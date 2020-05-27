Наш биатлон опять удивил: в сборную позвали тренера, сотворившего лыжное чудо на Олимпиаде

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв, который после волны негатива со всех сторон уже был списан со счетов и виртуально отправлен в отставку, держится крепко. Он предложил без преувеличения удивительный состав тренерского штаба сборной, и что самое главное – правление СБР с ним согласилось. Никаких иностранцев – только россияне.



А должность главного тренера может занять и сам Драчёв.

Творец «ванкуверского чуда»

На должность старшего тренера мужской сборной рекомендован Юрий Каминский. Крутой специалист из лыжных гонок, который воспитал самого титулованного лыжника России Никиту Крюкова. Он руководил спринтерской группой сборной России, пока она существовала. В этой группе помимо Крюкова в спринтеров мирового класса выросли Александр Панжинский и Алексей Петухов.

«У нас что, президент – бог и царь?» Российский биатлон продолжает погружаться в хаос Спортсмены и тренеры сборной России не могут начать подготовку к сезону. То ли в технических ошибках дело, то ли в борьбе за власть.

Но в итоге группа решением президента ФЛГР была расформирована, а Каминский некоторое время был не у дел, а потом работал в сборной Казахстана. Правда, там не было таких спортсменов, как в России. Соответственно, и тренерских достижений тоже не было.



Именно Каминский сотворил лыжное чудо в Ванкувере, когда переполненный стадион смотрел за финишной спринтерской разборкой Крюкова и Панжинского и удивлялся тому, насколько отстал от молодых россиян норвежец Петтер Нортуг. Спортсмены группы Каминского рассказывали, насколько дотошно он подходил ко всем мелочам. Заставлял лыжников проходить трассу в Ванкувере на резине, отрабатывая каждый метр дистанции.



Неужели и российских биатлонистов Каминский научит бегать на лыжах по-настоящему быстро?

Наш биатлон опять чудит. Зачем в сборную России позвали сразу полсотни спортсменов Забавный факт: в расширенном составе теперь есть Иванов, Петров и Сидоров. Вы знаете таких биатлонистов?

В нашем биатлоне совсем недавно уже работал тренер из лыжных гонок. Легендарный Николай Петрович Лопухов с 2011 по 2014 годы тренировал мужскую команду, и в итоге привёл её к золоту Олимпиады в Сочи (ныне, правда, отобранному). Другое дело, что биатлонисты, недовольные предлагаемыми нагрузками, выступили против тренера, и после Сочи он ушёл.



Каминский – кандидат не менее сильный и самостоятельный. С точки зрения результатов многое будет зависеть от того, как он сработается с тренером по стрельбе.

Личный тренер лучшей юниорки мира

На должность старшего тренера женской команды рекомендован специалист из Екатеринбурга Михаил Шашилов. В числе его воспитанниц – Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Тамара Воронина, Анастасия Шевченко – чемпионка мира среди юниорок. У него отлично получается воспитывать молодых спортсменок, а теперь есть шанс доказать свою состоятельность и на самом высоком уровне.

Оказалось, российские биатлонистки не хотят тренировать стрельбу. Это вообще нормально? Тренер сборной России по стрельбе сам в этом признался.

В прошедшем сезоне обстановка в женской сборной России была довольно странной. Тренер по стрельбе Леонид Гурьев даже как-то признался, что не может заставить биатлонисток заниматься холостым тренажем, а от этого возникают многие проблемы. Бывший старший тренер команды Виталий Норицын от понятия «дисциплина» вообще был далёк.



Шашилов – тренер требовательный и строгий, при нём отказов от тренажей не будет точно. Или не будет в команде таких спортсменок.

Вся власть Драчёву. Ещё и лыжи с винтовкой

Драчёв сумел протащить через заседание правления СБР свои кандидатуры на должность старших тренеров. Теперь осталось утвердить полный состав тренерского штаба в Минспорте, но это кажется простой формальностью. Правление, в апреле составившее совсем другой тренерский список, свои кандидатуры отстоять не смогло.



В заседании участвовал бывший президент СБР, директор Центра спортивной подготовки Минспорта России Александр Кравцов. Проще говоря, тот человек, который будет платить тренерам заработную плату.



Всё же Каминский и Шашилов – россияне, а значит никаких вопросов с их оформлением на работу не возникнет. Плюс ко всему, за ними не тянется странный шлейф слухов, как за Владимиром Королькевичем, про их квалификацию не скажешь, что она вызывает сомнения, как в случае с Робертом Кабуковым. Если уж и оформлять на работу иностранных специалистов, то тогда такого уровня, как Маркус Крамер в лыжных гонках. Тем более, что в таком случае все финансовые обязательства берёт на себя ОКР.

Кто должен прийти и спасти российский биатлон? Выбери лучшего кандидата Кто должен стать главой федерации: загадочный олигарх, чемпион из прошлого, главный голос вида спорта или кто-то ещё?

На правлении СБР остался нерешённым вопрос о главном тренере сборной России. Кандидатура Валерия Польховского, уже начавшего подбирать свою команду, в итоге не прошла. Не исключено, что повторится ситуация, когда главного тренера у сборной не будет. Может, это вообще идеальный вариант?



Но Владимир Драчёв предложил кое-что ещё лучше! В беседе с корреспондентом РИА Новости, он то ли в шутку, то ли всерьёз отметил, что сам готов занять пост главного тренера, оставшись при этом президентом.



Если продолжать эту линию, то можно даже вспомнить молодость, закинуть за спину винтовку и выступить на одном из этапов эстафеты. Хотя это планы отдалённые. Пока же главная задача Драчёва – удержаться на посту президента, куда его выбрали два года назад: внеочередная отчётно-выборная конференция СБР запланирована на 11 июля.