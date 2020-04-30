Россия снова осталась без международного биатлона. Нашему снегу предпочли китайский

В следующем сезоне, если не вмешаются форс-мажорные обстоятельства, болельщиков биатлона ждёт рекордное количество этапов. Международный союз биатлонистов утвердил календарь с 10 этапами Кубка мира. А ведь календарь почти не менялся аж с 2000 года!
Календарный рекорд
В предстоящем сезоне биатлонистам предстоит провести 10 этапов Кубка мира. Это рекорд!
Напомним, что Кубок мира более 40 лет назад проводился в четыре этапа, но постепенно их количество росло. Более 20 лет, а если точнее, с 2000 года количество этапов в календаре не менялось – их было девять. Однако в некоторых сезонах, в том числе и в прошедшем, из-за форс-мажорных обстоятельств биатлонисты путешествовали меньше, чем было запланировано.
Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020
В основном причиной отмены гонок и целых этапов были погодные условия, но в 2020-м весь мира спорта, включая и биатлон, пал под натиском пандемии. Однако постепенно ситуация выправляется, страны начинают открывать спортивные центры подготовки, и есть надежда, что новый зимний сезон стартует в привычные сроки.
Финляндия вместо Швеции
Если всё будет в порядке, то сезон откроется в конце ноября этапом в Контиолахти (Финляндия) своеобразным прологом. Последние годы биатлон традиционно стартовал длинным этапом в Эстерсунде (Швеция), но теперь на первом этапе участникам предстоит провести всего две гонки. Правда, за два дня. Эстерсунд на сей раз примет формально второй этап.
Кстати, IBU уже объявлял о таком варианте календаря ещё в начале 2019 года, но прошлым летом решил, что лучше старт сезона провести в Эстерсунде. Однако сейчас вновь произошло изменение.
После Финляндии и Швеции этапы Кубка мира пройдут в традиционных для мирового биатлона местах – Хохфильцене, Анси, Оберхофе, Рупольдинге, Антхольце. Предновогодний блок будет состоять из четырёх этапов, а не из трёх, как обычно.
В предстоящем сезоне не будет этапа Кубка мира в Поклюке, но это связано с уважительной причиной – в Словении с 10 по 21 февраля запланировано проведение чемпионата мира.
России нет, Китай есть
Сразу после чемпионата мира биатлонисты отправятся в Китай, чтобы протестировать построенный к Олимпиаде-2022 стадион «Хаулиньдун».
В феврале нынешнего года там должно было состояться собрание сервисменов национальных команд, которые могли проверить трассу, стрельбище, оценить погодные условия. Но коронавирус всё отменил.
Вторая попытка тестирования пройдёт уже в рамках Кубка мира. На этапе в Китае участникам предстоят классические эстафеты, спринты и пасьюты.
Завершить сезон планируют в Хольменколлене. Так же должно было пройти и в сезоне-2019/2020, но норвежский этап был отменён.
А Россия снова осталась без крупных международных соревнований. Наказание за многочисленные нарушения антидопинговых правил пока никто не отменял. Российскому снегу в Тюмени или Хантах по-прежнему предпочитают тающий европейских и загадочный китайский.
- 30 апреля 2020
-
18:48
-
18:31
-
17:55
-
17:39
-
17:30
-
17:25
-
12:48
- 29 апреля 2020
-
22:44
-
18:34
-
16:16
-
15:41
-
15:24
-
13:57
-
13:02
-
12:59
-
10:20
-
09:20
- 28 апреля 2020
-
22:56
-
19:52
-
18:45
-
18:33
-
14:42
-
14:28
-
14:10
- 27 апреля 2020
-
23:57
-
23:22
-
20:11
-
18:06
-
17:59
-
17:24
-
15:18
-
13:47
-
12:41
-
12:38
- 26 апреля 2020
-
16:01