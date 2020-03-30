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Каким будет состав мужской сборной России по биатлону в новом сезоне — голосование

Каких биатлонистов пора убрать из мужской сборной
Александр Говоров
Честная оценка. Каких биатлонистов пора убрать из мужской сборной России?
Должны ли Гараничев и Малышко получить ещё один шанс? Или пришло время молодёжи?
Биатлон / Кубок мира 0

В мужской сборной России по итогам сезона-2019/2020 остались только два человека, которые могут быть спокойны за своё место в составе. Даже полтора. С чемпионом мира Александром Логиновым всё понятно. Он – абсолютный лидер и элита биатлона. Матвей Елисеев тоже неплох, но по-прежнему страдает от нестабильности. Но даже в таком состоянии он провёл отличный сезон по сравнению с остальной частью команды.

Из-за пандемиии коронавируса подготовка к сезону выйдет скомканной. Это наверняка приведёт к непредсказуемым результатам на отборе, так что готовьтесь увидеть новые имена в сборной России по биатлону в предстоящем сезоне.

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Выбираем честный состав национальной команды!

Очевидно, что тренеры сборной осенью будут руководствоваться готовностью конкретных спортсменов, а также их опытом и былыми достижениями. Ну а вы можете выбирать тех, кого бы хотели видеть в сборной, исходя только из своих личных предпочтений.

Предлагаем список из 14 фамилий, которые в ближайшей перспективе могут войти в состав сборной России по биатлону. Выбирайте тех биатлонистов, которые, на ваш взгляд, точно должны быть в основной команде. Совокупность мнений сформирует честную оценку и объективную картину по итогам минувшего сезона: кто, по мнению поклонников биатлона, должен остаться в команде, а кого пора из неё убрать.

Осталось только проголосовать!

Принять участие в опросе можно по этой ссылке.

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