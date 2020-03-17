Россия опередила Украину в биатлоне. Это единственное, чем мы можем гордиться

В женском российском биатлоне не оказалось своего Александра Логинова, который бы выиграл чемпионат мира и дал возможность тренерскому штабу отразить все претензии в свою сторону. Старшему тренеру женской сборной Виталию Норицыну пришлось отвечать за результаты. Президент СБР даже вроде бы уволил его прямо во время чемпионата мира, хотя потом дал заднюю и заявил, что окончательное решение по Норицыну ещё не принято.



При этом женская сборная в целом подавала даже больше надежд в гонках, чем мужская. У тренерского штаба получилось неплохо подвести девушек к чемпионату мира, где всё испортила отвратительная стрельба. Я бы не сказал, что тренер полностью провалил сезон. Но к Норицыну есть одна серьёзная претензия. Под его руководством в российском биатлоне погибает талант.

Отмучились. Сборной России по биатлону больше не придётся страдать на Кубке мира Кубок мира завершился потрясающими гонками. На такой биатлон можно смотреть вечно, но не нужно. Пожалейте сборную России.

Что произошло с нашей главной надеждой?

Светлана Миронова справедливо входила в этот сезон в качестве потенциального лидера сборной России. Об этом говорили все тренеры, Драчёв, на это рассчитывали болельщики. Светлана без шансов для остальных выиграла отборочные старты. Она самая быстроногая биатлонистка страны, которая, как казалось, сумела наконец-то наладить стрельбу. В распоряжении Норицына была биатлонистка, с которой можно было ворваться в элиту и брать медали.



И поначалу всё получалось замечательно. Миронова летала по трассам Эстерсунда и Хохфильцена, попадала на личный подиум с промахом, классно выглядела в эстафетах. И даже в Анси, где у всей команды были гигантские проблемы с лыжами, умудрилась едва не заехать на подиум в спринте, став четвёртой.



Но после новогодней паузы всё исчезло. Ушли стрельба и скорость. Миронова проваливала гонку за гонкой, невзрачно выступила на чемпионате мира и ушла в эстафете на штрафной круг, когда команда претендовала даже не на медаль, а на победу. Норицын уверяет, что знает, что именно пошло не так. Очень не хочется терять такую талантливую биатлонистку – похожих примеров было очень много, и это пугает. В любом случае вера в то, что тренерский штаб реанимирует Миронову, пока остаётся. С Норицыным или без.

Главная надежда российского биатлона провалила начало года. Что происходит с Мироновой? Молодая россиянка блестяще начала сезон, но потом что-то пошло не так. Чего нам ждать от талантливой биатлонистки на чемпионате мира?

Опять опыт победил молодость

В итоге опять женская сборная России держалась на плечах опытных биатлонисток. Екатерина Юрлова-Перхт подготовилась к чемпионату мира лучше остальных. И если бы не болезнь, которая вынудила её пропустить часть январских этапов, наверняка была бы в топ-10 по итогам сезона. Ирина Старых начинала с Кубка IBU, но потом перебралась на уровень выше. И её нахождение в основе не вызывало сомнений. Ирина была как минимум неплоха.

Прорыв в этом сезоне совершила Лариса Куклина. В Эстерсунде, Нове-Месте и Контиолахти Лариса вообще порхала над трассой. Россиянка явно прибавила в скорости, но, к сожалению, потеряла в стрельбе. Однако в любом случае Куклина этот сезон должна занести себе в плюс. И если найдёт баланс между скоростью и работой на рубеже, может удивить в следующем году.



Молодая Кристина Резцова бодро начала сезон, выиграла свой этап в эстафете в Хохфильцене, но потом внезапно просидела весь чемпионат мира в запасе. Норицын с Хованцевым почему-то не дали ей ни единого шанса, чем психологически надломили Кристину.

«Свою работу я делал честно». Почему уволили тренера женской сборной России по биатлону? Виталий Норицын видел прогресс у российских биатлонисток. Но дальше ему работать не дадут.

Нужно ли увольнять Норицына?

Выскажу непопулярное мнение. Тренеру можно дать ещё один шанс. Главную задачу на сезон Норицын выполнил – Россия вернула себе место в топ-5 в Кубке наций, которое даёт возможность заявлять на гонки шесть спортсменок от страны. Да, сделано это было в тяжёлой борьбе с командой Украины, и до последнего не было ясно, кто же всё-таки займёт пятое место. Украинки временами были очень хороши, выиграли медаль в эстафете на чемпионате мира. Победа над этой сборной в битве за пятую позицию – это действительно повод для гордости в реалиях нашего биатлона, пусть и единственный по итогам сезона.



Но есть и ещё одна причина, по которой, на мой взгляд, Норицына не стоит увольнять – это подготовка к чемпионату мира. В Антхольце девушки здорово бежали и в каждой гонке претендовали на медаль. Веры в женскую сборную на мировом первенстве было гораздо больше, чем в мужскую, если оставить за скобками Логинова. Юрлова, Куклина, даже Старых в отдельных гонках могли забраться на подиум. А уж эстафета – большая боль для Норицына. Эту гонку можно было даже выигрывать, но случилась катастрофа со стрельбой.

Россия победила Украину в битве за квоту. А она действительно нам нужна? Биатлонистки провели, возможно, последнюю гонку сезона. В следующем году россиянок на трассе будет на одну больше.

Многое испортил новогодний сбор, который был отвратительно организован в самый последний момент. До этого команда была в хорошей форме. После – в ужасной. Очевидно, что это та ошибка, которую можно и нужно исправить в следующем сезоне.