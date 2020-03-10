Воля или боль. Чемпиону мира Логинову действительно пора заканчивать?

В начале марта большой биатлон вернулся после чемпионата мира в Антхольце. Этап Кубка мира в Нове-Месте, славящийся своей посещаемостью и непередаваемой атмосферой, получился уникальным. В плохом смысле этого слова. Из-за распространения коронавируса по Европе все гонки проходили при пустых трибунах. И лишь в паре мест на трассе зрители, которые всё-таки приехали на стадион, поддерживали своих любимых спортсменов из-за забора.
А нужен ли нам вообще такой биатлон? Да, с цветами, телекамерами и призовыми. Но в тренировочной обстановке, без криков на огневых рубежах, флагов, трещоток и колокольчиков.
Пока есть все предпосылки к тому, что в Норвегии этап будет точно таким же.
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Этап в Чехии до предела обострил борьбу за победу в общем зачёте Кубка мира среди мужчин. Из-за рождения сына Йоханнес Бё пропускал гонки в Оберхофе и Рупольдинге, и французы Фуркад и Фийон Майе, казалось, смогли этим воспользоваться. Но вернувшись, Бё-младший демонстрирует такую прыть, что от разрыва не осталось и следа. Фуркад пока впереди, но биатлонистам нужно будет пробежать ещё пять личных гонок, а потом и пересчитать баллы – вычесть два худших результата сезона. И всё говорит о том, что Йоханнес вырвет победу. Или же нет?
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Российские поклонники биатлона в самом начале сезона могли надеяться на то, что в борьбу за «Глобус» включится и Александр Логинов, ставший вторым год назад. Однако сезон для Саши складывается не идеально. Есть победа в чемпионате мира – и это отлично, но после главного старта сезона проявились проблемы, то ли психологические, то ли со здоровьем. В единственной гонке, которую Логинов провёл в Чехии, результат был удручающим – 65-е место.
Что лучше: не мучиться и досрочно закончить сезон или собрать в кулак остатки сил? Воля или боль? Сам Логинов пока не знает ответа. Может быть, общественное мнение ему поможет?
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