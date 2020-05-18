«Почему русские спортсмены такие слабые?» От Логинова снова ждут извинений за допинг

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая предложила чемпиону мира по биатлону Александру Логинову непременно извиниться перед спортивным сообществом за своё допинговое прошлое.



Ладно, когда на Логинова набрасываются разгорячённые иностранные спортсмены, у которых Александр якобы отобрал медаль на том или ином турнире. Грустно, когда нашего парня атакуют свои же, ссылаясь на его психологическую слабость. На самом деле Александр Логинов никому ничего не должен и поступает абсолютно правильно, не прося ни у кого прощения.

«Вы что, охренели там совсем?» Губерниев набросился на критиков Логинова Норвежских биатлонистов он хочет «взять тёпленькими».

«Извиняться – это не практика русских»

Пахноцкая высказала мнение, что многие проблемы российского спорта неразрывно связаны с нашим менталитетом, согласно которому извиняться – это что-то обидное и неприятное.



«Извиняться – это вообще не наша практика. У нас либо заговор, либо и так сойдёт. У нас я знаю только одного парня – это грузин, он играл в регби-7, был дисквалифицирован за анаболический стероид. Он сам подошёл ко мне на одном мероприятии и сказал: «Маргарита, если бы вы знали, как я раскаиваюсь, как мне стыдно. Я подвёл команду, я дурак». Больше я не знаю у нас тех, кто бы сказал, что был не прав. Почему наши спортсмены слабые такие, трусы?»



Если верить заместителю главы РУСАДА, то в России есть всего один честный и нетрусливый спортсмен, а все остальные – трусы и подлецы. А ещё Пахноцкая сравнивает Логинова с мужем, который изменил своей жене и молчит об этом. И приводит в пример норвежскую лыжницу Терезу Йохауг, которую якобы «затравили» на родине за использование допинга. Хотя та извинилась и раскаялась. Но Маргарита почему-то не упоминает, что Йохауг в год дисквалификации была признана лучшей спортсменкой Норвегии. В том числе и после голосования болельщиков.

Замглавы РУСАДА — о Логинове: извиняться – это не наша практика

Почему Логинов не должен извиняться

Очевидно, что если бы чемпион мира по биатлону хотел извиниться, то сделал бы это уже давно. Сейчас это явно запоздалое решение, потому что тогда пойдут вопросы, почему он не сделал этого раньше. Но это не главная причина, почему Логинову не стоит приносить извинений.



Когда в первой половине прошлого сезона у Александра мало что получалось, никто из зарубежных коллег и журналистов и не вспоминал про его допинговое прошлое. Всех всё устраивало, не было косых взглядов – абсолютно адекватная и рабочая обстановка. Нападки на россиянина начались сразу после его победы на чемпионате мира. Даже Дмитрий Киселёв не верит в такие совпадения. Логинов становится неприятен лишь когда побеждает.

Логинов чист, но полиция найдёт у России допинг. Мы не можем жить без обмана Может, хоть такими глупыми и дикими методами они разбудят нашу спортивную совесть.

А все эти размышления братья Бё и других о чистоте спорта – не более, чем лицемерие и преследование собственных интересов. Неужели кто-то всерьёз думает, что если Логинов извинится перед биатлонным сообществом, то ему перестанут припоминать ЭПО?

Извинения ничего не изменят

Представим, что россиянин принесёт всем долгожданные и искренние извинения, потом Россию амнистируют в ВАДА, допустят до Олимпиады, а Логинов в блестящем стиле выиграет золото в Пекине в 2022 году. Есть большие сомнения, что это событие обойдётся без скандала.



Извинения Логинова ничего не изменят. Вера в это равноценна вере в то, что в Венецию в разгар пандемии коронавируса вернулись дельфины. Александр выбрал свою линию поведения: он никого не обманывает, а просто предпочитает не говорить о прошлом. И имеет на это полное право. IBU его тестирует едва ли не чаще всех остальных участников Кубка мира.



Логинов – главная надежда российского биатлона. И он чистый спортсмен. К слову, в его защиту недавно выступил глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак, призвавший уважать позицию российского биатлониста и отметивший, что Логинов вообще-то «хороший парень».



Так зачем мы сами же его хотим добить? Разве прямой интерес РУСАДА не состоит в том, чтобы защищать чистых российских спортсменов?