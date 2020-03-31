Удивительная победа российского биатлона. Финиш Булыгиной, который вошёл в историю

Поклонники биатлона в России уже и забыли, что такое яркие победы. Логинов вот выиграл спринт на чемпионате мира и позволил болельщикам порадоваться, но о том, чтобы наши спортсмены кого-то превзошли на последнем круге или даже в финишном створе, речи давно нет. А ведь именно такие победы, вырываемые на последних метрах, и запоминаются лучше всего.

У мужчин таких эмоциональных финишей, конечно, больше – тот же Шипулин ещё недавно кромсал своих соперников на заключительной прямой. Но ведь не так давно и женщины из сборной России были способны на подвиг в последние мгновения гонки.



И удивительная победа Анны Булыгиной – это как раз настоящий подвиг. Какое-то спортивное сумасшествие, от которого после просмотра до сих пор бегут мурашки по коже.

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В шаге от пьедестала

Сезон-2008/2009 был всего лишь вторым полноценным для Булыгиной на уровне Кубка мира. Молодая спортсменка годом ранее выступала нестабильно, но зачастую показывала высокую скорость, и было понятно, что потенциал у биатлонистки весьма неплохой. Анна даже была на подиуме в эстафете и однажды стала четвёртой в масс-старте в Хантах.



Но начало нового сезона получилось испорченным. Булыгина провалила первый этап в Эстерсунде, не выступила на следующем и лишь затем стала приходить в себя. В спринте в Антхольце россиянка неожиданно остановилась в шаге от пьедестала, допустив один промах. Без него претендовала бы на победу. Но впереди была ещё гонка преследования.



И она стала для российской биатлонистки звёздным часом!

Булыгина: хочу начать всё с чистого листа Во второй части эксклюзивного интервью "Чемпионат.ру" Анна Булыгина рассказала об отсутствии в команде коллегиальных обсуждений, отсутствии мотивации и желании отдохнуть.

Шансов больше нет…

Не всё пошло гладко. Уже на первом рубеже Булыгина промахнулась и была отброшена назад. Но вторая и третья стрельба сложилась идеально, и Анна вернулась в борьбу за медали.



Всё должно было решиться на заключительном огневом рубеже. Чистая стрельба обещала борьбу как минимум за подиум, один промах заставлял попрощаться со всеми надеждами на медаль. По крайней мере так казалось. И Булыгина на «стойке» допустила досадный промах…

Россиянка, согласно всем раскладам, лишила себя шанса на исторический успех. На последний круг она ушла пятой, проигрывая 15 секунд лидеру – Кайсе Мякяряйнен, которая уже славилась своей скоростью и подбиралась к главным успехам в карьере. А впереди ведь была ещё и быстроногая Дарья Домрачева, а также титулованные Альбина Ахатова и Андреа Хенкель.



Сзади же поджимали Кати Вильхельм, Анна Карин Улофссон Зидек и Магдалена Нойнер. Просто затесаться в такую компанию на последнем круге для Булыгиной уже было успехом. Дмитрий Губерниев, который комментировал ту гонку, сделал ставку на Домрачеву, но постепенно по ходу финишного круга он вместе со зрителями начал понимать, что происходит нечто удивительное.

Булыгина набирает ход Экс-чемпионка мира Анна Булыгина продемонстрировала уверенное вступление в Кубке IBU в Форни Аволтри, позволяющее надеяться на скорое возвращение в сборную, а резерв мужской команды себя не проявил.

Феноменальный финиш

Булыгина не просто не потерялась в звёздной компании, а начала атаковать и постепенно выбралась на третье место, оставив позади Хенкель и Ахатову. За 900 метров до финиша отставание от Мякяряйнен и Домрачевой составляло 10 секунд. Очень много на таком отрезке!



Но Анна почувствовала в себе какую-то звериную мощь, и с каждым шагом, с каждым толчком приближалась к лидерам. На последний подъём перед заходом на финишные виражи россиянка прибежала вместе с финкой и белоруской. Соперниц разделяла всего одна секунда!



Метров за 300 до финиша Булыгина рванула и буквально разорвала и Мякяряйнен, и Домрачеву. Восходящие суперзвёзды мирового биатлона будто бы остановились – им оставалось бороться за второе место. А россиянка под ликующий вой трибун выиграла и вошла в историю биатлона.



Эх, какой же был накал!

Видео можно посмотреть в YouTube.

Через несколько недель Булыгина стала чемпионкой мира в Пхёнчхане в эстафетной гонке, потом отлично провела олимпийский сезон. Анна была лучшей российской биатлонисткой на Играх в Ванкувере, но по какой-то причине тренеры решили не ставить её в победную эстафету.



Булыгина осталась без золота Олимпиады, после чего её карьера резко пошла на спад, и сейчас она с переменным успехом выступает за сборную Южной Кореи.



С той победы прошло уже больше десяти лет, но более удивительных и эффектных побед наш женский биатлон так и не пережил. Отыграть у сильных соперниц пропасть и раздавить их в контактной борьбе на финише, будучи по сути аутсайдером, – так не получалось ни у кого!