«У нас что, президент – бог и царь?» Российский биатлон продолжает погружаться в хаос

Спортсмены и тренеры сборной России не могут начать подготовку к сезону. То ли в технических ошибках дело, то ли в борьбе за власть.

Биатлонисты не понимают, надо ли им готовиться к сезону. Тренеры не знают, где они работают.



Коронавирус? Нет, это просто беспощадный российский биатлон. В то время, как ряд сборных уже начал тренировочную работу, наши спортсмены и тренеры не знают, что делать. У нас до сих не утверждены ни список тренеров, ни список биатлонистов на централизованную подготовку.



Как же так получилось? Давайте разбираться.

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Драчёв против

Правление Союза биатлонистов России весной рекомендовало на пост главного тренера Валерия Польховского, который, в свою очередь, позвал работать Роберта Кабукова с мужской командой, а Владимира Королькевича – с женской. Президент СБР Владимир Драчёв был недоволен таким выбором, считая, что наличие Польховского и особенно Королькевича в сборной усложнит процесс восстановления СБР. Дело в том, что у этих тренеров действительно не лучшая репутация в международном сообществе, намекающем на их связь с допинговыми скандалами.



Проблемы возникли и со списком спортсменов, которые должны начать централизованную подготовку в сборной России. Их оказалось аж 48! С учётом финансовых проблем в СБР и вообще тяжелейшей ситуации в мире из-за вируса непонятно, откуда возьмутся средства на содержание такого количества спортсменов. Вопросы по этому поводу возникли и у Драчёва.

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Проблема в одной подписи

Процесс утверждения списка спортсменов и тренеров работает следующим образом: правление подаёт списки, президент организации их изучает и ставит подпись. И только подписанный список отправляется на утверждение в Министерство спорта России. Сейчас Минспорта банально не принимает документ без подписи главы СБР. Получается, что всё остановилось на Драчёве. Пока он не подпишет документ, российский биатлон не сдвинется с места и будет отставать от конкурентов в подготовке к новому сезону. А Драчёв пока ничего подписывать не хочет.



Правление СБР догадывалось, что так может случиться, поэтому ещё в апреле Союз биатлонистов России объявил о созыве внеочередной конференции, в ходе которой планировалось выбрать нового главу организации. Драчёва хотели заменить, чтобы избавиться от подобных проблем.



Но время идёт, а ничего не меняется – даже дата внеочередной конференции не известна. Драчёв остаётся президентом СБР и сам сдаваться не собирается. Он утверждает, что в списке тренеров были допущены технические ошибки, поэтому подписать их он не может. А список спортсменов ему не понравился потому, что там были спортсмены, которые никак не должны были попадать туда по установленным критериям. По его мнению, это могло бы вызвать вопросы и у Минспорта.



И по-прежнему непонятно, чего в суждениях Драчёва больше: справедливой заботы об отечественном биатлоне или отчаянной политической борьбы за власть в СБР.

В российском биатлоне опять клоунада. Следом за тренерами выгоняют и президента Похоже, Владимир Драчёв дорабатывает последние дни. Но его отставка наш биатлон не спасёт.

«В тренерских штабах по всей России творится хаос»

Сильно переживают из-за происходящего и личные тренеры биатлонистов. Судя по всему, они в любом случае не будут задействованы в составлении программ по подготовке к сезону. Но они хотя бы должны знать и понимать, как и когда эта подготовка начнётся. Личный тренер Антона Бабикова Виктор Никитин обвинил во всём Драчёва и отметил, что из-за того, что тот не подписывает документы, во всём нашем биатлоне начался хаос.



«Все тренеры в растерянности. Сейчас начинаются тренировки, но списки спортсменов и тренеров не утверждены, хотя правлением всё согласовано. И что теперь делать? Ну, президент не соглашается, теперь обратно правление собирать? У нас получается, что президент – бог и царь? Из-за этого в тренерских штабах во всей России сейчас творится хаос».



Белорусы уже тренируются в Раубичах, австрийцы начали заниматься в Хохфильцене, французы определились с составом, биатлонисты других стран тоже на низком старте.



Российский биатлон же продолжает погружаться в хаос. И конца беспорядку пока не видно.