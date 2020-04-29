Драма русского биатлона. Как Пылёва потеряла Кубок мира в последней гонке сезона

В 2005 году в последней гонке сезона, проходившей в Ханты-Мансийске, россиянки заняли первое, третье, четвёртое и седьмое места, но на трибунах царило разочарование.

Зрители хотели увидеть не просто победу в одной гонке – тогда это было буднично. Они ждали вручения Большого хрустального глобуса соотечественнице. Это сейчас мы даже и не мечтаем о борьбе за победу в Кубке мира. А в 2005-м у России был шанс выиграть заветный трофей.



Ольга Пылёва проводила прекрасный сезон и приехала на заключительный этап лидером общего зачёта. Всё складывалось просто идеально… Но вместо триумфа случилась драма.

Лучший сезон Пылёвой

В женском биатлоне российские болельщики ждали Кубка мира с 1993 года – именно тогда Анфиса Резцова выиграла его во второй и в последний раз. Долго россиянки не могли вклиниться в борьбу лучших, и лишь в 2003-м наступил прорыв: Альбина Ахатова стала второй.

Фото: Agence Zoom/Getty Images

Через год после этого, в сезоне-2003/04 Ольга также стала второй в общем зачёте, но всё-таки много проиграла норвежке Лив-Грете Пуаре. Завоевал титул, Пуаре сбавила, а Пылёва напротив стала только сильнее. Первые этапы Кубка мира 2004/05 остались за немкой Уши Дизль, но уже в середине декабря россиянка перехватила лидерство и примерила жёлтую майку.



Пылёва была гораздо стабильнее своих главных соперниц по Кубку мира. Дизль то блистала, то уходила в тень. То же самое можно было сказать и о Кати Вильхельм. А француженку Сандрин Байи до восьмого этапа в Поклюке вообще никто не рассматривал в качестве претендента на Глобус. Сандрин в Словении выиграла все три личные гонки и подобралась к лидерам, однако сразу после этого провалила чемпионат мира, не выиграв там ни одной медали.



Поэтому перед заключительным этапом в Хантах именно Пылёва считалась фаворитом. Важно было совладать с психологическим давлением, а с остальным у Ольги был полный порядок.

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Кошмар в спринте и пасьюте

Ольге по сути надо было просто не провалиться в оставшихся трёх гонках на домашней трассе.



Но всё пошло по самому худшему сценарию. В спринте Ольга завалила стрельбу, допустив три промаха на двух рубежах, и заняла очень низкое 23-е место. Правда, и француженка выступила не идеально – была 15-й с четырьмя промахами. Это позволило россиянке сохранить лидерство в общем зачёте. Но в гонке преследования надо было обязательно отыгрываться.



Пылёва отыграла 11 мест, поднявшись с 23-го на 12-е. Неплохо! Но Сандрин-то переместилась с 15-го на второе. И это означало, что на старт последней гонки сезона именно француженка убегала в жёлтой майке. Между Байи и Пылёвой было всего пять очков.

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Пылёва захватила лидерство!

Всё решал масс-старт.



«Байи вместе с Вильхельм зажигали на вечеринке. Могу сказать как очевидец, Сандрин Байи выходила из ночного клуба чуть расслабленной. Что это значит – никому не поясню, догадывайтесь, как хотите», – сказал перед стартом в эфире Дмитрий Губерниев.

Фото: Agence Zoom/Getty Images

Под рёв переполненных трибун, ожидавших триумфа соотечественницы, спортсменки отправились на дистанцию. Поначалу Байи лидировала, а Пылёва держалась чуть поодаль. На первую стрельбу француженка приехала во главе группы, однако допустила один промах и откатилась во второй десяток. А вот Ольга отстреляла чисто и захватила лидерство.



Трибуны ликовали, ведь россиянка вырвалась вперёд в борьбе за главный трофей сезона. Но на второй стрельбе начались проблемы: Ольга промазала два раза. Однако и Сандрин не попала дважды, поэтому россиянка всё равно осталась впереди. Да, они бежали рядом, но впереди было две стрельбы из положения стоя: у россиянки с этим компонентом по статистике всё было в порядке, а француженка почти всегда «стойку» заваливала. Почти всегда.

Драма и грустный финал

На третью стрельбу биатлонистки пришли вместе. Байи начала работать раньше и допустила стандартные два промаха. Пылёва выцеливала, но промахнулась один раз. Тем не менее, это позволило ей остаться впереди Сандрин – между ними было четыре позиции и 15 секунд. Борьба шла примерно за 10-е место. Удивительно, что такой результат оставлял Пылёвой шансы.



Зрители с нетерпением ждали последней «стойки» сезона. Другая россиянка – Ольга Зайцева – отработала её на ноль и понеслась выигрывать гонку. Но трибуны затихли в ожидании главной дуэли года – Пылёва и Байи приехали на стрельбище только через минуту.



Француженка со своей стороны сделала всё, чтобы помочь Ольге: сразу допустила два промаха на заключительном рубеже. Болельщики притихли. Пылёвой нужно было стрелять точнее.



Первый выстрел – в цель. Второй – мимо. Третий – точно. Четвёртый – промах.

«Подождём ещё год»

Две ошибки – это приговор. Догнать Байи ходом было уже невозможно. Пылёва финишировала 18-й, а Байи с 13-м местом выиграла Кубок мира. Больше того, Ольга пропустила в общем зачёте ещё и Кати Вильхельм, которая стала в масс-старте второй.

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Зайцева в той гонке была первой. Богалий – третьей. Ишмуратова – четвёртой. Но на трибунах почти никто не радовался. Главная победа в тот день так и не состоялась.



«Подождём ещё год, а то и два», – резюмировал в эфире Губерниев.



Зрители тоже успокаивали себя тем, что уж через год-то россиянки точно доберутся до трофея. Но их ожидания не оправдались. За следующие 15 лет никто из России не забирался даже в тройку, так что болельщики до сих пор вспоминают тот злополучный масс-старт с болью в душе.