В российском биатлоне опять клоунада. Следом за тренерами выгоняют и президента

В российском биатлоне очередной скандал, но к этому уже давно все привыкли. На этот раз дело дошло до импичмента президенту СБР – никак иначе объявление о внеочередной отчётно-выборной конференции трактовать нельзя. Нынешний президент Владимир Драчёв наверняка покинет свой пост. От него отвернулись даже те, с кем он шёл на выборы два года назад.
Бесконечная клоунада
Наш биатлон не даёт скучать даже во время пандемии коронавируса. Спорт отменили? Не беда. Давайте сначала устроим представление со снятием и назначением тренеров сборной России, а потом и организуем борьбу за власть. Это просто какая-то бесконечная клоунада.
Пока ещё президент СБР Владимир Драчёв доработает на своём посту ровно до того момента, как состоится внеочередная отчётно-выборная конференция. Он заявил, что не участвовал в онлайн-заседании правления СБР, которое и принято решение о досрочных выборах руководства российского биатлона.
Разногласия между Драчёвым и отдельными членами правления СБР начались едва ли не сразу после его избрания президентом, но за два года эти разногласия превратились в открытое противостояние. И не с отдельными людьми, а практически со всеми. В итоге свой пост он покинет с позором – иначе назвать подобную ситуацию нельзя.
Невыполненные обещания
Дело ведь не только в том, что Драчёв жёстко раскритиковал решение правления рекомендовать на должность главного тренера Валерия Польховского, а на должности старших тренеров мужской и женской команд Роберта Кабукова и Владимира Королькевича. Драчёв, как и любой из нас, вполне может высказывать своё мнение, и в отношении трёх названных специалистов оно противоположно понятию «совместная работа».
Но разногласия и проблемы гораздо глубже, чем конкретная ситуация. Драчёв не выполнил ничего из того, о чём говорил два года назад, когда начинал свою работу на новом посту. Как был наш биатлон в глубокой яме, так и остался там же.
Не появилось ни богатых спонсоров, которые решили бы проблемы с катастрофической наполняемостью бюджета, ни прозрачного отбора в национальную команду, ни восстановления СБР в правах, ни чётко выработанной позиции без шараханья из стороны в сторону, ни улучшения спортивных результатов. Но невозможно всё время прикрываться одним Логиновым.
Все на выход?
Резкий и привыкший тут же бежать к вовремя подставленному микрофону президент СБР слишком много выносил на публику, пытаясь найти виноватых. В итоге сплошная чехарда возникала со всем подряд: со сборами, подготовкой, инвентарём, контрактами. Вместо решения конфликтной ситуации обычно происходило её разжигание.
Но ведь правление показало, что может принимать решения вообще не согласуя их с мнением президента. Так где же были все эти люди раньше? Со стороны сейчас полыхающий скандал выглядит как попытка свалить все неудачи на одного человека с неоднозначной репутацией.
В этой истории нет белых и пушистых. Ни первый вице-президент, ни исполнительный директор, ни члены правления не могут сказать, что всегда были в стороне. Всем им нужно на выход вместе с главой СБР. И на внеочередной конференции они с большой вероятностью туда и отправятся.
Вот только спасёт ли это российский биатлон? Решит ли все его проблемы?
Нет, их не решит даже возвращение Михаила Прохорова с его финансовыми возможностями. Или назначение любого другого олигарха на роль спасителя. Проблемы нашего биатлона системны, и в одночасье их решить просто невозможно. Но делать что-то нужно. Хотя бы начать с нуля.
- 24 апреля 2020
-
15:18
-
14:53
-
14:36
-
12:03
-
00:37
- 23 апреля 2020
-
22:53
-
21:58
-
19:21
-
19:15
-
16:41
-
16:30
-
15:57
-
15:43
-
14:38
-
14:17
-
12:48
-
12:00
-
00:28
- 22 апреля 2020
-
14:38
-
14:00
-
12:19
-
12:00
-
09:41
-
07:00
-
00:37
- 21 апреля 2020
-
19:34
-
18:56
-
16:43
-
15:46
-
15:01
-
14:40
-
14:00
-
13:18
-
12:19
-
11:19