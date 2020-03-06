Вирус поражения. Логинов провёл удивительно плохую гонку на Кубке мира

Три интриги

После чемпионата мира в Италии интриг в биатлонном сезоне осталось не так уж много. Главных, пожалуй, можно выделить три. Первая – догонит ли Йоханнес Бё Мартена Фуркада в общем зачёте Кубка мира. Вторая – выдержит ли лидер сборной России Александр Логинов давление, которое обрушилось на него во время и после чемпионата мира. Третья – помогут ли пустые трибуны в Нове-Месте хоть как-то остановить шествие по планете неприятного коронавируса.

Мужской спринт в Чехии не мог дать ответы на эти вопросы сразу, но мог навести на определённые размышления. Бё продемонстрировал своё превосходство, Логинов дрогнул. Ну а вирус… Сейчас даже учёные не могут дать точных прогнозов, как будет развиваться ситуация.

Биатлон. Кубок мира. Мужской спринт. Логинов провалил гонку. LIVE В Нове-Месте продолжается седьмой этап Кубка мира по биатлону, который проходит без зрителей. Вторая гонка этапа — мужской спринт.

Даже китаец быстрее

Логинов стартовал под четвёртым номером, а потому единственным достойным ориентиром для лидера сборной России был немец Арнд Пайффер. Ходом Александр проиграл ему на первом круге около 12 секунд, Но Пайффер разок промахнулся, а Логинов – нет, и уже «плюс 15» над немцем.

Впрочем, на первом месте наш спортсмен держался недолго. Уже через минуту лидерство у него перехватил китаец Чен. А ещё через две вперёд вырвался блестящий француз Фийон Майе. Преимущество Чена была эфемерным – две секунды, а француз «вёз» Логинову уже 20 секунд.



Когда в одни ноги с Кентеном первый круг пробежали немец Кюн и норвежец Тарьей Бё, стало понятно, что Логинову за медаль бороться будет трудно – нужно ждать массовых ошибок конкурентов. Но ошибок этих всё не было – Логинова оттесняли и Фак, и Прима, и Бё-младший.

Неудача за неудачей

Поддержать Логинова было некому. Елисеев вроде мчал по дистанции чуть быстрее, но допустил на «лёжке» один промах. Гараничев был чуть медленнее и усугубил ситуацию двумя неточными выстрелами. А после и Логинов уже подошёл к «стойке» – неудовлетворительные три ошибки. Печальным был и ход лидера сборной России: Логинов неожиданно уступил всем партнёрам по команде и даже в топ-50 попасть не смог. Удивительно неудачное выступление чемпиона мира!

Логинов может досрочно завершить Кубок мира из-за болельщиков. Это проявление слабости Пропуск этапа в Норвегии ничего не решит. Нужно выступать и побеждать всем назло!

Елисеев пять выстрелов из положения «стоя» отправил в цель, но как не получалось держать темп по ходу гонки, так и не получается. Рубеж Матвей покинул почти в полутора минутах от Фийона Майе – ну как с такой скоростью можно бороться за какое-то высокое место?



Пока биатлонисты сборной России вязли в чешском снегу, в гонку ушли все потенциальные фавориты, и обрисовался круг наиболее вероятных претендентов на победу. Новых лиц не было: помимо Фийона Майе отличную скорость и точность показывали Йоханнес Бё и Мартен Фуркад.

Латыпов приятно удивил

Йоханнес Бё уже не в первый раз в этом сезоне все вопросы о победителе гонки снял досрочно: на «стойке» он был безупречен, а по скорости недостижим даже для Фуркада. Ещё до того как Мартен подошёл на второй рубеж, стало понятно, что норвежец точно на финише будет выше.



Фуркад в итоге четырьмя патронами закрыл мишени, а пятым – убил интригу в гонке. Ещё не стартовал и 75-й участник из 109, а можно было проводить церемонию награждения. Йоханнес Бё финишировал первым, Кентен Фийон Майе стал вторым, Тарьей Бё – не третьем месте.

Общий зачёт Кубка мира по биатлону. Мужчины

Лидером в борьбе за четвёртое место долгое время был (вы удивитесь!) Эдуард Латыпов. Он с одним промахом шёл лучше чисто стрелявшего на «лёжке» Логинова, но на «стойке» допустил второй промах и всё-таки откатился в район второго десятка финишного протокола.



А в целом у сборной России всё было очень плохо. Елисеев, Гараничев, Поршнев, Логинов – никто не смог удержаться даже в топ-30. И неудивительно: отставание ногами от Йоханнеса Бё на 10 километрах в среднем составило две минуты. Ну и чисто при этом никто не стрелял.



Кажется, сборная России подхватила вирус неудачи. И только Латыпов сумел спастись.



А дальше – эстафета.