Биатлон тоже закрывается. Последние гонки сезона. Хоть бы их не отменили! LIVE

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Биатлон, Кубок мира 2019-2020: гонка преследования, онлайн-трансляция, 14 марта 2020

Сборная России по биатлону, Александр Логинов
«Чемпионат»
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Биатлонный сезон досрочно завершится в Контиолахти двумя гонками преследования. Кто выиграет Кубок мира — Бё или Фуркад?
Биатлон / Кубок мира 0

Кубок мира по биатлону 2019-2020. Общий зачёт. Мужчины. Женщины

Полное расписание Кубка мира по биатлону 2019-2020

ГОНКИ ДНЯ

*** 15:45. Текстовая трансляция мужской гонки преследования ***

*** 17:45. Текстовая трансляция женской гонки преследования ***

ОНЛАЙН ДНЯ

10:00. Вот и подошёл к концу Кубок мира по биатлону. Подошёл стремительно и неожиданно. Из-за эпидемии коронавируса сначала был отменён заключительный этап сезона в Норвегии, а затем IBU, посовещавшись с командами, принял решение не проводить воскресные эстафеты в Контиолахти. Так что всё закончится сегодня двумя гонками преследования. Особенно интересно всё у мужчин, где Мартен Фуркад, проводящий последнюю гонку в своей карьере, будет бороться с Йоханнесом Бё за «Большой хрустальный глобус».

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: РИА Новости

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Сборная России — Биатлон •••
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