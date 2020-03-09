«Смешно читать, что меня отлучили». Губерниев хочет работать на лыжных гонках, но не может

Голосу российского биатлона Дмитрию Губерниеву явно не хватает одного биатлона. Комментатор переживает, что гениальные победы российских лыжников остаются без внимания. Так, успех Александра Большунова в Королевском марафоне в Норвегии россияне не увидели в прямом эфире, а ведь наш лыжник вплотную приблизился к исторической победе в Кубке мира.



Губерниев просит вернуть ему лыжные гонки и уверяет, что его об этом просят люди на улицах. А ещё Дмитрий хочет создать и возглавить партию подкаблучников в России. О чём это он?

«Серьёзно отношусь к проблеме коронавируса»

Биатлон не с места событий мне, конечно же, приходилось уже комментировать. На самом деле это не такая уж необычная история, потому что мне часто надо ездить в Москву на какие-то крупные мероприятия, которые я веду. И бывает, что они проходят прямо во время этапов Кубка мира. Так что здесь не было никаких неожиданностей.



Что касается гонок без зрителей, то я не могу и не хочу комментировать решение чешских властей. И я абсолютно серьёзно отношусь к проблеме с распространением коронавируса. Если так надо, значит так надо. Конечно, когда работаешь с места событий, совсем другое восприятие происходящего. Я по этому скучаю, но ничего страшного, сейчас мы всей бригадой «Матч ТВ» поедем в Контиолахти и отработаем блестяще как всегда!

«Прошу болельщиков понять меня и простить»

У меня нет опасения от поездки в Финляндию. Сейчас там в целом благоприятная обстановка. И под карантин мы не должны попасть. С Осло ситуация сложнее, и каждый день она меняется. Но опять же я с полной серьёзностью отношусь ко всем мерам предосторожности.



К большому сожалению, в Контиолахти мы не сможем нормально пообщаться с нашими любимыми болельщиками, пообниматься с ними, как мы это обычно делаем на этапах Кубка мира. В Финляндии меня обычно ждут тысячи болельщиков, даже не сотни. Я сразу прошу нас простить и понять. Такова жизнь.

«Надеюсь, что Логинов продолжит карьеру»

Если говорить о спорте, то на этом этапе мне запомнился феноменальный Йоханнес. В борьбе за Кубок мира я не ставлю на Мартена. Есть ощущение, что стрельба на стойке в последней гонке надломила Фуркада. Но если я ошибаюсь, будет только здорово. Да здравствует борьба!



Несмотря на катастрофический масс-старт Латыпова, хочу сказать, что Эдик нужен команде. Рассчитываю, что и у Саши Логинова всё будет нормально. Я желаю ему преодолеть все невзгоды. Видно, что он выбит из колеи. Ему надо перезагрузиться и зайти в новый сезон. Я надеюсь, что он продолжит карьеру.

«Какой смысл держать Гараничева в команде?»

Из позитива отмечу Карима Халили. Помните, как Шипулин одно время боялся бегать последний этап? Новое поколение не из таких. И, кстати, какой смысл держать Гараничева в команде в такой форме? Он явно занимает чьё-то место. Лучше взять кого-то из молодых. Может быть, стоит больше прислушиваться к Хованцеву с точки зрения методик тренировок. Не знаю, продолжат ли работу с командой старшие тренеры. Их важно сохранить в команде, но надо понять, в каком качестве.

Латыпову и Халили не дали шанса на ЧМ по биатлону. А теперь они лучшие в сборной России! Парни спасали мужскую эстафету вдвоём. Тренеры опять сделают вид, что так и надо?

А спортсменкам надо наконец поверить в себя. Мы ведь не верим! У Куклиной был в масс-старте отличный ход, но где её фирменная стрельба? То, что есть у Халили, у Резцовой – вера в себя. Как Абдулов проходил сквозь стены в «Чародеях». Мы можем. Мы же не какая-то третьесортная страна. А потом я смотрю, как в эстафете Гараничев проигрывает ходом Корнелу Пукьяну… У меня после такого выступления Евгения вскипает мозг. При этом я не согласен, что Гараничев лишил Россию медали в эстафете. Это работа всей команды. Мы проиграли медали, но приобрели Халили.

«Я собираюсь комментировать лыжи»

Что касается лыжных гонок. «Матч ТВ» готов показывать лыжные гонки, нам их просто не продали. В категорической форме. Мы максимум делали, взвинчивали цены. Но итог такой, что владельцы прав на территории России не показывают в прямом эфире Королевский марафон в Осло. Если они считают, что лыжи не смотрят, так оставьте лыжи нам. Я в любом случае не смогу комментировать всё. Но это как минимум будет чемпионат мира, «Тур де Ски», некоторые другие гонки. Мы всё сделаем здорово.



Я собираюсь комментировать лыжи. Я – комментатор лыж! И вообще комментирую лыжи на всех Олимпиадах с 2002 года, не пропустил практически ни одного чемпионата мира. С таким Большуновым, с такой Непряевой…Ребята ждут нас, они хотят быть героями, а их никто не видит. Когда я читаю критику в свой адрес, хочу сказать, что вы такие же неспортивные болельщики, как и многие в нашей стране. Вас интересует спортсмен от старта и до финиша. А мне, как и большинству нормальных болельщиков, спортсмены интересны как люди. Главное – это люди. И о них надо рассказывать.

Рычи, Саша, рычи! Большунов играючи разделался с норвежцами даже на их земле Никто не сможет отнять у российского лыжника исторический Кубок мира. Теперь уж наверняка!

«Создам партию подкаблучников России»

Мне очень смешно читать, что меня кто-то отлучил от лыж. Кто меня отлучил? Как только появится возможность, я приду в лыжи и блестяще отработаю. Меня просят об этом в социальных сетях. Люди на улице подходят и просят, чтобы я начал комментировать лыжи. Но биатлон всё равно в приоритете. Без биатлона никуда.



В завершении я бы хотел поздравить всех прекрасных читательниц «Чемпионата» с прошедшим Международным женским днём. Я у ваших ног. Женщина для меня – это всё. Я собираюсь создать партию подкаблучников. Буду председателем этой партии, и мы триумфально выступим на парламентских выборах. Все за нас проголосуют. Милые дамы, верьте, что я резко улучшу вашу жизнь и буду любить ещё сильнее!