Дожмёт ли Бё Фуркада? Перед финальной гонкой шансы на Кубок мира есть у обоих

Международный союз биатлонистов из-за пандемии коронавируса отменил последний этап Кубка мира, который должен был принять норвежский Хольменколлен. В борьбе за «Хрустальный глобус» мужчины проведут ещё всего одну гонку – пасьют завтра, 14 марта. Если судить только по таблице набранных очков, то Мартен Фуркад намного опережает Йоханнеса Бё.
Но всё немного сложнее.
Фуркад выше Бё, но на самом деле ниже
Итак, сейчас в личном зачёте Кубка мира у мужчин у Мартена Фуркада – 907 очков, а у Йоханнеса Бё – 870.
37 очков преимущества перед заключительной гонкой. Кажется, французу этого более чем достаточно, чтобы спокойно провести пасьют и завоевать восьмой Кубок мира в карьере.
Но всё не так просто. Дело в том, что по правилам IBU у всех участников Кубка мира после заключительного старта сезона будут вычтены из общего количества очки за две худшие гонки.
У Фуркада это минус 56 очков: 29 за 12-е место в спринтерской гонке на этапе в Анси и 27 за 14-е место в масс-старте в Нове-Месте. А у Йоханнеса Бё ничего вычитаться не будет, поскольку он пропускал несколько гонок. В начале января у норвежца родился сын, и младший Бё был вместе с женой.
Рейс-директор IBU Борут Нунар подтвердил, что вычитаться будут результаты именно двух худших гонок, несмотря на усечённый из-за коронавируса сезон.
Таким образом, в реальности перед пасьютом у Фуркада – 851 очко, а у Бё-младшего – 870.
Фуркаду поможет только провал Бё
Как Мартену отыграть 19 очков у Йоханнеса?
На самом деле, это непросто. Но шансы есть. Прежде всего, Бё-младший должен выступить не блестяще, а Фуркад, напротив, должен добиться максимума. Например, если Мартен выиграет гонку, а Йоханнес при этом не поднимется выше пятого места, то именно француз станет обладателем Кубка мира.
Если Фуркад в гонке преследования станет вторым, то Бё-младший в таком случае должен финишировать не выше восьмого места, чтобы не выиграть главный трофей. Фуркад – третий, тогда Йоханнес – не выше 12-го места. Ну и так далее.
Иными словами, француз выиграет общий зачёт только в том случае, если норвежец провалится в заключительной личной гонке сезона. Судя по тому, в какой форме находятся оба соперника, рассчитывать Мартену не на что, разве только на счастливый случай.
Всё идёт к тому, что Йоханнес на финише сезона всё-таки дожмёт Мартена.
А вот если бы в борьбу за Кубок мира не вмешался коронавирус, шансы Фуркада догнать конкурента были бы выше. Ведь в Хольменколлене были запланированы три личные гонки.
У женщин ситуация не такая запутанная. Итальянка Доротея Вирер даже с учётом вычета двух худших гонок опережает ближайшую соперницу норвежку Тириль Экхофф на 34 очка. Отыграть такое отставание за две последние гонки очень непросто.
- 13 марта 2020
-
11:30
-
11:01
-
10:40
-
10:31
-
10:08
-
09:52
-
09:44
-
09:32
-
09:21
-
09:17
-
08:50
-
08:42
-
08:33
-
08:28
-
08:23
- 12 марта 2020
-
22:58
-
22:35
-
21:33
-
20:35
-
20:35
-
19:23
-
19:05
-
18:57
-
18:36
-
16:59
-
16:48
-
16:12
-
15:59
-
15:24
-
14:55
-
13:46
-
12:59
-
11:30
-
09:27
-
09:00