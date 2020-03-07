Латыпову и Халили не дали шанса на ЧМ по биатлону. А теперь они лучшие в сборной России!

Чистый эксперимент
Мужской спринт на этапе Кубка мира в Нове-Месте напугал российских болельщиков.
Гонка получилась очень плохой: в топ-30 забрался только Эдуард Латыпов, а лидер сборной России и новоявленный чемпион мира Александр Логинов финишировал в седьмом десятке. Тренеры говорили о проблемах с лыжами, но тяжёлых дум об эстафете их слова не отменяли.
Решение по составу получилось нестандартным. Взяли четвёрку лучших по итогам спринта – Елисеева, Гараничева, Латыпова и Халили. Александр Логинов остался за бортом, но, судя по всему, ему после тяжёлого чемпионата мира уже ничего не хочется. Или не можется.
Удивило и то, что Латыпова, явно пребывающего в хорошей форме, поставили на третий этап, а завершать эстафету должен был 21-летний Саид Каримулла Халили. Чистый эксперимент, который вряд ли мог принести России первую медаль в сезоне. Поразительно, но факт: в этом году наша мужская команда в эстафетах не опускалась ниже пятого места, но и в тройке никогда не была.
Елисеев не удержал темп
Матвей Елисеев первый круг прошёл в головной группе – постоянно был на виду. Но на стрельбище испытал трудности: чтобы закрыть чёрный глазок в середине мишени россиянин потратил аж три выстрела. На второй круг он умчал лишь на 12-й позиции, отставая от лидеров на 16 секунд.
Группа лидеров была очень необычной: Швейцария, Украина, Германия, Эстония, Румыния – представители всех этих команд, конечно, стреляли безупречно. Понятно, что всех выскочек буквально в течение трёх минут «съели» норвежец Кристиансен и швед Самуэльссон. Подтянулся и наш Елисеев: на «стойку» он подобрался уже шестым, в девяти секундах от Норвегии.
И на втором огневом рубеже у россиянина всё получилось – пять выстрелов в цель и четвёртое место на выходе со стрельбища. Вот только на третьем круге Матвей, как и всегда, высокий темп не удержал: норвежец, швед и белорус умчались вперёд. А Гараничев ушёл в гонку шестым.
Соперники прибавили, Гараничев – нет
Ходом Евгений подтянуться к Дале, Нелину и Бочарникову не сумел, зато стрелял быстро и точно, а потому вернулся в прямую борьбу за призовые места. Швед Нелин остался впереди в гордом одиночестве, а в 20 секундах за одной группой шли Украина, Беларусь, Норвегия и Россия.
Увы, но соперники тут же прибавили, а Гараничев – нет. Отставание россиянина от лидирующей группы росло буквально на глазах. На «стойке» Евгений отработал без особых приключений – «из семи», а с учётом штрафного круга шведа, получилось, что Россия осталась примерно при своих – 34 секунды от лидирующего трио: Дале, Бочарников и украинец Семёнов. Вот только место было уже восьмым, и это при том, что у Германии и Франции были проблемы и штрафные круги.
Гараничев очень старался не отставать, но всё равно терял драгоценные секунды. Эстафету он передал восьмым, в 46 секундах позади Норвегии, создавшей себе отрыв от Украины и Беларуси.
Латыпов вытаскивает сборную!
Латыпов мчал по дистанции в одни ноги с Бё-старшим, но этого было достаточно, чтобы поджимать соперников, а особенно – итальянца Виндиша. Но все его старания на первом круге улетели в «молоко», как и три патрона из первых пяти. Эдуард обошёлся без штрафных кругов, но огневой рубеж покинул девятым – в минуте от лидирующего Бё, но лишь в 32 секундах от украинца Ткаленко, идущего на втором месте. Борьба за медали, пожалуй, ещё не кончилась.
На втором круге Латыпов шёл даже быстрее Бё и снова приблизился к конкурентам. А потом ещё закрыл все пять мишеней и буквально увидел медальные перспективы – на выходе с рубежа до Италии и Беларуси было лишь 16 секунд, до Швеции и Украины – и того меньше.
Заключительный круг Эдуард провёл просто великолепно: не просто отыграл четыре секунды у старшего брата Бё, но буквально ворвался в медальную схватку – эстафету он передал шестым, но лишь в шести секундах от второго места. У Латыпова – лучший ход на третьем этапе!
Обидно. Но радостно
21-летний Халили на старте этапа не стушевался и даже вышел ненадолго на второе место – итальянец Биона позволил довольно быстро себя догнать. Важно было выдержать давление на огневом рубеже и Саид Каримулла справился – пять точных выстрелов! Правда, и конкуренты не отстали: немец Долль и белорус Елётнов были совсем рядом. Чуть поодаль – Украина, Италия и Швеция. Ну а впереди Йоханнес Бё, кажется, гарантировал себе безоговорочную победу.
На «стойку» Бё пришёл с минутным преимуществом. Естественно, он никуда не нервничал и не торопился, закрыл пять мишеней и поехал выигрывать. А вот борьба за серебро обострилась.
Украинец Пидручный начал палить первым, первым же и промазал. Промахнулся и Долль, чуть затянул Понсилуома. А Халили размеренно закрывал мишень за мишенью – пять раз.
Россиянин ушёл с рубежа первым из всей группы, но тут же пропустил вперёд Пидручного и Понсилуому. И если украинец смог оторваться, то за шведа Халили зацепился – вот она борьба за бронзу! На финишную прямую швед и россиянин подошли вместе, однако на заключительное ускорение сил у 21-летнего спортсмена не хватило. Россия – снова четвёртая.
Обидно? Конечно! Но и немножко радостно. Усилия Латыпова и Халили, которые по двум последним гонкам на Кубке мира выглядят лучшим в сборной России, позволили российским болельщикам до финишной прямой надеяться на медаль – а в текущем сезоне это уже немало. Пожалуй, это было лучшее четвёртое место нашей четвёрки.
И, кстати, как тут не вспомнить недавний подвиг Халили и Латыпова в смешанной эстафете?
А теперь вопрос к тренерам. Почему же этим парням не дали шанса на чемпионате мира?
Или все снова сделают вид, что так всё и должно быть?
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