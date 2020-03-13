Россия победила Украину в битве за квоту. А она действительно нам нужна?

Удивительно, но биатлонный Кубок мира до сих пор не отменили. Ходили разговоры по поводу того, что этап в Контиолахти вообще не состоится, но организаторы ограничились тем, что запретили вход на стадион всем зрителям. В итоге вчера мужской спринт состоялся. Сегодняшний женский был под небольшим вопросом, но в итоге пришла информация, что гонка всё же состоится по расписанию. А вот проведение пасьютов и эстафет на выходных никто не мог гарантировать.

Зрителей в Финляндии выгнали за полчаса до старта гонки. Биатлон больше никому не нужен? Продолжать соревноваться интересно только одному человеку – Мартену Фуркаду.

Ужасное начало Старых и провал Мироновой

Все россиянки заявились в поздних номерах. Первой из наших стартовала Ирина Старых лишь под 30-м номером. И показала худший разгон из всех стартовавших на тот момент. Нет, мы, конечно, знали, что Ирина любит начинать не слишком быстро, но не на 30-й же результат из 30-ти участниц! А тут ещё и на первой стрельбе Старых допустила один промах.



Следующей из наших на дистанцию ушла Светлана Миронова – лидер сборной в начале сезона, которая должна была стать новой Магдаленой Нойнер или хотя бы Светланой Слепцовой. Речь о том, что Светлана способна очень быстро бежать и за счёт скорости претендовать на медали. Но Миронова провалили чемпионат мира в Антхольце, пропустил этап в Чехии, а в Финляндии сразу же промахнулась дважды на первом рубеже. Да и былой скорости тоже не было.

Биатлон сдался под натиском эпидемии. Теперь каждая гонка может стать последней Организаторам этапа Кубка мира в Финляндии предстоит решить — проводить гонки или закончить сезон.

Лучший шанс Куклиной в жизни

А вот Лариса Куклина в концовке сезона радует. Она смогла очень сильно прибавить по скорости. И сейчас может считаться едва ли не быстрейшей российской биатлонисткой на Кубке мира. Вот и сейчас Лариса быстро разогналась, здоров отстреляла и ушла на второй круг в топ-5. Имея шансы если не на медаль, то на очень высокое место. Но надо было стрелять «стойку» чисто и не сильно сдавать на лыжне.



И Куклина блестяще справилась со второй стрельбой! Россиянка ушла на последний круг второй с отставанием всего 14 секунд от лидера – Денизе Херманн. Это был лучший шанс Ларисы завоевать личную медаль на Кубке мира. Надо было отдать все силы на дистанции и терпеть каждый метр.



К большому сожалению, Куклина не сумела удержаться в тройке и финишировала за пределами даже зоны цветочной церемонии. На момент финиша россиянка занимала 7-е место. Слабый последний круг лишил её всех надежд на лучший результат в карьере.

Юрлова могла бороться за медаль в масс-старте. Но всё испортил инцидент с украинкой Семеренко подрезала россиянку на высокой скорости. Екатерина упала и не сразу смогла подняться.

Россия вырвала украинскую квоту. Оно нам надо?

У двух оставшихся участниц Екатерины Юрловой-Перхт и Кристины Резцовой не получилось вообще ничего. Юрлова ещё давала надежду после первой стрельбы, а потом по традиции провалила «стойку». А вот Кристина промахнулась сразу четыре раза на первом рубеже! И это при том, что Россия сражалась с Украиной за то, чтобы сохранить пятую позицию, которая даёт возможность заявить шесть человек на гонку.



После дисквалификации Маргариты Васильевой Россия как раз потеряла эту квоту. И вернуть её было важнейшей задачей. Тренерам надо сказать спасибо Ларисе Куклиной, которая стала 7-й и по сути её успех и обеспечил преимущество над украинками, у которых только Валентина Семеренко сумела показать достойный результат.



Россия победила Украину в борьбе за квоту. И есть большая вероятность, что всё так и останется, потому что гонки преследования должны быть отменены. И тут возникает, а нужна ли нам вообще эта квота? Сборная России в нынешнем состоянии с трудом набирает пять биатлонисток, которые могут хоть что-то показать. Не уверен, что шестая спортсменка решит проблемы российского биатлона. Скорее всего, в следующем сезоне мы увидим много экспериментов и не очень много результата. Но ничего страшного, ведь продолжается подготовка к зимней Олимпиаде. А текущие результаты – да кому они вообще нужны.