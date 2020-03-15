Российского биатлониста Поршнева признали новичком года. Это не премия, а проклятье!

В биатлоне помимо вручения «Глобусов» есть ещё одна важная награда по итогам сезона – «Новичок года» или «Открытие года». В Международном союзе биатлонистов посчитали, что в этом году эту премию заслужил… Никита Поршнев. Российский биатлонист ни разу за весь сезон не попал в десятку сильнейших в личной гонке, хотя принимали участие в большинстве из них.
Выглядит это просто смешно. Поршнева в России не критикуют по одной причине – большинство болельщиков и специалистов просто забыло, что в основной команде есть такой биатлонист. В последних двух спринтерских гонках Никита был 53-м и 62-м. А вчера получал награду от IBU вместе с Мартеном Фуркадом, Йоханнесом Бё, Доротеей Вирер и другими.
Похоже на плохое кино.
IBU надо пересмотреть правила
Чтобы не выставлять себя на посмешище, Международному союзу биатлонистов необходимо пересмотреть свои же правила. И в первую очередь убрать все ограничения по минимуму проведённых «новичком» гонок. Если кто-то «выстрелил» один-два раза, дайте ему награду!
Каким-то чудесным образом в IBU прокатили с титулом норвежца Лагрейда, который провёл в этом сезоне четыре гонки и ни разу не опустился ниже 15-го места! Сравните его результаты с Поршневым, который бегал весь сезон и лишь разок добрался до 11-й строчки. Не имею ничего против Никиты, но ему и самому было немного не по себе от происходящего. Это было видно по его интервью Дмитрию Губерниеву после заключительной гонки преследования.
В конечном счёте, Поршнев уже в прошлом сезоне стал бронзовым призёром чемпионата мира, хоть и пробежал всего три гонки на самом высоком уровне. Какой же он новичок в 2020-м?
Премия – проклятье для россиян
В Международном союзе биатлонистов невероятно щедры по отношению к россиянам, когда дело доходит до премии «Новичок года». Смотрите сами. В 2013 году её получил Дмитрий Малышко, в 2016-м – Антон Бабиков и Татьяна Акимова, в 2018-м – Светлана Миронова, в 2019-м – Евгения Павлова. Может, это работает как утешительный приз? Держите вот хоть какую-то награду?
Малышко по итогам сезона 2012/13 стал элитным биатлонистом, выиграл три золота на этапе Кубка мира в Оберхофе. Бежал на уровне Фуркада, Свендсена, а иногда и быстрее. Но после получения премии всё пошло по наклонной. Конечно, было золото Олимпиады в Сочи в эстафете, но в личных гонках результаты пошли на спад. До высот Дмитрий больше не добирался.
Акимова в 2016 году дала всем уверенность, что в России наконец-то появилась топ-биатлонистка. Но после признания новичком года – тишина. Примерно тоже самое получилось и с Бабиковым, который, конечно, ещё «попылил» полтора сезона на высоком уровне, но сейчас не попадает даже на Кубок IBU (хотя тому, конечно, есть целый комплекс причин – не только вина спортсмена).
У Мироновой был всплеск в начале этого сезона, но то, что происходило со Светланой дальше, чертовски напоминало происходящее с Акимовой ранее. Павлова – ещё более яркий пример. В прошлом году – открытие сезона. В этом – уровень Кубка России. Отличный прогресс?
Сравните с другими «новичками» последних трёх сезонов: Эберг, Самуэльссон, Жаклен, Дале – шведка и француз уже в топ-5 общего зачёта Кубка мира, а все четверо после получения премии успели разжиться медалями (кто-то – даже золотыми) чемпионатов мира и Олимпийских игр.
Кажется, что Международный союз биатлонистов раз за разом накладывает какое-то проклятье на талантливых россиян. Но, видимо, наши спортсмены просто становятся излишне самоуверенными.
Может быть, хоть Никита Поршнев прервёт эту безрадостную серию?
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