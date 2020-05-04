Кто должен прийти и спасти российский биатлон? Выбери лучшего кандидата

Союз биатлонистов России ждёт нового президента. Нынешний глава СБР Владимир Драчёв заявляет, что намерен остаться на своём посту и не видит причин для перемен, но реальность такова, что его кандидатуру правление организации с большой долей вероятности не поддержит. Поэтому в следующий сезон, когда бы он ни начался, наш биатлон может повести другой человек.

Кто бы то ни был, ему придётся буквально спасать самый популярный зимний вид спорта в нашей стране. Драчёв начал бодро, его работа давала надежду, что всё налаживается и российский биатлон потихоньку возвращается в лидеры. Но всё оказалось гораздо сложнее. Минувший сезон вряд ли можно назвать успешным.



Кандидатов на пост президента Союза биатлонистов России очень много, но мы постарались выделить наиболее ярких и вероятных претендентов среди них. А вы в итоге можете проголосовать за того, кто сработает эффективнее или просто больше вам по душе.

Наш биатлон опять чудит. Зачем в сборную России позвали сразу полсотни спортсменов Забавный факт: в расширенном составе теперь есть Иванов, Петров и Сидоров. Вы знаете таких биатлонистов?

Человек из тени

Первый вице-президент СБР Алексей Нуждов хочет занять пост президента. Он любит действовать издалека, не привлекая лишнего внимания. Нуждов долго работал в спецслужбах, поэтому знает, как изменить любую ситуацию в свою пользу. В мире интриг российского биатлона он чувствует себя прекрасно. Проблема в том, что если он получит должность президента СБР, то будет вынужден находиться постоянно на виду, общаться с прессой. Насколько Нуждов будет к этому готов, большой вопрос, но административных ресурсов у него предостаточно.

Чемпион с иголочки

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев, наоборот, любит и умеет работать на публику и всегда выглядит с иголочки. В плане медийности – идеальный кандидат. Васильев руководит федерацией биатлона Санкт-Петербурга и делает это довольно успешно. Его знают в Международном союзе биатлонистов, он дружит со многими биатлонными людьми из регионов. Но проблема в том, что Васильев очень жёстко высказывался о нынешнем правлении СБР, и есть сомнения, что его поддержат на выборах, если он выставит свою кандидатуру.

Мастер иностранных дел

Виктор Майгуров, пожалуй, больше всего интегрирован в Международный союз биатлонистов, так как долгое время представлял Россию в IBU. Он успел поработать и при Михаиле Прохорове, и при Александре Кравцове, его знают абсолютно все иностранные функционеры. У Виктора отличные отношения с Алексеем Нуждовым, так что если тот не захочет выйти из тени и стать президентом СБР, то наверняка поддержит кандидатуру своего товарища Майгурова.

Министр из биатлона

Трёхкратный чемпион мира Павел Ростовцев после завершения карьеры три года поработал тренером в сборной России, а потом начал политическую карьеру, которая в 2019 году привела его на пост министра спорта Красноярского края. Его работой на этом посту в Красноярске довольны не все, а вот в биатлонных кругах Павел мог бы быть значительно полезнее. Но опять же, работать на двух постах Ростовцеву будет крайне трудно, это доказывает пример того же Драчёва, пытавшегося совместить депутатскую работу и руководство биатлоном. Готов ли Ростовцев покинуть министерское кресло ради работы в СБР?

В российском биатлоне опять фиаско. Главный тренер сборной узнал об увольнении в интернете На место Хованцева хотят взять человека, который умеет побеждать и обожает интриги.

Главный голос биатлона

Голос российского биатлона знает абсолютно всё о своём любимом виде спорта. Когда к Александру Логинову на чемпионате мира приезжает полиция в шесть утра, он уже стоит у отеля со своей бригадой. Почему бы Дмитрию не попробовать себя в новой роли, учитывая, что он знает множество людей из мира политики и шоу-бизнеса? А значит, в теории может привести с собой спонсоров, которые так необходимы российскому биатлону. Пора переходить на новый уровень!

Президент из прошлого

Четырёхкратный олимпийский чемпион руководил российским биатлоном на протяжении 12 с лишним лет с 1996 по 2008 год. И кто бы что ни говорил, при Тихонове наш биатлон показывал очень высокие результаты. Сейчас Александр Иванович больше известен как автор противоречивых высказываний, но его влияние в российском биатлоне по-прежнему существенно. Тихонов в свои 73 года бодр и свеж. Может быть, нашему биатлону не надо выдумывать велосипед, а стоит вернуться к тому, что работало?

Загадочный олигарх

Ни для кого не секрет, что многие спортивные федерации в российском спорте возглавляют или курируют весьма состоятельные люди, имеющие и управленческий опыт, и свободные средства на решение финансовых проблем. Биатлону такой руководитель сейчас очень нужен. Вы могли уже позабыть, но с 2008 по 2014 год российский биатлон возглавлял олигарх Михаил Прохоров. Итоги его работы получились противоречивыми. Но, может, кто-то ещё хочет попробовать?