Наш биатлон опять чудит. Зачем в сборную России позвали сразу полсотни спортсменов

Забавный факт: в расширенном составе теперь есть Иванов, Петров и Сидоров. Вы знаете таких биатлонистов?

Правление Союза биатлонистов России утвердило расширенные составы национальных взрослой и юниорской команды на следующий сезон. Первая эмоция от этого списка – российский биатлон опять чудит. Под знамёна команды, кажется, собрали вообще всех спортсменов, которые могут бегать на лыжах и стрелять. Зачем? Ларчик открывается просто. Похоже, правление готовится к предстоящей отчётно-выборной конференции. О спортивной составляющей думать рано.

Зачем так много?

В списках кандидатов в составы «А» и «Б» мужской и женской команд – по 24 спортсмена. Это нереальное количество, даже если бы все 48 действительно могли на что-то претендовать на международных соревнованиях.

СБР утвердил списки кандидатов в сборные России для централизованной подготовки

С учётом финансовых проблем в стране Минспорта будет максимально жёстко резать все списки и бюджеты. Спортсмены в списке по сути – не более чем кандидаты на углубленное медицинское обследование, без которого невозможно проведение централизованных сборов.



В итоге расширенный состав наверняка будет сокращён втрое. Останутся по восемь человек в командах «А» и «Б». Именно они и попадут на централизованную подготовку. Когда она начнётся пока не знает никто. Но к ней точно всем нужно быть готовыми.

Имена на бумаге, выборы в уме

Когда публикуются подобные списки, в них всегда есть несколько имён, которые вызывают вопросы с точки зрения спортивных результатов.

В российском биатлоне опять клоунада. Следом за тренерами выгоняют и президента Похоже, Владимир Драчёв дорабатывает последние дни. Но его отставка наш биатлон не спасёт.

Помните, как в прошлом сезоне в резервный состав сборной России был включен Евгений Сидоров из Ленинградской области, который вообще ничем и никогда не выделялся? Это была креатура президента СБР Владимира Драчёва, утверждавшего, что у Сидорова высокая дистанционная скорость, а проблемы со стрельбой можно решить.

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Драчёв помимо СБР возглавляет и федерацию биатлона Ленинградской области, так что Сидоров очевидно был его протеже. К самому спортсмену претензий никаких – ему сказали, что он в сборной, сказали, в каких именно гонках будет бежать – он бежал. Как бежал? Если брать Кубок IBU – отвратительно (76-е, 99-е, 85-е места), если брать Кубок России – тоже так себе, хотя обыгрывал, например, куда более известного Игоря Малиновского.

Сейчас обращает на себя внимание включение в кандидаты в основной состав Анастасии Барковской из Санкт-Петербурга. 22-летняя спортсменка даже на российском уровне ничем не выделялась, в основные составы юниорских команд не попадала и сама удивилась попаданию в список. Всё это похоже на некую политическую игру с питерской федерацией, которой руководит Дмитрий Васильев.

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Вообще, в объединённом списке взрослой и юниорской команд оказались спортсмены из 22 различных регионов. Подготовка к отчётно-выборной конференции вступила в активную фазу, за голоса регионов нужно побороться.

Иванов, Петров, Сидоров – есть. А тренеров пока нет

У национальной команды пока нет тренеров – только кандидаты. И не факт, что все они действительно займут предполагаемые посты. И по Роберту Кабукову, и по Владимиру Королькевичу могут возникнуть вопросы. А списки спортсменов уже есть.

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Если смотреть на эти раздутые списки только со спортивной точки зрения, то они выглядели бы логично два года назад, а не сейчас. Тогда было самое начало олимпийского цикла, можно было охватить как можно больше спортсменов, постепенно сужая круг кандидатов на поездку в Пекин-2022, добавляя по необходимости по одному-два самых сильных юниора.



Сейчас же всё выглядит, как попытка вновь посмотреть на всех, кто более-менее шевелится. В том числе и на вернувшихся из декретного отпуска Татьяну Акимову и Дарью Виролайнен, и на опальных Антона Бабикова и Дмитрия Малышко. Возможно, на сей раз такой смотр действительно случится, а потом в дело вступит спортивный принцип.



Было бы здорово, чтобы на его основе в команде остались и Евгений Сидоров, и Дмитрий Иванов, и Алексей Петров. Тогда ни один из болельщиков не ошибётся, когда его попросят назвать состав национальной сборной.