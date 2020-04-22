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Российский биатлон станет лучше после окончания пандемии – причины и последствия

Каким будет российский биатлон после коронавируса
Александр Говоров
Денег нет, но вы бегите! Каким будет российский биатлон после коронавируса
После паузы нашим биатлонистам будет труднее. Зато результаты могут быть выше.
Биатлон / Кубок мира 0

Остановка всего мирового спорта пока меньше всего сказалась на зимних видах. Биатлон, к примеру, успел завершить основную часть сезона и понёс лишь локальные потери на уровне международных стартов – был отменён заключительный этап Кубка мира в Норвегии. Пришлось, правда, два этапа провести без зрителей, зато чемпионат мира в Италии прошёл в штатном режиме. Да и сейчас биатлон находится в выигрышном положении по отношению ко многим другим видам спорта, ведь до возобновления сезона ещё очень много времени.

Есть основания полагать, что российский биатлон после вынужденной паузы станет сильнее. И дело не только в новом тренерском штабе, который поведёт команду к вершинам, но и в новых условиях существования спорта в России, которые сложатся после пандемии.

Проще говоря, из биатлона могут уйти большие деньги. Но как это поможет?

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Огромные долги СБР

То, что у Союза биатлонистов России проблемы с деньгами, было известно давно. Об этом говорили из любого «утюга» на протяжении всего прошлого сезона. А когда недавно главный тренер сборной Анатолий Хованцев рассказал, что ему не платят зарплату с ноября прошлого года, масштабы проблем стали пугать. Информацию подтвердил и исполнительный директор СБР Сергей Голиков, которого, к слову, впоследствии отстранили от должности.

Голиков признался, что денег толком не было последние два года. Основная причина – огромные долги перед IBU: СБР поставили на счётчик. Если в начале 2019 года долги составляли 200-300 тыс. евро, то к 2020 году они выросли до миллиона. В такой ситуации члены правления должны были найти дополнительные источники финансирования, но, похоже, так и не нашли.

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Денег нет, но…

Знаменитая фраза Дмитрия Медведева идеально иллюстрирует положение дел в российском биатлоне. И наивно полагать, что ситуация изменится в предстоящем сезоне. Очень сомнительно, что вместо отчаянной борьбы с вирусом и попыток спасти экономику, кто-то будет щедро тратить деньги на спорт в целом и биатлон в частности. Выделят какие-то деньги, и слава богу.

Удивительно, но это наверняка сыграет на пользу нашему биатлону.

Правлению СБР придётся действительно проводить серьёзную работу по поиску спонсоров, ведь привычной государственной поддержки как раньше, уже не будет. А Олимпиаду через два года пока никто не отменял, да и с долгами надо разбираться. И если деньги на шлифт-машину или зарплату тренерам ещё можно найти, то с миллионом евро долгов по щелчку не разобраться.

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… вы бегите!

Непростая финансовая ситуация повлияет и на биатлонистов. Не то чтобы российские спортсмены никогда не считали призовые, но гарантированный доход у членов сборной всегда был. В новой реальности он вполне может снизиться, а это станет мощной мотивацией показывать хорошие результаты на том же Кубке мира – благо, у биатлонистов есть возможность неплохо зарабатывать.

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Нашим спортсменам придётся жить так же, как и большинству участников Кубка мира, доходы которых зависят от результатов, а не от уровня государственной поддержки. И вероятнее всего, мы поразимся, узнав, на что способны наши биатлонисты, когда хотят хорошо зарабатывать.

Жаль только, что для осознания этого придётся пережить мировую эпидемию и кризис.

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