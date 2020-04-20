Великие победы России и расцвет Бьорндалена. Каким был биатлон до Губерниева

За последние 15 лет в биатлоне, кажется изменилось всё. Приходили и уходили великие чемпионы, сменялись лидеры сборной России, тренеры, президенты. Даже новые виды гонок появлялись! Неизменным оставался только один человек – российский «голос биатлона» Дмитрий Губерниев.

Его любят и ненавидят, но всё равно ассоциируют биатлон с ним. А ведь Дмитрий стал основным комментатором этого вида спорта лишь в 2006 году. Трудно поверить, но и до Губерниева биатлон был, да ещё какой! Времена, когда от россиян ждали только золотых медалей, удивительные битвы Бьорндалена и Пуаре, странные спортсмены из Канады, Германии, Болгарии. Эх, были времена!

У сборной России по биатлону лучшая форма! Разве можно не согласиться? Такой крутой формы у нас ещё никогда не было. Или все-таки розовый горох на салатовом поле?

Легендарные битвы Бьорндалена с Пуаре

Противостояние норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена и француза Рафаэля Пуаре можно сравнить с дуэлью Лионеля Месси и Криштиану Роналду в футболе. Это были легендарные битвы, которые способствовали росту популярности биатлона во всём мире. Пуаре был единственным, кто мог бросить вызов Королю биатлона. В середине 90-х Уле-Эйнар уже был титулованным спортсменом, а Рафаэля постоянно подводила стрельба. Всё изменилось, когда француз начал работать с Жан-Пьером Ама. Кстати, этот же специалист позже поставил стрельбу и Мартену Фуркаду.

Пуаре и Бьорндален всегда были рядом! На ЧМ-2000 в спринте их разделила одна десятая секунды, в гонке преследования Пуаре выиграл у норвежца сражение за бронзу, а потом взял золото в масс-старте. На ЧМ-2001 Рафаэль выиграл ещё две золотые медали, причём победу в масс-старте он добыл опять в жёстком соперничестве с Бьорндаленом.

"Викинги" против "мушкетёров". Наследники С уходом Рафаэля Пуаре из биатлона завершилась их непримиримая битва с Бьорндаленом, но на смену старшим товарищам пришли Свендсен и Фуркад.

Уле-Эйнар сполна отыгрался на Олимпиаде-2002, где выиграл сразу четыре золота! Пуаре был дважды на подиуме, но всё это меркло по сравнению с уникальным достижением норвежца. А главная битва великих спортсменов пришлась на последнюю гонку в карьере Рафаэля. И это был тот самый момент, который навсегда останется в истории спорта.

Уле-Эйнар Бьорндален Фото: Danny Gohlke/Bongarts/Getty Images

Пуаре решил завершить карьеру в Осло, на родине Бьорндалена и своей жены – известной биатлонистки Лив-Грете Шелбрейд. Последняя гонка Рафаэля пришлась на масс-старта, и француз проводил её блестяще. С четвёртой стрельбы он ушёл на трассу в группе лидеров, где помимо него были Свен Фишер и…Уле-Эйнар Бьорндален. И финиш получился легендарным!

Рафаэль Пуаре Фото: Holde Schneider/Bongarts/Getty Images

В заключительный поворот лидером вошёл Фишер, однако на финишной прямой его с двух сторон обошли Пуаре и Бьорндален. Норвежец был чуть впереди, но француз накатывал и, казалось, что именно он выиграет в створе. На телевизионной картинке не было понятно, кто же выиграл, все ждали фотофиниша, который отдал победу норвежцу. Судьбу гонки решили какие-то сантиметры. А эмоции у всех участников финишной разборки и зрителей остались на всю жизнь!

Видео можно посмотреть на YouTube.

Золотое поколение России на стыке веков

Конец 90-х и начало 2000-х ознаменовались также и успехами выдающихся российских биатлонистов. Даже Бьорндален и Пуаре частенько оставались позади Павла Ростовцева, который доминировал на ЧМ-2001, выиграв спринт и гонку преследования. А через год стал серебряным призёром общего зачёта Кубка мира!

