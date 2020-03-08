Юрлова могла бороться за медаль в масс-старте. Но всё испортил инцидент с украинкой

Женская сборная России по биатлону провела неплохую эстафету накануне и до последнего боролась за медаль. Однако в целом ситуация с результатами в команде не идеальная. В масс-старт отобрались три спортсменки – Юрлова-Перхт, Куклина и Миронова. Но последняя, хоть и была заявлена на гонку, всё же не вышла на старт. Светлана полностью пропустила этап Кубка мира в Чехии. Оставалось надеяться на Юрлову и Куклину.
Отличное начало Юрловой
В Нове-Место впервые за неделю выглянуло солнце. Все предыдущие гонки проходили при отвратительной погоде, когда снег менялся с дождём. В Международный женский день погода порадовала. Радовала после первой стрельбы и Юрлова, которая стреляла быстро и точно. Екатерина ушла со стрельбища второй, проигрывая менее секунды Доротее Вирер. А вот Лариса Куклина допустила промах и располагалась на 16-м месте, проигрывая 30 секунд.
Неприятность на первом круге случилась с итальянкой Лизой Витоцци, у которой отстегнулась лыжа на подъёме. Лиза потеряла порядка 20 секунд на этом, но на стрельбе собралась и отстреляла чисто. В остальном все лидеры были на своих местах – Экхофф, Херманн ушли на дистанцию следом за Вирер и Юрлову.
Украинка подрезала Юрлову?
На втором с Юрловой приключилась драма. На одном из спусков её обгоняла украинка Валентина Семеренко и, как показалось, подрезала россиянку. А при просмотре повтора ощущения подтвердились. Украинка просто выдавила россиянку на трассе на высокой скорости. Екатерина упала и потеряла очень много времени, долго не могла подняться. Если в середине круга россиянка была в группе лидеров, то к стрельбе подошла с отставанием более 20 секунд. Как будто отмотала штрафной круг.
На такой скорости любое касание или даже просто пересечение траектории может стать критичным. И украинка полезла обгонять Юрлова в очень опасном месте трассы. А ведь она реально была готова бороться за медаль. К счастью, как и Витоцци, Катя собралась и сработала идеально на рубеже, уйдя на дистанцию третьей. Подтянулась к лидерам и Лариса Куклина, ворвавшаяся в топ-6. Две россиянки к середине гонки боролись за медали. Когда мы такое видели?
Куклина бежала как никогда в этом сезоне
На третьем круге классно выглядела Куклина, которая бежала быстрее Вирер и остальных преследовательниц лидирующей Экхофф. Лариса легко обогнала Юрлову, но поплатилась за это на стрельбе, допустив сразу три промаха. И очень обидно было за Юрлову, которая снова не справилась с последним выстрелом на «стойке». Но даже такая стрельба оставляла Екатерине надежду на попадание на подиум. На ошибаться больше было нельзя.
Крушение надежд
Дальше всё пошло по давно знакомому сценарию. Юрлова сначала давала реальные надежды на медаль после двух «лёжек», а потом постепенно откатывалась всё дальше после «стоек». Вот и на этот раз последняя стрельба лишила россиянку всяких шансов на подиум. Хотя соперницы давали шансы. С чистой работой на рубеже этот самый подиум был более чем реален.
А вот Куклина справилась с последней стрельбой и ушла на последней круг 11-й. Эх, если бы не те три промаха на первой «стойке»! Очередные «если бы» российского биатлона. Тем не менее, это был далеко не худший масс-старт для женской команды. Да, приходится довольствоваться такими характеристиками, но имеем то, что имеем. По крайней мере, женская сборная России в Нове-Место не выглядела безнадёжно.
А выиграла гонку Тириль Экхофф, второй стала шведка Ханна Эберг, а третьей добралась до финиша немка Франциска Пройсс. Куклина пробилась в топ-10 на последнем круге и в целом показала очень сильный ход в масс-старте. Юрлова финишировала 17-й и наверняка будет размышлять о том, что могло бы быть, не подрежь её Семеренко на втором круге.
- 8 марта 2020
-
14:37
-
14:22
-
14:10
-
14:00
-
13:45
-
13:38
-
13:09
-
13:09
-
12:23
-
12:15
-
10:28
-
00:58
-
00:47
- 7 марта 2020
-
23:16
-
22:59
-
22:44
-
22:35
-
21:47
-
21:14
-
21:05
-
20:32
-
20:12
-
19:51
-
19:14
-
18:20
-
18:00
-
17:19
-
16:54
-
15:30
-
14:44
-
13:56
-
13:34
-
00:30
-
00:09
- 6 марта 2020
-
23:55