Денег нет, но вы бегите! Каким будет российский биатлон после коронавируса

Остановка всего мирового спорта пока меньше всего сказалась на зимних видах. Биатлон, к примеру, успел завершить основную часть сезона и понёс лишь локальные потери на уровне международных стартов – был отменён заключительный этап Кубка мира в Норвегии. Пришлось, правда, два этапа провести без зрителей, зато чемпионат мира в Италии прошёл в штатном режиме. Да и сейчас биатлон находится в выигрышном положении по отношению ко многим другим видам спорта, ведь до возобновления сезона ещё очень много времени.

Есть основания полагать, что российский биатлон после вынужденной паузы станет сильнее. И дело не только в новом тренерском штабе, который поведёт команду к вершинам, но и в новых условиях существования спорта в России, которые сложатся после пандемии.



Проще говоря, из биатлона могут уйти большие деньги. Но как это поможет?

В российском биатлоне опять фиаско. Главный тренер сборной узнал об увольнении в интернете На место Хованцева хотят взять человека, который умеет побеждать и обожает интриги.

Огромные долги СБР

То, что у Союза биатлонистов России проблемы с деньгами, было известно давно. Об этом говорили из любого «утюга» на протяжении всего прошлого сезона. А когда недавно главный тренер сборной Анатолий Хованцев рассказал, что ему не платят зарплату с ноября прошлого года, масштабы проблем стали пугать. Информацию подтвердил и исполнительный директор СБР Сергей Голиков, которого, к слову, впоследствии отстранили от должности.



Голиков признался, что денег толком не было последние два года. Основная причина – огромные долги перед IBU: СБР поставили на счётчик. Если в начале 2019 года долги составляли 200-300 тыс. евро, то к 2020 году они выросли до миллиона. В такой ситуации члены правления должны были найти дополнительные источники финансирования, но, похоже, так и не нашли.

Голиков: денег у СБР нет и не было. Эти два года мы жили, перебиваясь с хлеба на воду

Денег нет, но…

Знаменитая фраза Дмитрия Медведева идеально иллюстрирует положение дел в российском биатлоне. И наивно полагать, что ситуация изменится в предстоящем сезоне. Очень сомнительно, что вместо отчаянной борьбы с вирусом и попыток спасти экономику, кто-то будет щедро тратить деньги на спорт в целом и биатлон в частности. Выделят какие-то деньги, и слава богу.



Удивительно, но это наверняка сыграет на пользу нашему биатлону.



Правлению СБР придётся действительно проводить серьёзную работу по поиску спонсоров, ведь привычной государственной поддержки как раньше, уже не будет. А Олимпиаду через два года пока никто не отменял, да и с долгами надо разбираться. И если деньги на шлифт-машину или зарплату тренерам ещё можно найти, то с миллионом евро долгов по щелчку не разобраться.

Российский биатлон весь сезон притягивал скандалы. Почему его так лихорадит? Если так пойдёт и дальше, Россия перестанет быть биатлонной державой.

… вы бегите!

Непростая финансовая ситуация повлияет и на биатлонистов. Не то чтобы российские спортсмены никогда не считали призовые, но гарантированный доход у членов сборной всегда был. В новой реальности он вполне может снизиться, а это станет мощной мотивацией показывать хорошие результаты на том же Кубке мира – благо, у биатлонистов есть возможность неплохо зарабатывать.

Губерниев: в ближайшее время ситуация в биатлоне может перевернуться с ног на голову

Нашим спортсменам придётся жить так же, как и большинству участников Кубка мира, доходы которых зависят от результатов, а не от уровня государственной поддержки. И вероятнее всего, мы поразимся, узнав, на что способны наши биатлонисты, когда хотят хорошо зарабатывать.



Жаль только, что для осознания этого придётся пережить мировую эпидемию и кризис.