Павел Ростовцев Фото: Agence Zoom/Getty Images

У женщин и вовсе выросло целое поколение чемпионок – Альбина Ахатова, Светлана Ишмуратова, Ольга Пылёва, Анна Богалий, зажигалась звезда Ольги Зайцевой. Любой результат в эстафете, кроме победы, был неудачей. В любой личной гонке болельщики ждали наград. На трёх Олимпиадах в период с 1998 по 2006 годы россиянки завоёвывали золотые медали, а в Турине выиграли аж дважды. Славные были времена. Великие были победы!

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Исторический успех Драчёва и Резцовой

А ещё раньше, в начале и середине 90-х у России были две суперзвезды биатлона – Анфиса Резцова и Владимир Драчёв. Они добились исторического и уникального достижения для нашей страны, а именно выиграли общий зачёт Кубка мира. Причём Резцовой это удалось дважды – в 1992 и 1993 годах. Драчёву покорился Большой хрустальный глобус в 1996 году. С тех пока никому из россиян повторить эти по-настоящему великие свершения не удалось.



А прошло уже 25 лет! И сейчас Драчёв возглавляет Союз биатлонистов России, является депутатом Государственной думы и нещадно критикуется со всех сторон. Резцова не нашла себя в политике и известна лишь своими неоднозначными высказываниями и конфликтами со всеми подряд. Великое прошлое – неоднозначное настоящее.

Владимир Драчёв Фото: из личного архива Владимира Драчёва

Коллапс Марко Моргенштерна

В сборной Германии по биатлону в конце 90-х и начале 2000-х был один удивительный персонаж – Марко Моргенштерн. На протяжении нескольких лет он был стабильным участником немецкой эстафеты, хотя в личных гонках, мягко говоря, не показывал ничего выдающегося. Моргенштерн прославился на весь мир на чемпионате мира в 2001 году. Тренеры сборной Германии доверили ему первый этап эстафеты. Всё шло нормально, но перед второй стрельбой Марко внезапно практически остановился…



Кое как отработав на рубеже, на первом же подъёме финального круга немец снова «встал». Моргенштерн судорожно перебирал палками и лыжами. Это были движения не профессионального биатлониста, а человека, который только что впервые увидел лыжи. К нему подбегали тренеры, но он на них не реагировал. В полуобморочном состоянии он добежал до финиша, проиграв почти четыре с половиной минуты лидерам и рухнул на снег. Немца унесли на носилках, а тренеры так и не смогли нормально объяснить произошедшее, сославшись на дикую усталость спортсмена.

Видео можно посмотреть на YouTube.

Доминирующие итальянцы

Начало и середина 90-х – время доминирующей мужской сборной Италии. То, что сейчас делают норвежцы, раньше делали итальянцы. У них подобралась феноменальная команда: Зингерле, Палхубер, Каррара, Пасслер, Фавре, Катаринусси. К примеру, Зингерле и Карррара на двоих выиграли семь чемпионатов мира. Солидно, не правда ли?



А вот в женской сборной Италии вся надежда была только на Натали Сантер – первую жену Уле-Эйнара Бьорндалена. В 1994 году она едва не выиграла общий зачёт Кубка мира, проиграв только Светлане Парамыгиной – россиянке, выступавшей за Беларусь.

Видео можно посмотреть на YouTube.

Болгарка и поляк, канадка и латыш

Болельщики со стажем с теплотой вспоминают времена, когда за победы и медали в биатлоне боролись представители самых разных стран. В сборной Болгарии была спортсменка элитного уровня Екатерина Дафовска, ставшая олимпийской чемпионкой в Нагано и неоднократно побеждавшая на этапах Кубка мира. В сборной Польши блистал Томаш Сикора – чемпион мира, призёр Олимпийских игр и серебряный призёр общего зачёта Кубка мира.

Видео можно посмотреть на YouTube.

Латыш Илмарс Брицис выступал ещё на Олимпиаде в Альбервилле в 1992 году, а закончил только три года назад на ЧМ-2017 в Хохфильцене. За это время Илмарс дважды был на подиуме чемпионатов мира и семь раз оказывался в призах на этапах Кубка мира.



Даже у Канады была топовая биатлонистка – Мириам Бедар. Она дважды выигрывала Олимпиаду в 1994 году, становилась чемпионкой мира, но, к сожалению, запомнилась ещё и крупным скандалом. В 2006 году бывший муж спортсменки обвинил её в похищении дочери, а в 2007 году суд признал Мириам виновной. Канадка отделалсь двухлетним условным сроком и исправительными работами.