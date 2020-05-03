Губерниев: чтобы бороться с Америкой, России надо наращивать мускулы

Мощный прямой эфир «Чемпионата» с Дмитрием Губерниевым пришлось разбить на две части – для одной «огня» было слишком много. Во второй части речь наконец-то дошла до спорта: обсудили и положение дел в биатлоне, и возможность комментировать лыжные гонки. Но затронули и яркие «вечные» темы: хейтеров, депутатство и положение дел в России.

В первой части интервью Дмитрий говорил о коронавирусе, недвижимости Малышевой, зарплатах ведущих на ТВ, пропаганде, антикоррупционных расследованиях, и баттле Уткина и Соловьёва.

«Расследования, наверное, нужны. Несмотря на борьбу с коррупцией, ржавчина проникла везде» Дмитрий Губерниев – о политике, баттле Уткина и Соловьёва, недвижимости Малышевой и проблемах России. Большое интервью не о спорте.

«Мне нравится: «А мы не хотим тебя в лыжи!» Вопрос: «Кто вы-то?!»

– Давай к биатлону. Сейчас ты поддерживаешь Драчева, до этого топил за Кравцова.

– Да ладно?! Это когда он программу хотел закрыть мою?



– Это уже под конец было. А сначала: верим в Кравцова, Драчева и так далее.

– Ну а кто нам запретит верить?



– Ну почему тогда появляются силы, которые хотят убрать Драчёва?

– Это нормально, борьба за власть в спорте.

– Но почему именно в биатлоне такой ад? Почему там так друг друга ненавидят?

– А фигурное катание? Я открывал «Квартириаду», и у меня было включение с Женей Медведевой – сразу вокруг появилось много хейтеров. Это просто движуха вокруг популярного вида спорта. В футболе то же самое. Будут лыжи популярными – будет и в лыжах. Это уже реалии. Популярным людям постоянно пишут какую-то ерунду. Ну, пишут – и пишут.



А что касается того, что Драчёв деньги не привёл деньги спонсорские сейчас… Ну, ребят, будьте адекватными. От любого, кто скажет, что сейчас принесет контракты, – это будет вранье. Неужели не понятно, что не будет в ближайшее время никаких спонсоров ни у кого, исходя из экономической ситуации?! Вот и всё…



Мне, вижу, пишут: а когда лыжи будут популярными? Отвечаю: они популярны, когда я их комментирую, все это знают. Вы же видели, как я сходил на «Что было дальше»? «Россия, Россия!» – как все это сразу воспрянуло.

«Безнадёга. Полная». Что же происходит с российским биатлоном? Двукратный олимпийский чемпион Васильев призывает лидеров сборной России сняться со следующего этапа.

– Воспрянуло в первую очередь у тебя. Интерес к программе есть, а сам вид спорта деградирует.

– Знаете, друзья. С того момента, как немножко кончился допинг – биатлон деградировал… Димон, послушай меня сейчас. В те времена, когда Александр Иванович Т. был лучшим спортсменом мира и столетия, биатлон профессионально культивировали три страны: Советский Союз, Восточная Германия и Норвегия. Ну, может, Швеция и Финляндия. Пускай пять. А сейчас сколько таких стран? Установок не хватает! Мир меняется. Биатлон ещё 20 лет назад был сугубо любительским видом спорта, а сейчас он стал мировым – огромные спонсоры, деньги, хейт. От этого появляется движуха. Ведь что происходит? Команда выступает слабо, призовых мест мало, а рейтинги чумовые, они зашкаливают. Поэтому, если вам кто-то скажет, что какая спортивная программа популярнее шоу «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» в любой категории, то это будет враньем. У нас самая популярная программа на российском телевидении.



И мы верим, что в биатлоне в стране станет лучше. «Россия! Россия!».



