«Женщинам поставлю тройку с минусом». Губерниев не пожалел сборную России по биатлону

Голос российского биатлона Дмитрий Губерниев после заключительного этапа Кубка мира в Финляндии был не так бодр и весел, как обычно. Причина понятна. Когда весь мир сильно встревожен разрастающейся эпидемией, о спорте говорить не так просто. Тем не менее даже в такой ситуации Дмитрий ярко подвёл итоги биатлонного сезона: дал прогноз на политическую карьеру Мартена Фуркада, рассказал об истории с Вирер и футболистом Тотти, а также поставил оценки мужской и женской сборным России по итогам сезона. Жалеть их Дмитрий не стал.

«Смешно читать, что меня отлучили». Губерниев хочет работать на лыжных гонках, но не может А ещё Дмитрий планирует создать и возглавить в России партию подкаблучников.

«Человечеству сейчас не до спорта»

В Контиолахти была напряжённая атмосфера в тот день, когда всех эвакуировали со стадиона. Но болельщики в целом отнеслись к этому с пониманием. Конечно, атмосфера была гнетущая из-за отсутствия болельщиков. Организаторы – молодцы, что всё-таки сумели дать возможность спортсменам пробежать личные гонки. Сражения за «Глобусы» получились классными. Дух состязания присутствовал, хотя человечеству сейчас не до спорта. Хорошо, что биатлонный сезон закончился заранее. Сейчас всем совсем не до этого.



Отсутствие зрителей неприятно, но в биатлоне в любом случае главное – это телевизионная картинка. А она была великолепной, когда Мартен Фуркад заканчивал карьеру. Там были обнимашки, шампанское. Я не сомневаюсь, что Мартен через несколько лет может стать отличным спортивным чиновником. Я недавно узнал, что Фуркад ни разу не признавался лучшим спортсменом Франции. И вспоминаю, как четыре года назад мы показывали его фотографии людям, которые говорили, что такого спортсмена они не знают.

«Тотти сказал, что такой спортсменки, как Вирер, в Италии нет»

Полтора года назад я показал фотографию Доротеи Вирер Франческо Тотти. Франческо сказал, что это очень красивая девушка, но такой спортсменки в Италии нет. Я ему ответил: а ничего, что она чемпионка мира и олимпийский призёр по биатлону? Тотти спросил: а биатлон – это что? Хотя всё равно титулы Фуркада и Вирер очень серьёзно поднимали популярность биатлона в небиатлонных странах. Франция в этом плане здорово меняется. Благодаря Фуркаду в Анси невероятный ажиотаж, полные трибуны. Мартен стал путеводной звездой, которой не смог стать Рафаэль Пуарэ.



За Фуркадом выросла великолепная плеяда французских биатлонистов. Я считаю, что Кентен Фийон Майе в следующем сезоне будет бороться с Йоханнесом Бё за «Глобус». Свято место пусто не бывает. Ещё раз подчеркну, что не удивлюсь, если Фуркад будет чиновником в МОК или президентом IBU. Мартен – огромный молодец.

«Возьму Баскова и Валуева в свою партию подкаблучников»

Мы проанализировали рейтинги программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». По универсальной аудитории «18+» смотрело почти столько же людей, сколько смотрит трансляции. Это феноменальный случай в истории спортивного телевидения. Наша аудитория собирала зрителей. Я горжусь моей командой и нашей скромной работы. Мы – абсолютные флагманы. Никто из производителей других программ на «Матч ТВ» и близко не приближался к нашим цифрам. Никто! Биатлон обыгрывает по универсальной аудитории матчи «Спартак» – «Локомотив» и ЦСКА – «Спартак».



Биатлон по-настоящему объединяет страну. Особенно я дорожу аудиторией наших замечательных женщин, как настоящий каблук. Я уже говорил в своей рубрике, что создам партию подкаблучников России. Я буду председателем и возьму ещё себе сопредседателей. Вот думаю, что возьму Колю Баскова или Колю Валуева. У меня пока колебания. Но если оба согласятся, то возьму и третьего – Тарзана.



Что касается моих ближайших планов, то, к сожалению, у меня отменилось огромное количество концертов. Отдельные корпоративы присутствуют, я также по-прежнему читаю лекции. Весь мир подсчитывает грандиозные убытки, и меня это тоже коснулось, конечно. В любом случае работа есть. По приезде из Финляндии карантин меня пока не коснулся, но если коснётся, то, как законопослушный гражданин, буду делать максимум.

«Женщинам – тройка с минусом, мужчинам – с плюсом»

По итогам сезона в биатлоне… Я согласен с Сергеем Чепиковым, который говорил, что в плюс сезон могут занести себе Логинов, Халили и частично Елисеев. Остальные выступили явно ниже своих возможностей. Двойки по пятибалльной системе я сборной России поставить не могу. Но если женщины получают тройку с минусом, то мужчины получают тройку с плюсом. И этот плюс не команды. Этот плюс – Логинову. Саша – большой профессионал.



А вот по тренерам всё интересно. Мы же знаем, что их назначают, чтобы уволить. Я не сторонник, чтобы уволить, но пертурбации и в мужской, и в женской команде напрашиваются. Есть вопросы к тренерам. Женской сборной это касается чуть больше. Я согласен с мнением, что имеет смысл привлечь кого-то из лыжегоночных специалистов. Мы видим, как приход Венсана Витоза освежил французскую команду. Посмотрите, как Егор Сорин здорово помог Халили. Возможно, стоит кого-то из молодых специалистов привлечь для помощи Хованцеву.

Россия опередила Украину в биатлоне. Это единственное, чем мы можем гордиться Женская сборная России выступила неудачно. Но тренерам нужно дать ещё один шанс.

«Биатлону и лыжам надо помогать друг другу»

И лыжники, и биатлонисты сидят на одних и тех же деньгах. Деньги называются бюджетом Российской Федерации. Если между лыжами и биатлоном не будет взаимодействия, то кто-то просто будет вредителем. Если нужно помочь, надо помогать. Это родственные виды спорта.



В завершении хочу сказать, что я верю, что всё будет хорошо в ближайшие месяцы. Но для этого нам нужно быть максимально бережными по отношению друг к другу. Мы должны беречь наших родителей — это очень важно. Понятно, что сейчас мы резко ограничиваем общение. Вирус не щадит никого, но особенно страдают наши мамы, папы, бабушки и дедушки. Вот это очень страшно. Это касается и спортсменов тоже.



Я бил в набат в эфире, вопрошая, а что с лыжником Ларьковым происходит, у которого было подозрение на коронавирус. И только тогда его тренер ответил. А если бы я не спросил? Со спортсменов спрос такой же серьёзный. Я хочу всем заболевшим пожелать скорейшего выздоровления. Наша святая задача – относиться друг к другу бережно и внимательно.