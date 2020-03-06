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Биатлон, Кубок мира 2019-2020: мужской спринт, онлайн-трансляция 06 марта 2020

Сборная России по биатлону, Александр Логинов
«Чемпионат»
Биатлон. Кубок мира. Мужской спринт. Неужели пустые трибуны помогут Логинову? LIVE
В Нове-Месте продолжается седьмой этап Кубка мира по биатлону, который проходит без зрителей. Вторая гонка этапа — мужской спринт.
Биатлон / Кубок мира 0

Кубок мира по биатлону 2019-2020. Общий зачёт. Мужчины. Женщины

Полное расписание Кубка мира по биатлону 2019-2020

ГОНКИ ДНЯ

*** 19:30. Текстовая трансляция мужского спринта в Нове-Место ***

ОНЛАЙН ДНЯ

13:00. Добрый день, дорогие поклонники биатлона и болельщики сборной России. В Чехии продолжается седьмой этап Кубка мира по биатлону. Ожидалось, что на трибуны стадиона в Нове-Месте, как и обычно, придёт около 100 тысяч человек, однако из-за эпидемии коронавируса гонки проходят вообще без зрителей — разве что самые смелые и отчаянные поддерживают своих спортсменов из леса. Несмотря на странную, почти тренировочную атмосферу, борьба на дистанции закипит нешуточная. Сегодня в неё включатся и российские мужчины — 6 марта в Нове-Месте состоится мужской спринт. Кто знает, может, пустые трибуны даже пойдут на пользу лидеру сборной России Александру Логинову, которого нередко освистывают за допинговое прошлое?

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: РИА Новости

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Сборная России — Биатлон •••
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