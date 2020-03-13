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Биатлон, Кубок мира 2019-2020: женский спринт, онлайн-трансляция 13 марта 2020

Сборная России по биатлону, Ирина Старых
«Чемпионат»
Биатлон. Кубок мира. Женский спринт в Финляндии отменят или проведут? LIVE
Зрителей на стадион сегодня точно не пустят, но состоится ли сама гонка?
Биатлон / Кубок мира 0

Кубок мира по биатлону 2019-2020. Общий зачёт. Мужчины. Женщины

Полное расписание Кубка мира по биатлону 2019-2020

ГОНКИ ДНЯ

*** 17:30. Текстовая трансляция женского спринта ***

ОНЛАЙН ДНЯ

12:00. Добрый день, дорогие друзья, болельщики сборной России. Большой мировой биатлон в сезоне-2019/2020 из-за коронавируса вышел на финишную прямую раньше запланированного. Уже известно, что девятый этап Кубка мира в Хольменколлене отменён, а значит, турнир закончится в Контиолахти. Другой вопрос — когда именно он закончится? Ситуация меняется с каждым днём, а порой и с каждым часом. В день мужского спринта организаторам пришлось буквально выводить зрителей с трибун, чтобы уложиться в нормы, установленные финским правительством, — мероприятия, где собирается больше 500 человек, теперь там проводить запрещено. IBU сделает всё возможное, чтобы все гонки на этапе в Финляндии состоялись, но гарантий, конечно, никто уже дать не может.

Тем не менее мы готовимся к женскому спринту. Старт гонки запланирован на 17:30 по московскому времени.

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