Биатлон. Кубок мира. Мужской спринт. Неужели пустые трибуны помогут Логинову? LIVE

Кубок мира по биатлону 2019-2020. Общий зачёт. Мужчины. Женщины



Полное расписание Кубка мира по биатлону 2019-2020



ГОНКИ ДНЯ



*** 19:30. Текстовая трансляция мужского спринта в Нове-Место ***

ОНЛАЙН ДНЯ

13:00. Добрый день, дорогие поклонники биатлона и болельщики сборной России. В Чехии продолжается седьмой этап Кубка мира по биатлону. Ожидалось, что на трибуны стадиона в Нове-Месте, как и обычно, придёт около 100 тысяч человек, однако из-за эпидемии коронавируса гонки проходят вообще без зрителей — разве что самые смелые и отчаянные поддерживают своих спортсменов из леса. Несмотря на странную, почти тренировочную атмосферу, борьба на дистанции закипит нешуточная. Сегодня в неё включатся и российские мужчины — 6 марта в Нове-Месте состоится мужской спринт. Кто знает, может, пустые трибуны даже пойдут на пользу лидеру сборной России Александру Логинову, которого нередко освистывают за допинговое прошлое?