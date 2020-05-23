«Логинов что, переходит в сборную Болгарии?» Лидер сборной России меняет приоритеты

«Я бы на месте Логинова просто обрубила бы концы с Касперовичем и готовилась бы здесь с командой». Это реакция трёхкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой на переход личного тренера Александра Логинова Александра Касперовича на работу в сборную Болгарии. Резцова уверена, что Касперович попросту предал нашего биатлониста, и тот должен прекратить с ним сотрудничество. С человеком, который привёл его к золоту чемпионата мира.

«Это что, Логинов теперь переходит в сборную Болгарии?» – это уже комментарий читателя «Чемпионата» ioan-grozniy на информацию о том, что российский биатлонист может провести сборы с болгарами. Неужели Россия потеряет своего лучшего биатлониста и повторит ошибку, совершённую в случаях с Анастасией Кузьминой и Дарьей Домрачевой?

Любимый тренер Логинова уедет работать за границу. А что будет с лидером сборной России? Неожиданно, но наш чемпион мира от этого только выиграет.

Логинов уйдёт к болгарам ради Олимпиады?

Существует мнение, что Александру действительно стоит попробовать перейти в другую сборную, чтобы получить возможность выступить на Олимпиаде. Болгария не находится под санкциями ВАДА, поэтому спортсмены этой страны могут совершенно спокойно ездить на Игры и бороться за медали. Но у этой теории есть сразу несколько проблем.



Во-первых, Логинову предстоит пройти так называемый «карантин». Не двухнедельный, как во время эпидемии, а длительный – сроком от года и больше. Международный союз биатлонистов постоянно ужесточает правила для перехода спортсмена из одной сборной в другую. И, наверное, делает правильно. В любом случае, даже если Логинов прямо сейчас начнёт подавать документы на получения болгарского гражданства, то никак не успеет к Олимпиаде в Пекине.



Во-вторых, потенциальный переход к болгарам не аннулирует его прошлое допинговое дело. И совершенно не факт, что в МОК амнистировали бы россиянина и допустили бы до участия в Олимпиаде, простив прошлые грехи.



Кто-то может сказать, что Логинову в принципе было бы неплохо сбежать от СБР с его бесконечными скандалами и готовиться в спокойной обстановке, но опять же: Александр будет вынужден пропустить сезон, а то и не один. Логинову сейчас 28 лет. Готов ли действующий чемпион мира терять лучшие годы карьеры ради этого? Думаю, что вряд ли.

Украинский след. Тренер Логинова взял чужую аккредитацию и устроил проблемы сборной России Президент СБР Владимир Драчёв вернулся из отделения полиции и рассказал подробности громкого дела.

«Кто будет платить за сборы Логинова в Болгарии?»

Логинов, конечно, продолжит выступать за сборную России. И будем стараться приносить медали стране если не на Олимпиадах, то уж на чемпионатах мира точно.



Однако комментатор Дмитрий Губерниев задаёт другой любопытный вопрос: кто будет платить за сборы Логинова за пределами России, если они станут реальностью?



«Логинов может готовиться к сезону хоть в составе «Бруклин Нетс»! Вопрос – кто за это будет платить. У спортсмена есть свой очень серьёзный личный спонсор, и по согласованию с тренерским штабом Александр, безусловно, может готовиться хоть с болгарами, хоть с Бё хоть с Фуркадом. Это всего лишь вопрос согласования и финансирования. Второе в эти сложные времена выходит на первый план».



Дмитрий намекает на то, что если Логинов выбирает не централизованную подготовку со сборной России, то должен сам за это платить. Потому что в период эпидемии, которая явно не закончится завтра или послезавтра, государство не может позволить себе учитывать индивидуальные пожелания спортсменов.



Логинов с Касперовичем наверняка продумали этот момент и будут готовиться за счёт личных спонсоров. Да и поверьте, сборы в Болгарии точно не будут дороже очень и очень недешёвых сборов с российской командой. И есть ощущение, что Логинов действительно сменит приоритеты и будет готовиться к сезону без помощи СБР, но в плотном контакте с Касперовичем.

«Самое страшное, что изъяли телефон». Логинова провоцируют нарушить правила антидопинга? Лидеру сборной России надоело бороться. Неужели это конец его карьеры?

«С Касперовичем всё ясно, он теперь нам не друг»

Возвращаясь к высказыванию Резцовой о том, что Логинову стоит прекратить сотрудничество с Касперовичем, надо сказать, что Александр скорее завершит карьеру, чем уйдёт от своего любимого тренера. Анфиса Анатольевна, очевидно, не знает о том уровне доверия, который возник между Логиновым и Касперовичем за годы совместной работы. Это понимает и глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев, который согласился отпустить своего лучшего специалиста в Болгарию.

«С Касперовичем всё ясно, он теперь нам не друг. Вы же знаете, он – уникальный человек. Умудряется быть одновременно в нескольких местах. Разумеется, я иронизирую, но доля правды в этом действительно есть. Думаю, Касперович разберется. Он и болгарам поможет, и нашей федерации. И Логинову. Я вообще говорю, что Логинов – это приоритет. Всё остальное может быть только факультативом».



И кто знает, возможно, именно сборы со сборной Болгарии помогут Логинову сделать ещё один шаг вперёд и по-настоящему побороться за Большой хрустальный глобус.