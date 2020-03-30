Честная оценка. Каких биатлонистов пора убрать из мужской сборной России?

В мужской сборной России по итогам сезона-2019/2020 остались только два человека, которые могут быть спокойны за своё место в составе. Даже полтора. С чемпионом мира Александром Логиновым всё понятно. Он – абсолютный лидер и элита биатлона. Матвей Елисеев тоже неплох, но по-прежнему страдает от нестабильности. Но даже в таком состоянии он провёл отличный сезон по сравнению с остальной частью команды.



Из-за пандемиии коронавируса подготовка к сезону выйдет скомканной. Это наверняка приведёт к непредсказуемым результатам на отборе, так что готовьтесь увидеть новые имена в сборной России по биатлону в предстоящем сезоне.

Без регламента и блата. Каким должен быть состав женской сборной России по биатлону? Выбираем честный состав национальной команды!

Очевидно, что тренеры сборной осенью будут руководствоваться готовностью конкретных спортсменов, а также их опытом и былыми достижениями. Ну а вы можете выбирать тех, кого бы хотели видеть в сборной, исходя только из своих личных предпочтений.



Предлагаем список из 14 фамилий, которые в ближайшей перспективе могут войти в состав сборной России по биатлону. Выбирайте тех биатлонистов, которые, на ваш взгляд, точно должны быть в основной команде. Совокупность мнений сформирует честную оценку и объективную картину по итогам минувшего сезона: кто, по мнению поклонников биатлона, должен остаться в команде, а кого пора из неё убрать.



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