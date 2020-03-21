Российский биатлон весь сезон притягивал скандалы. Почему его так лихорадит?

Биатлонный сезон из-за коронавируса закончился досрочно. Сборная России может занести себе в актив его первую часть и выступление Логинова в спринте на чемпионате мира. Пожалуй, всё.
В остальном наш биатлон весь год притягивал скандалы. Ну почему же его так лихорадит?
Эра Драчёва
Два года назад российский биатлон вступил в новое время – эру Владимира Драчёва. На нового президента Союза биатлонистов России возлагали огромные надежды. Он выглядел современным человеком, открытым к диалогу с прессой, спортсменами, говорил правильные слова. А ещё сразу же внедрил открытую систему отбора в национальную сборную – то, о чём все давно просили.
И это сработало! В российском биатлоне появились новые имена, которые с первых же гонок хорошо себя проявили. Были этапы Кубка мира с тремя золотыми медалями сразу. Было полное ощущение, что наш биатлон наконец-то возвращается туда, где его давно не было – на вершину.
Но потом всё неожиданно изменилось. Что пошло не так?
Внутренние разборки
Правильнее говорить не о том, что пошло не так, а что уже было не так. Внутренние разборки между регионами в нашем биатлоне – классика жанра. Открытый отбор в сборную сработал один раз, но потом всё равно возникла масса непонятных решений по тем или иным спортсменам. Взять только сезон-2019/2020 Почему на Кубок мира сразу не поехали Старых и Глазырина? За что выгнали из команды Бабикова и Малышко? Подобные вопросы возникали постоянно.
Вокруг сборной России слишком личных интересов, все хотят извлечь свою выгоду. Простой пример с тем же Малышко. Главный тренер сборной Анатолий Хованцев в январе говорил, что Дмитрий остаётся в команде. Старший тренер мужской сборной Сергей Белозёров с разницей в полчаса сказал, что Малышко в команде не будет. Хованцев много работал с Малышко в качестве личного тренера, а Белозёров, к примеру, вёл подготовку Никиты Поршнева. Понятно, что ему хотелось бы видеть в основе именно Никиту. Это было бы показателем его работы.
Личные интересы – превыше всего
Я даже не буду рассуждать о том, кого было бы правильно оставить в команде. Это совсем не важно. Беда в том, что в борьбе за личные интересы тренеры забывают об интересах всей сборной России. История с лишением аккредитации личного тренера Александра Логинова Александра Касперовича на чемпионате мира – ещё одно тому подтверждение. Внутренние разборки привели к визиту полиции в расположение сборной и смазанному выступлению лидера мужской команды.
И не имеет значения, откуда у полиции появилась эта информация. Важен итог, а он печален: наш единственный чемпион мира провалил концовку сезона и вообще хотел завершить карьеру.
Визит итальянских полицейских выявил и ещё одну проблему. На защиту Логинова по сути никто так и не встал. Не было ни одного жёсткого заявления, и Союз биатлонистов России никак не выразил своё недовольство инцидентом. Точнее, почти никак, потому что беззубое письмо от СБР всё-таки появилось, но лишь через неделю после детектива в расположении сборной.
Отсутствие контакта
Логичное продолжение темы с разборками – отсутствие налаженного контакта внутри сборной. Опять же приведу пример с Белозёровым и Хованцевым, которые назвали журналистам разный состав на мужскую эстафету на чемпионате мира. И сделали это с разницей в пять минут. А потом Драчёв назвал третий вариант состава! Хорошо хоть на старте не появился четвёртый.
Ну и нередко биатлонисты с тренерами противоречат и опровергают друг друга. Поэтому и возникает у болельщиков ощущение, что в российском биатлоне разброд и шатание.
А помните летнюю историю с неподписанными контрактами в мужской сборной? Скандал разгорелся до такой степени, что пошли разговоры о возможном распаде команды. Но, как показала практика, нужно было просто сесть и поговорить. Почему-то сразу об этом никто не подумал.
Так кто виноват? Драчёв?
К Драчёву действительно немало претензий, но наивно сваливать на него вообще все беды российского биатлона. Надо понимать, что ему досталось не лучшее наследство от предыдущих руководителей. В частности, все допинговые скандалы пяти-, а то и десятилетней давности приходится расхлёбывать именно нынешнему руководству СБР. А это не только репутационные риски, но и большие финансовые потери. С учётом того, что денег в организации и так не слишком много, финансовая составляющая становится всё большей проблемой.
Сам Драчёв признавался, что долги СБР уже перевалили за миллион евро и постоянно растут. Российский биатлон, по сути, поставили на счётчик. И как выходить из этого финансового коллапса на фоне мирового кризиса, не очень понятно. Кажется, что будет только хуже.
Болельщики уже привыкли к тому, что каждая медаль – это событие, а победа – едва ли не чудо наяву. Если так пойдёт и дальше, Россия просто перестанет быть большой биатлонной державой.
Похоже, наш биатлон пора спасать!
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