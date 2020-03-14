Биатлон завершился драмой. Норвежка Экхофф потеряла Кубок мира на последней стрельбе

Вирер против Экхофф

Конец сезона в Кубке мира по биатлону подкрался неожиданно. Сначала было принято решение отменить заключительный этап в Норвегии, а затем команды отказались и от эстафет в Финляндии. Таким образом, сезон заканчивался в субботу, 14 марта двумя гонками преследования.

Благо, интрига жила. У мужчин Фуркад выиграл свою последнюю в карьере гонку, но даже этого оказалось мало, чтобы поднять над головой «Большой хрустальный глобус». У женщин же расклад был не менее интересным: итальянка Доротея Вирер в «чистых» очках опережала норвежку Тириль Экхофф, но запас был скромным – девять баллов. Всё совсем рядышком.

Последняя гонка сезона в биатлоне. Россиянка почти поборолась за медаль. LIVE Биатлонный сезон завершился феерическими гонками. Обладатели Кубка мира определялись на последнем огневом рубеже.

Добавлял перцу и стартовый лист: Экхофф в нём шла под третьим номером, Вирер – под 19-м. То есть итальянке, чтобы защитить своё первое место, нужно было догонять и догонять.

Были в стартовом списке и четыре россиянки. Но помечтать можно было разве что об успехе Ларисы Куклиной, стартовавшей с седьмого места. Екатерине Юрловой-Перхт, Ирине Старых и Светлане Мироновой была уготована стандартная участь – отыгрывать множество позиций.

Борьба в разгаре

Сильный ветер на стрельбище позволил донельзя закрутить интригу не только в самой гонке, но и в борьбе за «Глобус». Тириль сходу промахнулась два раза и опустилась на восьмое место, а Доротея не попала всего один раз и поднялась на 14-е – эта расстановка уже в пользу итальянки.

Что касается лидеров гонки, то Херрман промахнулась дважды и Пройс оказалась на первом месте в гордом одиночестве – до соперниц было более 30 секунд, зато преследовательниц было сразу четверо: за Денизе удерживались француженка Симон, чешка Давидова и итальянка Витоцци.

Немки на второй «лёжке» стреляли из рук вон плохо – по четыре промаха. Лидером стала чисто стрелявшая Давидова. А в борьбе за Кубок мира небольшое преимущество удерживала Вирер: она закончила стрельбу восьмой, в то время как Экхофф ушла пятой. Между лидерами женского биатлона оказалась россиянка Куклина – 7-е место. Нельзя было также не отметить и прорыв Екатерины Юрловой-Перхт, которая стреляла чисто и поднялась с 46-го на 18-е место.

Вирер теряет шансы… и выигрывает!

По ходу третьего круга Экхофф одну позицию отыграла, а Вирер две отдала – и это расклад был на руку норвежке. Чтобы сохранить это эфемерное преимущество, Тириль нужно было точно стрелять, и она справилась! Пять отличных выстрелов вместе с ошибками конкуренток вывели Экхофф на первое место. А вот Вирер допустила сразу два промаха и… упустила Кубок мира?

Неожиданно для российских болельщиков в гонке появилась и ещё одна интрига: Лариса Куклина здорово провела первую «стойку» и вышла на пятое место. До третьего было всего-то три секунды. До первого, на котором обосновалась Экхофф – 12. Неужели борьба за подиум?

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Всё было в руках Куклиной, но она не справилась со стрельбой – два промаха.

Но локальная неудача Куклиной – это ничто по сравнению с драмой Тириль Экхофф. На четвёртый огневой рубеж она примчала первой, но допустила сразу три промаха и штрафные круги покинула уже позади Доротеи Вирер – 13-е место против 11-го. За оставшийся круг норвежка итальянку обогнала, но минимального преимущества, чтобы вырвать Кубок мира, Тириль не хватило.

Вирер в драматичной борьбе снова завоевала «Большой хрустальный глобус», Француженка Симон, швейцарка Гаспарин и итальянка Витоцци завоевали по медали, а большой мировой биатлон уходит на долгую паузу. Дай бог, в ноябре, как обычно, всё вернётся на круги своя.