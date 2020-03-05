Наводка из России. Почему полиция обыскивала биатлониста Логинова и его тренера

Биатлон. Кубок мира. 7-й этап. Соскучились по скандалам? LIVE Первый после чемпионата мира в Антхольце этап Кубка мира стартует в Чехии женским спринтом. Новости, фото, фишки — в онлайне дня.

Помните историю о том, как Александра Логинова обыскивала и заставляла сидеть в трусах итальянская полиция? Кое-что стало известно о причинах этого странного обыска.



Перед стартом седьмого этапа Кубка мира в Нове-Место Дмитрий Губерниев взбудоражил общественность громким заявлением. Мол, стало известно, что вторжение полиции в расположение сборной России на чемпионате мира и обыски Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича были основаны на словах олимпийского чемпиона Александра Тихонова.

Но как такое возможно? Неужели бывший президент Союза биатлонистов России специально решил насолить команде, причём прямо во время главного старта сезона?



«Чемпионат» разобрался в этой неоднозначной истории.

В сборную России по биатлону опять нагрянула полиция. Очень похоже на тупую провокацию Повод невообразимо странный, да и появился он ещё 3 дня назад. Но вломиться в отель сборной России решили именно в 6 утра перед эстафетами.

Что волновало госпожу Фуссек?

22 февраля рано утром в гостиничные номера, где проживали Александр Логинов и его тренер Александр Касперович, нагрянула полиция. Спортсмену временно ограничили доступ к оружию, заставили сидеть в трусах, изъяли мобильный телефон и ноутбук. Что именно искали – непонятно.



Формальным поводом к вторжению была аккредитация Касперовича – он пользовался документом на чужое имя. Однако это не серьёзное нарушение – за него положен штраф, а не обыски.

«Логинов резко побежал, и полиция устроила шмон». Тренер уверен — сборную России заказали Международный союз биатлонистов официально объявил «войну» российскому биатлону.

Почти сразу после полицейской операции стало известно, что инициировала её антидопинговый менеджер IBU Сара Фуссек. Ей показалось подозрительным, что личный тренер Логинова, который отбывал дисквалификацию за применение допинга, приехал в расположение команды по чужой аккредитации. Поэтому она обратилась в полицию, а та была обязана отработать обращение.



Но что изначально взволновало госпожу Фуссек, стало понятно только сейчас.

Полицию на Логинова натравила Фуссек. От неё и раньше страдали российские спортсмены Чиновница IBU по формальному поводу инициировала обыск в сборной России по биатлону. Неужели ей всё сойдёт с рук?

Губерниев против Тихонова

Губерниев, получив информацию, отреагировал стремительно. «Есть у нас сомнение, что ты, мил-человек, стукачок. Девушка, которая писала донос на Логинова на чемпионате мира по биатлону, опиралась на слова… Александра Тихонова!» – написал Дмитрий в телеграм-канале.

Губерниев: девушка, писавшая донос на Логинова, опиралась на слова Тихонова

Тихонов ответил ещё более эмоционально. Но суть проста – он никого IBU не сдавал.

«Я не такой идиот, как Губерниев». Тихонов ответил на обвинение в доносе на Логинова

Через пару часов Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» уточнил, что же он имеет в виду. «Госпожа Фуссек за основу взяла интервью Тихонова, где он как раз рассказывает про украинскую аккредитацию, про Касперовича, про федерацию биатлона Санкт-Петербурга. Видимо, после этого и завертелась вся эта история. Хочу сказать, что это чудовищно. Мы уже привыкли, что эти интервью синильные, но там всё это воспринимается очень серьёзно».

Губерниев: что ещё Тихонов мог сказать в своей ненависти к нынешней России, Драчёву и СБР?

В IBU читают российскую прессу?

Так в чём же дело? На что обратила внимание госпожа Фуссек?



Можно воспринимать серьёзно, а можно смеяться или плакать, но в документах, которые удалось получить «Чемпионату» и которые, по всей видимости, анализировала антидопинговый менеджер IBU, есть своего рода досье на Касперовича: фото, место рождения, образования, краткая биография, а также дополнительная информация. И в этом разделе есть сразу несколько выдержек из различных интервью, причём есть и прямые цитаты, и косвенная речь.



Выдержки из интервью даны со ссылками на источники – различные российские СМИ.



Самые яркие обороты в тексте – это цитаты из интервью Александра Тихонова, который в отношении российского биатлона давно не скупится на яркие оценки. Его право – Тихонов всё-таки четырёхкратный олимпийский чемпион, бывший президент СБР и вице-президент IBU.



Но интересно то, что все эти высказывания, которые в России чаще всего воспринимаются как ворчание отстранённого от большого биатлона человека, действительно серьёзно анализируются компетентными органами. В частности, про аккредитацию, которую Касперовичу сделала сборная Украины, в IBU, похоже, узнали, именно прочитав соответствующее интервью с Тихоновым. Можно сказать, что наводка на нарушение в сборной России неожиданно пришла из самой же России.

Отмечаются в документе и более эмоциональные оценки. Как-то Тихонов назвал тренера Польховского «явным допингистом», и эта цитата (clear doping specialist) приводится в досье Касперовича. Вот только, что интересно, эту цитату приписали самому Касперовичу. То ли толком не захотели разобраться, то ли не смогли перевести (в документе честно отмечается, что для перевода текстов использовался Google Translate), то ли просто перепутали одну букву: написали АК – Александр Касперович вместо АТ – Александр Тихонов, и смысл сразу исказился.

В «деле Логинова» Касперовичу приписали слова Тихонова о «явном допингисте Польховском»

Но суть-то не в этом. А в том, что фактически поводом для полицейских действий за несколько часов до эстафет на чемпионате мира стало мнение одного человека. Да, бывшего вице-президента IBU, но всё же. Разве это может быть основанием для столь резких действий?



А если завтра Тихонов обрушит свой гнев на норвежцев, к ним с утра тоже вломится полиция?



P.S. Чужая аккредитация у Касперовича действительно была. В документе есть её скан – на фото человек, не очень похожий на тренера Логинова. Имя – Иван Крулько. Страна – Украина.



Найти некоего Ивана Крулько в списках сборной Украины на сезон-2019/2020 не удалось.