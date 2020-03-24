Пристанище лыжников-неудачников? Как биатлон может столкнуться с неожиданными проблемами

Биатлону потребовалось не одно десятилетие, чтобы избавиться от ярлыка спорта для тех, кому ничего не светит в лыжах. Сейчас биатлонисты по популярности приближаются к лыжникам, а по доходам и вовсе ушли вперёд. Но вскоре биатлону придётся столкнуться с серьёзным вызовом, который ставит под угрозу имидж полноценного и самостоятельного вида спорта.

Сенсационное решение олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Стины Нильссон повесить на плечи винтовку пока выглядит смелым экспериментом, но ведущие биатлонистки мира наверняка уже чувствуют себя некомфортно. И отнюдь небеспочвенно. Если очаровательная шведка будет разрывать на трассе первых леди мирового биатлона, то запросто откроет ящик Пандоры.



Может оказаться, что биатлон вовсе не так крут, как нам кажется.

Главная соперница Норвегии

Случаи перехода успешных лыжниц в биатлон редки, но не уникальны. Первыми на ум приходят примеры нашей Анфисы Резцовой и немки Денизе Херрман, но всё-таки Нильссон на лыжне добилась более впечатляющих результатов.

К 26 годам Стина завоевала пять олимпийских медалей и семь раз поднималась на пьедестал чемпионата мира. Её удивительной победе в индивидуальном спринте в Пхёнчхане не радовались разве что в Норвегии. А год спустя на чемпионате мира в Зеефельде Нильссон на финише женской эстафеты разделалась с самой Терезой Йохауг и помогла сборной Швеции нанести мощный удар по норвежскому доминированию.

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Потенциал позволял спринтеру Нильссон прогрессировать в дистанционных дисциплинах и со временем бороться за Кубок мира. Даже практически полный пропуск минувшего сезона из-за стрессового перелома ребра не выглядел для неё критичным в плане перспектив на Олимпиаде в Пекине. Поклонники лыжных гонок с нетерпением ждали возвращения чемпионки на лыжню, однако Нильссон выбрала биатлон. Для болельщиков такой крутой поворот стал полной неожиданностью, но сама спортсменка говорит, что давно вынашивала это решение, а вынужденный перерыв только ускорил процесс.

Что стоит за решением Нильссон?

Решение Нильссон вызвало немаленький резонанс. Болельщики и специалисты гадают, почему одна из самых титулованных и популярных лыжниц современности вдруг решила сменить вид деятельности и переключиться на биатлон. Испугалась конкуренции с молодыми соотечественницами? Погналась за более высокими призовыми? Ни одна из этих версий не кажется убедительной. Даже при наличии крепкого нового поколения шведских лыжниц месту Нильссон в сборной ничего не угрожает, тем более в биатлонной команде Швеции сейчас тоже конкуренция имеется. А что касается финансового аспекта, то для по-настоящему высоких заработков Стине необходимо регулярно попадать на пьедестал и побеждать. Сделать это с ходу крайне непросто, да и при таком раскладе разница по сравнению с её доходами в лыжах не будет колоссальной.



Скорее причины странного, на первый взгляд, поступка стоит искать в характере шведской лыжницы. Даже на пике популярности Нильссон не вела себя как суперзвезда и к своей славе относилась спокойно. Немногие готовы оставить успешную работу ради рискованного приключения с неясными перспективами, но Стина не боится потерять то, что у неё есть.

На что способна Нильссон в биатлоне

Сказать, что Нильссон будет тяжело, ничего не сказать. Прошли те времена, когда Анфиса Резцова побеждала с семью промахами. Сейчас все лидеры обладают хорошей скоростью перемещения по дистанции и при этом стабильно работают на рубежах. А Стине для яркой карьеры в биатлоне нужно не только освоить стрелковые премудрости, но и приспособиться к бегу с винтовкой за спиной.



Вообще, однозначно пророчить Нильссон великое биатлонное будущее рано, но недавний пример Херрман наводит на позитивные мысли. Денизе была элитной лыжницей, но всё же не чета Нильссон. Тем более в биатлон немка подалась на фоне явного спада результатов в родном виде спорта, когда Нильссон по-прежнему высоко котируется в лыжах. То есть стартовая позиция у Стины гораздо предпочтительнее, и при благоприятном для неё развитии событий мы уже через пару сезонов можем получить железобетонного лидера мирового женского биатлона.

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Парадокс Нильссон

Казалось бы, для биатлона приход уже состоявшейся звезды – отличная имиджевая история, однако не всё так однозначно. Если Нильссон действительно будет рвать лучших биатлонисток на дистанции и штамповать победы, то биатлону это ничего хорошего не сулит. Невольно встанет вопрос: а так ли крут вид спорта, если любой топ-лыжник может взять в руки винтовку и оставить не у дел биатлонистов, отдавших своему делу долгие годы? Неужели позиции условного Логинова или даже Бё окажутся под угрозой?



Поэтому, как ни парадоксально, переход Нильссон грозит биатлону неожиданными проблемами. Ведь тогда его снова начнут воспринимать как пристанище для лыжников-неудачников. Со всеми вытекающими финансовыми последствиями.