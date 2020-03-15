Российского биатлониста Поршнева признали новичком года. Это не премия, а проклятье!

В биатлоне помимо вручения «Глобусов» есть ещё одна важная награда по итогам сезона – «Новичок года» или «Открытие года». В Международном союзе биатлонистов посчитали, что в этом году эту премию заслужил… Никита Поршнев. Российский биатлонист ни разу за весь сезон не попал в десятку сильнейших в личной гонке, хотя принимали участие в большинстве из них.

Выглядит это просто смешно. Поршнева в России не критикуют по одной причине – большинство болельщиков и специалистов просто забыло, что в основной команде есть такой биатлонист. В последних двух спринтерских гонках Никита был 53-м и 62-м. А вчера получал награду от IBU вместе с Мартеном Фуркадом, Йоханнесом Бё, Доротеей Вирер и другими.



Похоже на плохое кино.

Российский биатлонист Поршнев признан новичком года по версии IBU

IBU надо пересмотреть правила

Чтобы не выставлять себя на посмешище, Международному союзу биатлонистов необходимо пересмотреть свои же правила. И в первую очередь убрать все ограничения по минимуму проведённых «новичком» гонок. Если кто-то «выстрелил» один-два раза, дайте ему награду!



Каким-то чудесным образом в IBU прокатили с титулом норвежца Лагрейда, который провёл в этом сезоне четыре гонки и ни разу не опустился ниже 15-го места! Сравните его результаты с Поршневым, который бегал весь сезон и лишь разок добрался до 11-й строчки. Не имею ничего против Никиты, но ему и самому было немного не по себе от происходящего. Это было видно по его интервью Дмитрию Губерниеву после заключительной гонки преследования.



В конечном счёте, Поршнев уже в прошлом сезоне стал бронзовым призёром чемпионата мира, хоть и пробежал всего три гонки на самом высоком уровне. Какой же он новичок в 2020-м?

Поршнев сообщил о досрочном завершении международного сезона

Премия – проклятье для россиян

В Международном союзе биатлонистов невероятно щедры по отношению к россиянам, когда дело доходит до премии «Новичок года». Смотрите сами. В 2013 году её получил Дмитрий Малышко, в 2016-м – Антон Бабиков и Татьяна Акимова, в 2018-м – Светлана Миронова, в 2019-м – Евгения Павлова. Может, это работает как утешительный приз? Держите вот хоть какую-то награду?



Малышко по итогам сезона 2012/13 стал элитным биатлонистом, выиграл три золота на этапе Кубка мира в Оберхофе. Бежал на уровне Фуркада, Свендсена, а иногда и быстрее. Но после получения премии всё пошло по наклонной. Конечно, было золото Олимпиады в Сочи в эстафете, но в личных гонках результаты пошли на спад. До высот Дмитрий больше не добирался.

Акимова в 2016 году дала всем уверенность, что в России наконец-то появилась топ-биатлонистка. Но после признания новичком года – тишина. Примерно тоже самое получилось и с Бабиковым, который, конечно, ещё «попылил» полтора сезона на высоком уровне, но сейчас не попадает даже на Кубок IBU (хотя тому, конечно, есть целый комплекс причин – не только вина спортсмена).

У Мироновой был всплеск в начале этого сезона, но то, что происходило со Светланой дальше, чертовски напоминало происходящее с Акимовой ранее. Павлова – ещё более яркий пример. В прошлом году – открытие сезона. В этом – уровень Кубка России. Отличный прогресс?



Сравните с другими «новичками» последних трёх сезонов: Эберг, Самуэльссон, Жаклен, Дале – шведка и француз уже в топ-5 общего зачёта Кубка мира, а все четверо после получения премии успели разжиться медалями (кто-то – даже золотыми) чемпионатов мира и Олимпийских игр.



Кажется, что Международный союз биатлонистов раз за разом накладывает какое-то проклятье на талантливых россиян. Но, видимо, наши спортсмены просто становятся излишне самоуверенными.



Может быть, хоть Никита Поршнев прервёт эту безрадостную серию?