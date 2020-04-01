«Мы делаем культ из людей безмозглых». Зачем Губерниев устроил перепалку с Резцовой

К началу апреля практически вся Россия оказалась на карантине. Все те, кому не нужно ездить на работу, лечиться или покупать что-то важное для жизни и здоровья, вынуждены коротать дни дома. Одни занимаются домашними делами, до которых раньше не доходили руки, другие смотрят фильмы, третьи читают, четвёртые учатся. Но есть и те, кто даже взаперти делает шоу.
Дмитрий Губерниев – настоящий хедлайнер российского спорта в дни, когда этого спорта вообще нет. Манеру ведения репортажей Дмитрия одни зрители обожают, а другие ненавидят, но все сходятся на том, что эпатажа и энергии Губерниева хватит на несколько человек. И он во время спортивного застоя готов им делиться. Правда, в довольно своеобразной форме.
Дмитрий всеми силами разжигает, троллит и хайпует. Неужели его не остановить?
Провокации от Губерниева
Губерниев даже во времена активной спортивной жизни всегда был готов развлечь публику ярким словцом где-нибудь у себя в «инстаграме», а уж когда матчи и турниры по понятным причинам закончились, он начал сам генерировать инфоповоды. И домашнюю зарядку с помощью статуэток ТЭФИ сделал, и в волейбол туалетной бумагой поиграл, и импровизированную ударную установку соорудил, и даже варку сосисок в фирменном стиле прокомментировал.
А ещё – устраивал провокации. Иногда слегка и по-доброму, как в видео своей домашней вратарской тренировки. «Пока слабаки Аршавин и Быстров вяло тренируются, я показываю комплекс домашних вратарских упражнений!» – подписал одно из своих видео Губерниев.
Но были и более агрессивные попытки создать громкий конфликт. Например, Дмитрий очень жёстко высказался в адрес организаторов чемпионата России по лыжным гонкам. Фамилий Губерниев не называл, но о его «хороших» отношениях с главой Федерации лыжных гонок Еленой Вяльбе всем известно давно. Вопреки опасениям, на чемпионате России вспышки коронавируса не случилось, а Вяльбе предпочла ничего не отвечать Губерниеву, и тема затихла сама собой.
«Ты никто, и звать тебя никак»
Но дело до громкого конфликта всё-таки дошло. Поводом стала реплика трёхкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой о том, что она не соблюдает карантин. «Я его не соблюдаю, езжу по гостям, что нам будет?» – заметила в одном из интервью бывшая спортсменка.
Дмитрий Губерниев к тому моменту уже активно призывал всех к самоизоляции, а потому и Резцовой ответил максимально резко, назвав позицию чемпионки омерзительной.
Ну а дальше пошло-поехало. Резцова попросила оппонента «прикрыть рот», а тот напомнил о заражённых коронавирусом детях. «Ты никто, и звать тебя никак», – ответила спортсменка, а Дмитрий разразился целой гневной тирадой, в которой обвинил Анфису во вранье и пьянстве, а ещё назвал всё её золото «липовым, на допинге».
«И самое главное: мы делаем культ из таких людей, людей безмозглых, ничего не понимающих, абсолютных пустышек и т. д.! Зато великий спортсмен 30 лет назад! Хорошо, что теперь ситуация меняется! И дуралеи, открывая свои рты, закапывают сами себя!» – добавил комментатор.
В конфликт оказались вовлечены и другие персоны. Например, олимпийский чемпион Александр Тихонов предложил всем тем, кого оскорбил Губерниев, подать против него иск, на что сам Губерниев тоже ответил эмоционально: «Подавайте, балбесы, подавайте. Вот позабавимся!».
И последнее, пожалуй, наиболее ярко характеризует позицию комментатора. Для него это, по большому счёту, просто забава. А в каком-то смысле даже польза. К потокам негатива Дмитрию не привыкать, а число его подписчиков в «инстаграме» растёт, несмотря на то что спорт по всему миру остановлен. Громкий скандал – это ведь тоже зачастую мощная реклама.
А чтобы мгновенно насолить Дмитрию, на него даже не надо подавать в суд. Достаточно просто перестать отвечать на его выпады, как, например, сделали Вяльбе или Аршавин.
Но тогда всем нам будет просто скучно.
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