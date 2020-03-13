Дожмёт ли Бё Фуркада? Перед финальной гонкой шансы на Кубок мира есть у обоих

Международный союз биатлонистов из-за пандемии коронавируса отменил последний этап Кубка мира, который должен был принять норвежский Хольменколлен. В борьбе за «Хрустальный глобус» мужчины проведут ещё всего одну гонку – пасьют завтра, 14 марта. Если судить только по таблице набранных очков, то Мартен Фуркад намного опережает Йоханнеса Бё.



Но всё немного сложнее.

Зрителей в Финляндии выгнали за полчаса до старта гонки. Биатлон больше никому не нужен? Продолжать соревноваться интересно только одному человеку – Мартену Фуркаду.

Фуркад выше Бё, но на самом деле ниже

Итак, сейчас в личном зачёте Кубка мира у мужчин у Мартена Фуркада – 907 очков, а у Йоханнеса Бё – 870.



37 очков преимущества перед заключительной гонкой. Кажется, французу этого более чем достаточно, чтобы спокойно провести пасьют и завоевать восьмой Кубок мира в карьере.



Но всё не так просто. Дело в том, что по правилам IBU у всех участников Кубка мира после заключительного старта сезона будут вычтены из общего количества очки за две худшие гонки.



У Фуркада это минус 56 очков: 29 за 12-е место в спринтерской гонке на этапе в Анси и 27 за 14-е место в масс-старте в Нове-Месте. А у Йоханнеса Бё ничего вычитаться не будет, поскольку он пропускал несколько гонок. В начале января у норвежца родился сын, и младший Бё был вместе с женой.



Рейс-директор IBU Борут Нунар подтвердил, что вычитаться будут результаты именно двух худших гонок, несмотря на усечённый из-за коронавируса сезон.



Таким образом, в реальности перед пасьютом у Фуркада – 851 очко, а у Бё-младшего – 870.

Фуркад завоевал «Малый хрустальный глобус» в зачёте спринтов

Фуркаду поможет только провал Бё

Как Мартену отыграть 19 очков у Йоханнеса?



На самом деле, это непросто. Но шансы есть. Прежде всего, Бё-младший должен выступить не блестяще, а Фуркад, напротив, должен добиться максимума. Например, если Мартен выиграет гонку, а Йоханнес при этом не поднимется выше пятого места, то именно француз станет обладателем Кубка мира.



Если Фуркад в гонке преследования станет вторым, то Бё-младший в таком случае должен финишировать не выше восьмого места, чтобы не выиграть главный трофей. Фуркад – третий, тогда Йоханнес – не выше 12-го места. Ну и так далее.

Иными словами, француз выиграет общий зачёт только в том случае, если норвежец провалится в заключительной личной гонке сезона. Судя по тому, в какой форме находятся оба соперника, рассчитывать Мартену не на что, разве только на счастливый случай.



Всё идёт к тому, что Йоханнес на финише сезона всё-таки дожмёт Мартена.



А вот если бы в борьбу за Кубок мира не вмешался коронавирус, шансы Фуркада догнать конкурента были бы выше. Ведь в Хольменколлене были запланированы три личные гонки.

Этап Кубка мира по биатлону в Хольменколлене отменён

У женщин ситуация не такая запутанная. Итальянка Доротея Вирер даже с учётом вычета двух худших гонок опережает ближайшую соперницу норвежку Тириль Экхофф на 34 очка. Отыграть такое отставание за две последние гонки очень непросто.