– Дим, я туда же вернусь. Рейтинги выше, но наружу вылезают скандалы, ругань, допинг – это же как телесериал. Ты не думаешь, что если Губерниев придет и сделает популярными лыжи, то и там сдетонирует?

– А иначе получается, что внимание к виду спорта минимальное – и мы сможем тихой сапой не ставить Непряеву на финиш командного спринта, когда видно, что она готова лучше Белоруковой. И Россия финиширует четвёртой, а не борется за золото или минимум за серебро. Когда я всё это вижу, у меня появляется много вопросов к президенту федерации о вопросах принятия решений. Но еще раз хочу сказать. Фундаментальный, основополагающий вид спорта на Матч ТВ – это биатлон. Если мы купим права на показ лыж, то я не смогу комментировать их весь сезон – это невозможно. Если будет время, то я прокомментирую часть лыжных гонок. А все разговоры о том, что меня отстранили, это смешно.



– То есть ты не согласен, что можешь принести за собой хейт?

– Ну а как еще?! У нас XXI век на дворе. XXI век! Естественно, мы понимаем, что знание – оно преумножает скорбь или печаль. Но в то же время мы понимаем, что лыжи… Вот иначе. Скажи, у вас на «Чемпионате» есть раздел «лыжи»?

— Нет.

– Рубрика: «И другие». Мне это не нравится. Я хочу, чтобы был раздел «лыжи». Вот «Биатлон», особенно зимой, есть везде. А лыж нет. И мне нравится: «А мы не хотим тебя в лыжи». Вопрос: Кто вы-то?! Те, кто стал лыжами интересоваться в последние пару месяцев? Эй, вы. Послушайте меня. Кто вас-то спросил? Миллионы людей хотят. «А мы не хотим» – сказала девочка, которая увидела Большунова один раз и стала поклонницей лыжного спорта.



– Знаешь, на кого похож сейчас такой риторикой? Извини, конечно.

– Ну-ка.



– На Соловьева.

– О, Господи!



– Вот этим: «девочка-а».

– Нет, ну послушай. Володя ведь тоже выступает в разных историях – интернет и ТВ. Я говорю «девочка-а», имея в виду элемент хайпа из серии: «А, проклятый Губерниев, ну-ка вали скорее из лыжных гонок». Ты вот рейтинги лыж видел на Первом?

Провал российских лыжников привёл к скандалу. Губерниев снова атакует Вяльбе Президента Федерации лыжных гонок обвинили в неуважении к зрителям. Вяльбе признала, что ошиблась.

– Честно говоря – нет. Они небольшие?

– Хорошая цифра была, когда лыжи между двумя биатлонными гонками стояли. И все. На фоне передач на канале Россия и НТВ – это был неконкурентоспособный продукт. Хоть и на Первом. А биатлон, на Матч ТВ, борется с большими телеканалами и зачастую у них в этих тайм-слотах выигрывает. Биатлон в категории «18+» собирает больше людей, чем матч ЦСКА – «Спартак». Вот что нужно понять. При чем тут Соловьев или Уткин?



– А почему вас тогда еще не купил Первый? Или «Россия», где лежит твоя трудовая?

– Я горжусь тем, что являюсь сотрудником телеканала «Россия». И канал счастлив, что Губерниев комментирует биатлон на дружественном канале «Матч ТВ». Больше того, я делаю материалы для передач с Брилевым и Киселевым о биатлоне и лыжах. Никто ни с кем в клинч не входит. И мудрости Олега Добродеева и Антона Златопольского, моих шефов на канале Россия, нужно поучиться. Они счастливы, видя мои успехи на «Матч ТВ». И в «Вестях» я могу включиться в куртке с надписью «Матч ТВ». И все скажут: классно, отлично, молодец.

«Я, в Госдуму?! Да боже сохрани!»

– Ты довольно часто следишь за индексом цитируемости.

– Ну как слежу. Я вижу, выкладываю. Телеграм-канал у меня попал в тридцатку лучших недавно, заработал кубковые очки (улыбается).

