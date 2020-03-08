Юрлова могла бороться за медаль в масс-старте. Но всё испортил инцидент с украинкой

Женская сборная России по биатлону провела неплохую эстафету накануне и до последнего боролась за медаль. Однако в целом ситуация с результатами в команде не идеальная. В масс-старт отобрались три спортсменки – Юрлова-Перхт, Куклина и Миронова. Но последняя, хоть и была заявлена на гонку, всё же не вышла на старт. Светлана полностью пропустила этап Кубка мира в Чехии. Оставалось надеяться на Юрлову и Куклину.

Россия проиграла медаль на последнем круге. Почти отличная женская эстафета И это со штрафным кругом!

Отличное начало Юрловой

В Нове-Место впервые за неделю выглянуло солнце. Все предыдущие гонки проходили при отвратительной погоде, когда снег менялся с дождём. В Международный женский день погода порадовала. Радовала после первой стрельбы и Юрлова, которая стреляла быстро и точно. Екатерина ушла со стрельбища второй, проигрывая менее секунды Доротее Вирер. А вот Лариса Куклина допустила промах и располагалась на 16-м месте, проигрывая 30 секунд.



Неприятность на первом круге случилась с итальянкой Лизой Витоцци, у которой отстегнулась лыжа на подъёме. Лиза потеряла порядка 20 секунд на этом, но на стрельбе собралась и отстреляла чисто. В остальном все лидеры были на своих местах – Экхофф, Херманн ушли на дистанцию следом за Вирер и Юрлову.

Нелепый биатлон при пустых трибунах. И кому вообще нужен такой спорт?! Гонка, которой лучше бы не было. Женский спринт на этапе Кубка мира в Чехии превратился в фарс.

Украинка подрезала Юрлову?

На втором с Юрловой приключилась драма. На одном из спусков её обгоняла украинка Валентина Семеренко и, как показалось, подрезала россиянку. А при просмотре повтора ощущения подтвердились. Украинка просто выдавила россиянку на трассе на высокой скорости. Екатерина упала и потеряла очень много времени, долго не могла подняться. Если в середине круга россиянка была в группе лидеров, то к стрельбе подошла с отставанием более 20 секунд. Как будто отмотала штрафной круг.

На такой скорости любое касание или даже просто пересечение траектории может стать критичным. И украинка полезла обгонять Юрлова в очень опасном месте трассы. А ведь она реально была готова бороться за медаль. К счастью, как и Витоцци, Катя собралась и сработала идеально на рубеже, уйдя на дистанцию третьей. Подтянулась к лидерам и Лариса Куклина, ворвавшаяся в топ-6. Две россиянки к середине гонки боролись за медали. Когда мы такое видели?

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Куклина бежала как никогда в этом сезоне

На третьем круге классно выглядела Куклина, которая бежала быстрее Вирер и остальных преследовательниц лидирующей Экхофф. Лариса легко обогнала Юрлову, но поплатилась за это на стрельбе, допустив сразу три промаха. И очень обидно было за Юрлову, которая снова не справилась с последним выстрелом на «стойке». Но даже такая стрельба оставляла Екатерине надежду на попадание на подиум. На ошибаться больше было нельзя.

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Крушение надежд

Дальше всё пошло по давно знакомому сценарию. Юрлова сначала давала реальные надежды на медаль после двух «лёжек», а потом постепенно откатывалась всё дальше после «стоек». Вот и на этот раз последняя стрельба лишила россиянку всяких шансов на подиум. Хотя соперницы давали шансы. С чистой работой на рубеже этот самый подиум был более чем реален.



А вот Куклина справилась с последней стрельбой и ушла на последней круг 11-й. Эх, если бы не те три промаха на первой «стойке»! Очередные «если бы» российского биатлона. Тем не менее, это был далеко не худший масс-старт для женской команды. Да, приходится довольствоваться такими характеристиками, но имеем то, что имеем. По крайней мере, женская сборная России в Нове-Место не выглядела безнадёжно.



А выиграла гонку Тириль Экхофф, второй стала шведка Ханна Эберг, а третьей добралась до финиша немка Франциска Пройсс. Куклина пробилась в топ-10 на последнем круге и в целом показала очень сильный ход в масс-старте. Юрлова финишировала 17-й и наверняка будет размышлять о том, что могло бы быть, не подрежь её Семеренко на втором круге.