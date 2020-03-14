Биатлон тоже закрывается. Последние гонки сезона. Хоть бы их не отменили! LIVE

Кубок мира по биатлону 2019-2020. Общий зачёт. Мужчины. Женщины



Полное расписание Кубка мира по биатлону 2019-2020



ГОНКИ ДНЯ



*** 15:45. Текстовая трансляция мужской гонки преследования ***

*** 17:45. Текстовая трансляция женской гонки преследования ***

ОНЛАЙН ДНЯ

10:00. Вот и подошёл к концу Кубок мира по биатлону. Подошёл стремительно и неожиданно. Из-за эпидемии коронавируса сначала был отменён заключительный этап сезона в Норвегии, а затем IBU, посовещавшись с командами, принял решение не проводить воскресные эстафеты в Контиолахти. Так что всё закончится сегодня двумя гонками преследования. Особенно интересно всё у мужчин, где Мартен Фуркад, проводящий последнюю гонку в своей карьере, будет бороться с Йоханнесом Бё за «Большой хрустальный глобус».