– Так вот, ты обычно в десятке самых популярных журналистов России. При этом, часть из них в комментариях к статьям обычно хвалят, что бы они ни делали. Ну, например, Уткина полюбили за критику Соловьева. Другую часть, тебя в том числе, именно в интернете сильно хейтят. Ты задумывался, в чем причина?

– Ну а сколько их? Людей-то много. А комментарии пишет 150 человек. Я очень спокойно отношусь к хейту в свой адрес. Бедный Топалов уже со слезами говорит про Тодоренко, которая сказала чушь откровенную. Она извинилась, но волна пошла уже. Уровень хейта на публичных людей, обладающих багажом в соцсетях, будет увеличиваться, потому что жизнь трудная. Надо ли обращать на это внимание? Не думаю. Проведи сейчас опрос на улице и в интернете – и будут совершенно разные результаты. Зеркальная ситуация. Нерепрезентативная выборка в комментариях. Что бы мы ни сказали, напишут: «А вот Губерниев – сказочный …» Это не конструктивно. Я не виноват, что у человека какие-то проблемы, и ему нравится меня послать. Ну если кто-то меня оскорбил и ему от этого стало легче, ради бога. А самое смешное, что мне вот в инстаграме когда пишут: «Вы, Дмитрий – такой-то …» Я в ответ – ты такой же. И сразу – «Вы оскорбляете подписчиков». Ну ничего себе! Троллинг – это святая штука, на самом деле. Да здравствует хейт. Он раздражает эмоции. Но нужно все это делать интересно, без зла.



– Но у тебя не было повода задуматься: «Может, действительно со мной что-то не так»?

– Ну вот смотри, что мне пишут. «Дима, ты – молодец». «Дима – спасибо». В основном людям все нравится. Ну а всё остальное. Мы же видим, сколько комментариев собирают новости, где я есть и где меня нет. Соперниками могут являться допинг, Путин, Загитова, Медведева и, может, увы, Сталин.



– Ну так вот, учитывая популярность, ты не задумывался про депутатство?

– Да Боже упаси! Ты что?! А как тогда я буду чихвостить комментаторов в эфире? Ты с ума сошёл что ли?



– С трибуны.

– Какая трибуна? Ты Шипулина там видел на трибуне?



– Нет.

– Вот и я нет. Он чем-то занимается, да, законопроекты делает. Хороший парень, старается. Просто не модно сейчас быть депутатом. Но и я-то, пойми – мне никто и не предложит. Я тебе потихонечку скажу. Все знают, что я могу что-нибудь брякнуть. Понимаешь? Ну какой из меня депутат?



– Как, по-моему, у Черномырдина было: «Госдума – не место для дискуссий?

– У Грызлова. Место для дискуссий – это классно. Но, опять же, я могу брякнуть.

«Допинг в России – это чудовищно. Но госпрограммы не было»

– У нас совсем мало времени осталось. Давай я просто отдельно тебя о каких-то вещах спрошу – и на этом закончим. Вот мне твоё мнение о Мутко интересно. Был человек – и пропал.

– Крайне парадоксальная история. Он очень вжился и ему нравилась роль министра. Он очень любил спорт и спортсменов. Они могли всегда прийти к нему. Мы же помним, что в эфире программы «Неделя спорта», госпожа глава федерации лыжных гонок, сказала, что Легков – предатель, потому что ушел тренироваться с иностранцами. Легков, который пришел через голову к Мутко с просьбой тренироваться в отдельной, самостоятельно группе под руководством иностранного тренера. И Мутко пошел навстречу, при жёстком противодействии федерации. И что мы получили потом от Легкова? Золотую олимпийскую медаль! Мутко договаривался на счёт гражданства Виктора Ана, Вика Уайлда и разных футболистов. Допинг – это, конечно, чудовищно, и это просчёт всех людей, которые тогда были у спортивной власти. Одним цветом невозможно выкрашивать всё. Либо чёрным, либо белым. Ты ж знаешь, я говорю как есть. Это раньше я сначала тоже думал, чтобы для всех быть хорошим. Но потом ты набираешь вес, высказываешь своё мнение, бьёшься за справедливость – и начинаются обиды. Серьёзные обиды,. Бывает, люди с которыми ты общаешься, хотят воткнуть тебе в спину ножик. Вот только зубы вы пообломаете, уважаемые друзья! У меня для этого есть любимая поговорка новгородская: «Хвалилась корова озеро выпить. Попробовала, да околела».



