суперспринте и Матвея Елисеева – в спринте. Также в нашей копилке оказались серебряные медали в смешанной эстафете, где сборную России спасли от провала Эдуард Латыпов и Карим Халили, и в женской гонке преследования, в которой второй финишировала Кристина Резцова.

Халили и Латыпов спасли сборную России в эстафете. А на ЧМ тренеры поставить их испугались С таким рвением Карим Халили мог завоевать медаль чемпионата мира, но тренерский штаб решил не рисковать. Ох и зря!

России чемпионы были не нужны

В самом факте второго места в общем зачёте чемпионата Европы ничего страшного нет. Тем более все ведущие сборные остались позади, а уступили мы только предельно мотивированным хозяевам. Настораживает лишь то, что и Сергей Бочарников, и Елена Кручинкина (как и её сестра-близнец Ирина) являются воспитанниками российского биатлона. В сборной Беларуси они оказались только потому, что не выдерживали конкуренцию в России. На родине их считали бесперспективными и никаких причин препятствовать переходу не видели. В Беларуси им создали комфортные условия для работы, а в качестве благодарности получили три золота чемпионата Европы и красивые моменты финиша с белорусским флагом.

Конечно, посыпать голову пеплом из-за побед бывших россиян на чемпионате Европы не стоит. Успех это локальный, а выступление белорусских биатлонистов в Кубке мира говорит о том, что до серьёзных международных побед им пока далеко. Тем не менее важно разобраться, почему так происходит. Да, Бочарников и Кручинкина вряд ли в скором времени станут лидерами мирового биатлона, но ведь у нас перед глазами есть и примеры олимпийских чемпионок Анастасии Кузьминой и Дарьи Домрачевой, которые тоже начинали карьеру в России, но главных побед добились под другими флагами.

Всё дело в тренерах?

Если спортсмен меняет спортивное гражданство из-за непопадания в состав родной команды, а затем начинает обыгрывать бывших соотечественников, то этому может быть два объяснения. Либо на родине он был не в равных условиях с соперниками, и тренеры просто не смогли рассмотреть потенциал. Либо тренерская работа в сборной России поставлена так, что лидеры от такой подготовки не только не прибавляют, но даже становятся слабее. Второй вариант выглядит логичнее, поскольку и Бочарников, и сёстры Кручинкины получали шансы проявить себя в сборной России. Сергей даже добирался до пьедестала на Кубке IBU, а Елена и Ирина уступали той же Кристине Резцовой на юниорских чемпионатах Европы и мира.

Получается, изначально более сильные и перспективные спортсмены под руководством российских тренеров деградируют. Истории с Кузьминой и Домрачевой учат тому, что надо внимательнее относиться к резерву и не разбрасываться талантами, но примеры Бочарникова и Кручинкиной всё-таки говорят о другом. Учитывая куда большие возможности сборной России, превосходство наших лидеров над спортсменами, сменившими гражданство, должно только расти, но вместо этого разница в классе нивелируется.

«Свою работу я делал честно». Почему уволили тренера женской сборной России по биатлону? Виталий Норицын видел прогресс у российских биатлонисток. Но дальше ему работать не дадут.

Драчёв излучает позитив

Поражения спортсменов основной сборной России от новоиспечённых белорусов – ещё один сигнал к тому, что в нашем биатлоне назрели серьёзные изменения. Впрочем, президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв, сам, кстати, обыгрывавший россиян в составе сборной Беларуси, видит в этой ситуации положительные моменты.

«Ни Бочарников, ни Кручинкина в нашу команду не попадали. Поэтому мы договорились с Беларусью об их переходе. Это показатель того, что у нас очень много спортсменов, просмотреть их всех мы не можем даже на чемпионате России. Уровень сборной России очень высок. Они обошли россиян на чемпионате Европы? Они это сделали спустя два года после перехода в сборную Беларуси», — считает Драчёв.

Драчёв: Бочарников и Кручинкина не попадали в состав сборной России

В России действительно большая конкуренция за место в сборной, поэтому переходы биатлонистов в другие страны неминуемы. Вот только те, кого отдают за ненадобностью, не должны обыгрывать нужных российскому биатлону людей.

Пора задуматься, на каком же этапе что-то пошло не так?