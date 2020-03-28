Без регламента и блата. Каким должен быть состав женской сборной России по биатлону?

Вопрос отбора в состав национальной сборной России по биатлону в последние годы обсуждается особенно горячо. В СБР пытались как-то жёстко структурировать этот процесс, но в глобальном смысле успеха не добились. Ни болельщикам, ни самим спортсменам, кажется, до конца так и не понятно, почему одних отправляют на Кубок мира, других – на Кубок IBU, третьих – восвояси.

Из-за скомканной концовки сезона-2019/2020 прений и столкновений осенью, кажется, станет даже больше чем обычно. И в сложившейся ситуации тренерам предстоит изрядно потрудиться, чтобы решить, кто же из спортсменок больше других заслуживает права пробиться в основу.

«Женщинам поставлю тройку с минусом». Губерниев не пожалел сборную России по биатлону Зато Дмитрий позвал Баскова, Валуева и Тарзана в партию подкаблучников и предположил, что Фуркад скоро станет президентом IBU.

Но пока до контрольных стартов ещё далеко, мы предлагаем сделать выбор всем поклонникам биатлона. Мы отобрали 12 претенденток в сборную России, и вам нужно проголосовать за тех, кого бы вы хотели видеть в основе команды, в эстафетной четвёрке. Кто же достойнее всех?



Выбор будет непростым, потому что в сезоне-2019/2020 никто из девушек не проявил себя ярко, зато голосование максимально объективно покажет, кого же болельщики хотят видеть в сборной без путаниц в регламентах и блата, в которых нередко обвиняют тренеров российской сборной.



По крайней мере, каждому из вас никто не запрещает быть предвзятым!

Принять участие в опросе можно здесь.