– Что ты думаешь о Логинове, кстати, нам когда-нибудь расскажут его историю?

– Мы понимаем, кто может там может за спиной стоять, и что они говорили Александру. Надеюсь, что в ближайшие годы мы узнаем правду. Очень надеюсь.

Наводка из России. Почему полиция обыскивала биатлониста Логинова и его тренера Поводы для обыска переводили «Гугл транслейтом». То ли плакать, то ли смеяться.

– Логинова жалко?

– Ответственность по закону несёт спортсмен, но, что-то мне подсказывает, что Саша стал разменной монетой в чьих-то играх, стремлениях показать любой ценой результат. Это чудовищно. Но Саша мне очень симпатичен. Разные были моменты, но я вижу, что он – человек. Со всеми переживаниями и так далее.



– Твоё мнение: допинг – наша вина или политическая манипуляция?

– Допинг – изначально наша вина, поменьше жрать надо было. Я не про государственную систему – это бред. Но мы действительно злоупотребляли. Однако сейчас мне очень нравится, как мы переосмыслили борьбу с допингом и серьёзно навязали ему борьбу и даже выиграли её на многих фронтах. Но, потом ко всему добавилась эта свистопляска с политикой, лицемерием. Но это современные реалии.



– И последнее. Вот мы с тобой говорим о допинге, пропаганде, других проблемах. Но вот считаешь ли ты, как гражданин страны, понимающий, как мало у нас зарабатывают врачи, учителя, что бюджетные средства распределяются не вполне справедливо в сторону каких-то сдерживающих и военных целей. Я вот просто еще раз скажу. Врач сборной России Эдуард Безуглов, врач «Спартака» Михаил Бутовский – они обеспеченные люди – но сейчас они добровольцами идут работать в реанимацию инфекционных больниц.

– Молодцы какие.



– И делают это в том числе потому, что очень много врачей болеет. Я вернусь к вопросу, извини. Ты считаешь, что у нас в России деньги распределены справедливо?

– Я не скрываю своего мнения. Вот мы всегда говорим: «Америка, Америка». Чтобы с ней бороться, надо наращивать мускулы: экономические, здравоохранения, мускулы фундаментальной науки и образования, вкладывать в детей, освобождаться от нефтяной иглы – и это давно надо было сделать – а то сейчас не далеко до того момента, когда мы лапу сосать будем. Ничего же не было сделано. Надо свою промышленность развивать, но не так, что от западных аппаратов ИВЛ мы отказываемся, а наши все просроченные, и люди умирают. Это чудовищно. Если мы пока не можем делать определенные антибиотики, как на западе, не надо их запрещать к покупкам. Вот сейчас возьми и «Таваник» купи швейцарский – ага… Понимаешь? А все почему? Кто у нас, если идти дальше, генетику с кибернетикой уничтожал десятилетия? Усатый! Товарищ Сталин. Выход – только в наращивании мускулов, не только военных. Без этого никуда. Ведь, как говорят, если ты не хочешь кормить свою армию, то будешь кормить чужую. Но, безусловно, нужно обращать пристальное внимание на то, о чем я сказал раньше – образование, медицину, фундаментальные науки, чего у нас, к сожалению, зачастую не происходит, при всех тех прекрасных историях, которые у нас в стране все-таки есть.