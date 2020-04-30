Россия снова осталась без международного биатлона. Нашему снегу предпочли китайский

В сезоне-2019/2020 в Кубке мира может быть зафиксирован рекорд. Если коронавирус не помешает.

В следующем сезоне, если не вмешаются форс-мажорные обстоятельства, болельщиков биатлона ждёт рекордное количество этапов. Международный союз биатлонистов утвердил календарь с 10 этапами Кубка мира. А ведь календарь почти не менялся аж с 2000 года!

Календарный рекорд

В предстоящем сезоне биатлонистам предстоит провести 10 этапов Кубка мира. Это рекорд!



Напомним, что Кубок мира более 40 лет назад проводился в четыре этапа, но постепенно их количество росло. Более 20 лет, а если точнее, с 2000 года количество этапов в календаре не менялось – их было девять. Однако в некоторых сезонах, в том числе и в прошедшем, из-за форс-мажорных обстоятельств биатлонисты путешествовали меньше, чем было запланировано.



Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020

В основном причиной отмены гонок и целых этапов были погодные условия, но в 2020-м весь мира спорта, включая и биатлон, пал под натиском пандемии. Однако постепенно ситуация выправляется, страны начинают открывать спортивные центры подготовки, и есть надежда, что новый зимний сезон стартует в привычные сроки.

Финляндия вместо Швеции

Если всё будет в порядке, то сезон откроется в конце ноября этапом в Контиолахти (Финляндия) своеобразным прологом. Последние годы биатлон традиционно стартовал длинным этапом в Эстерсунде (Швеция), но теперь на первом этапе участникам предстоит провести всего две гонки. Правда, за два дня. Эстерсунд на сей раз примет формально второй этап.

Опубликован календарь сезона-2020/2021 Кубка мира и ЧМ-2021 по биатлону

Кстати, IBU уже объявлял о таком варианте календаря ещё в начале 2019 года, но прошлым летом решил, что лучше старт сезона провести в Эстерсунде. Однако сейчас вновь произошло изменение.



После Финляндии и Швеции этапы Кубка мира пройдут в традиционных для мирового биатлона местах – Хохфильцене, Анси, Оберхофе, Рупольдинге, Антхольце. Предновогодний блок будет состоять из четырёх этапов, а не из трёх, как обычно.



В предстоящем сезоне не будет этапа Кубка мира в Поклюке, но это связано с уважительной причиной – в Словении с 10 по 21 февраля запланировано проведение чемпионата мира.

России нет, Китай есть

Сразу после чемпионата мира биатлонисты отправятся в Китай, чтобы протестировать построенный к Олимпиаде-2022 стадион «Хаулиньдун».



В феврале нынешнего года там должно было состояться собрание сервисменов национальных команд, которые могли проверить трассу, стрельбище, оценить погодные условия. Но коронавирус всё отменил.

Самая неоднозначная концовка биатлонного сезона. Это было круто и печально Эпидемия помогла сделать борьбу за Кубок мира удивительно яркой.

Вторая попытка тестирования пройдёт уже в рамках Кубка мира. На этапе в Китае участникам предстоят классические эстафеты, спринты и пасьюты.



Завершить сезон планируют в Хольменколлене. Так же должно было пройти и в сезоне-2019/2020, но норвежский этап был отменён.



А Россия снова осталась без крупных международных соревнований. Наказание за многочисленные нарушения антидопинговых правил пока никто не отменял. Российскому снегу в Тюмени или Хантах по-прежнему предпочитают тающий европейских и загадочный китайский.