Парни спасали мужскую эстафету вдвоём. Тренеры опять сделают вид, что так и надо?

Латыпову и Халили не дали шанса на ЧМ по биатлону. А теперь они лучшие в сборной России!

Чистый эксперимент

Мужской спринт на этапе Кубка мира в Нове-Месте напугал российских болельщиков.

Гонка получилась очень плохой: в топ-30 забрался только Эдуард Латыпов, а лидер сборной России и новоявленный чемпион мира Александр Логинов финишировал в седьмом десятке. Тренеры говорили о проблемах с лыжами, но тяжёлых дум об эстафете их слова не отменяли.

Решение по составу получилось нестандартным. Взяли четвёрку лучших по итогам спринта – Елисеева, Гараничева, Латыпова и Халили. Александр Логинов остался за бортом, но, судя по всему, ему после тяжёлого чемпионата мира уже ничего не хочется. Или не можется.

Удивило и то, что Латыпова, явно пребывающего в хорошей форме, поставили на третий этап, а завершать эстафету должен был 21-летний Саид Каримулла Халили. Чистый эксперимент, который вряд ли мог принести России первую медаль в сезоне. Поразительно, но факт: в этом году наша мужская команда в эстафетах не опускалась ниже пятого места, но и в тройке никогда не была.

Россия снова осталась без медали в мужской эстафете. Кто умудрился всё испортить? Очередное фиаско опытного российского биатлониста оставило мужскую сборную без медалей. Но всё равно это была лучшая эстафета сезона.

Елисеев не удержал темп

Матвей Елисеев первый круг прошёл в головной группе – постоянно был на виду. Но на стрельбище испытал трудности: чтобы закрыть чёрный глазок в середине мишени россиянин потратил аж три выстрела. На второй круг он умчал лишь на 12-й позиции, отставая от лидеров на 16 секунд.

Группа лидеров была очень необычной: Швейцария, Украина, Германия, Эстония, Румыния – представители всех этих команд, конечно, стреляли безупречно. Понятно, что всех выскочек буквально в течение трёх минут «съели» норвежец Кристиансен и швед Самуэльссон. Подтянулся и наш Елисеев: на «стойку» он подобрался уже шестым, в девяти секундах от Норвегии.

И на втором огневом рубеже у россиянина всё получилось – пять выстрелов в цель и четвёртое место на выходе со стрельбища. Вот только на третьем круге Матвей, как и всегда, высокий темп не удержал: норвежец, швед и белорус умчались вперёд. А Гараничев ушёл в гонку шестым.

Соперники прибавили, Гараничев – нет

Ходом Евгений подтянуться к Дале, Нелину и Бочарникову не сумел, зато стрелял быстро и точно, а потому вернулся в прямую борьбу за призовые места. Швед Нелин остался впереди в гордом одиночестве, а в 20 секундах за одной группой шли Украина, Беларусь, Норвегия и Россия.

Увы, но соперники тут же прибавили, а Гараничев – нет. Отставание россиянина от лидирующей группы росло буквально на глазах. На «стойке» Евгений отработал без особых приключений – «из семи», а с учётом штрафного круга шведа, получилось, что Россия осталась примерно при своих – 34 секунды от лидирующего трио: Дале, Бочарников и украинец Семёнов. Вот только место было уже восьмым, и это при том, что у Германии и Франции были проблемы и штрафные круги.

Вирус поражения. Логинов провёл удивительно плохую гонку на Кубке мира Результаты россиян заставляют печалиться. Разве что Латыпов приятно удивил.

Гараничев очень старался не отставать, но всё равно терял драгоценные секунды. Эстафету он передал восьмым, в 46 секундах позади Норвегии, создавшей себе отрыв от Украины и Беларуси.

Латыпов вытаскивает сборную!

Латыпов мчал по дистанции в одни ноги с Бё-старшим, но этого было достаточно, чтобы поджимать соперников, а особенно – итальянца Виндиша. Но все его старания на первом круге улетели в «молоко», как и три патрона из первых пяти. Эдуард обошёлся без штрафных кругов, но огневой рубеж покинул девятым – в минуте от лидирующего Бё, но лишь в 32 секундах от украинца Ткаленко, идущего на втором месте. Борьба за медали, пожалуй, ещё не кончилась.

На втором круге Латыпов шёл даже быстрее Бё и снова приблизился к конкурентам. А потом ещё закрыл все пять мишеней и буквально увидел медальные перспективы – на выходе с рубежа до Италии и Беларуси было лишь 16 секунд, до Швеции и Украины – и того меньше.

Заключительный круг Эдуард провёл просто великолепно: не просто отыграл четыре секунды у старшего брата Бё, но буквально ворвался в медальную схватку – эстафету он передал шестым, но лишь в шести секундах от второго места. У Латыпова – лучший ход на третьем этапе!

Обидно. Но радостно

21-летний Халили на старте этапа не стушевался и даже вышел ненадолго на второе место – итальянец Биона позволил довольно быстро себя догнать. Важно было выдержать давление на огневом рубеже и Саид Каримулла справился – пять точных выстрелов! Правда, и конкуренты не отстали: немец Долль и белорус Елётнов были совсем рядом. Чуть поодаль – Украина, Италия и Швеция. Ну а впереди Йоханнес Бё, кажется, гарантировал себе безоговорочную победу.

На «стойку» Бё пришёл с минутным преимуществом. Естественно, он никуда не нервничал и не торопился, закрыл пять мишеней и поехал выигрывать. А вот борьба за серебро обострилась.

Украинец Пидручный начал палить первым, первым же и промазал. Промахнулся и Долль, чуть затянул Понсилуома. А Халили размеренно закрывал мишень за мишенью – пять раз.

Россиянин ушёл с рубежа первым из всей группы, но тут же пропустил вперёд Пидручного и Понсилуому. И если украинец смог оторваться, то за шведа Халили зацепился – вот она борьба за бронзу! На финишную прямую швед и россиянин подошли вместе, однако на заключительное ускорение сил у 21-летнего спортсмена не хватило. Россия – снова четвёртая.

Обидно? Конечно! Но и немножко радостно. Усилия Латыпова и Халили, которые по двум последним гонкам на Кубке мира выглядят лучшим в сборной России, позволили российским болельщикам до финишной прямой надеяться на медаль – а в текущем сезоне это уже немало. Пожалуй, это было лучшее четвёртое место нашей четвёрки.

И, кстати, как тут не вспомнить недавний подвиг Халили и Латыпова в смешанной эстафете?

Халили и Латыпов спасли сборную России в эстафете. А на ЧМ тренеры поставить их испугались С таким рвением Карим Халили мог завоевать медаль чемпионата мира, но тренерский штаб решил не рисковать. Ох и зря!

А теперь вопрос к тренерам. Почему же этим парням не дали шанса на чемпионате мира?

Или все снова сделают вид, что так всё и должно быть?