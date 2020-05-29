«Чудес не бывает». Чего ждать от сборной России по биатлону с тренером из лыж?

Назначение специалиста лыжного спринта Юрия Каминского старшим тренером мужской биатлонной сборной стало полной неожиданностью для всех. Президент СБР Владимир Драчёв сделал рискованный шаг. И пока непонятно, стоит ли ждать положительного результата.

«Чемпионат» разобрался, чем может обернуться приглашение лыжного специалиста, тем более что примеры для сравнения есть: в новейшей истории нашего биатлона в национальной команде работали два лыжных специалиста, причём оба связаны с Каминским.

Легендарный Лопухов ушёл «мандражистом»

Опытнейший Николай Лопухов, который досконально знает систему подготовки как в лыжах, так и в биатлоне, принял мужскую сборную в 2011 году. Сначала он был тренером по функциональной подготовке, потом старшим тренером команды.

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Он покинул свой пост после Олимпиады в Сочи, на которой привёл сборную России к золотым медалям. Сейчас не будем вспоминать, что стало с этой медалью в итоге. Лучше посмотреть, как Лопухов подводил команду к главным стартам, и что было по ходу сезонов.

В сезоне-2011/2012 наши биатлонисты по скорости регулярно были в числе лучших. Евгений Устюгов, Андрей Маковеев и Евгений Гараничев постоянно попадали как минимум в топ-10 по этому показателю, а зачастую были в топ-5 и даже в топ-3. В ходе сезона к ним подтянулся и Дмитрий Малышко, который набирал форму. Антон Шипулин по скорости уступал партнёрам.

На чемпионате мира в Рупольдинге ту скорость, которую парни демонстрировали на этапах Кубка мира, подтвердить не удалось.

Лопухов: не хотел бы быть практиком в дальнейшем Старший тренер мужской биатлонной сборной России Николай Лопухов подвёл итоги Игр и отметил, что не хотел бы дальше быть тренером-практиком.

В следующем сезоне отличную скорость демонстрировали Гараничев, Шипулин, Малышко, но просели Устюгов с Маковеевым. На чемпионате мира в Нове-Место только Шипулину удалось продемонстрировать ту же форму, что по ходу сезона, и даже прибавить. Устюгов тоже прибавил, но не до уровня предыдущего сезона, Малышко остался на своём уровне, а Гараничев довольно неожиданно по скорости откатился в конец второго десятка.

В олимпийском сезоне резких скачков в скорости ни у кого не было. Гараничев, Шипулин и Устюгов были самыми быстрыми в нашей команде, но к Олимпиаде в Сочи в лучшей форме подошёл только Гараничев. Он набирал форму по ходу гонок, в индивидуалке по скорости был вторым, в масс-старте – третьим. Шипулин блеснул в спринте, где был самым быстрым, но не самым точным, и совершил подвиг в эстафете. В целом же команда не была готова так, как от неё ждали.

Наш биатлон опять удивил: в сборную позвали тренера, сотворившего лыжное чудо на Олимпиаде В лыжной команде от услуг Каминского отказались. Неужели он научит наших биатлонистов бегать быстро?

У спортсменов возникли вопросы к Лопухову, не обошлось и без конфликтов. Кого-то не устроила в целом методика опытного тренера, кого-то – подводка к главным стартам. на тренерском совете по итогам сезона в Ханты-Мансийске Николай Петрович заявил, что проблема сборной России – в избалованности спортсменов.

Наставник хотел вернуться в лыжи в женскую «молодёжку», но Елена Вяльбе после некоторых размышлений назначила других тренеров, а Лопухова назвала «мандражистом», подопечные которого на главных стартах не могут показать того, на что готовы.

До 2008 года Лопухов работал со спринтерской группой сборной России по лыжным гонкам, но тогдашний президент ФЛГР Владимир Логинов решил сменить его на Юрия Каминского.

«Спортсменки звонили своим личным тренерам»

Помощник Каминского по спринтерской группе сборной России Михаил Девятьяров работал с женской сборной России в сезоне-2017/2018.

Результаты команды в том сезоне были просто кошмарными. Как рассказал сам Девятьяров, в его обязанности входила функциональная подготовка спортсменок, но не самостоятельно, а по тем методикам, которые предлагали Владимир Королькевич и Сергей Коновалов. Непонятно тогда, зачем вообще приглашали лыжного тренера.

«Ломать технику или как-то вмешиваться в обычный процесс подготовки спортсменок я ни в коем случает не собирался. Это было бы просто глупо. Старался просто увидеть, в чём ещё девушки могут прибавить, не ломая технику, делал подсказки. Причём предварительно обговаривал это с вышестоящими тренерами, а потом уже говорил спортсменкам. Но не все это делали: многие начинали звонить своим личным тренерам, рассказывать, что вот, мол, лыжный специалист советует делать так, нужно ли нам выполнять? Кто-то выполнял, а кто-то упорно ничего не хотел делать», – признался Девятьяров.

Олимпийский сезон спортсменки сборной России начали с проигрыша ходом в районе двух минут, закончили с отставанием в полторы. Иными словами, скорость была никакой, а приглашение лыжного тренера ситуацию никак не улучшило. По словам олимпийского чемпиона Калгари-1988, сделать что-либо за один сезон просто нереально, поскольку это время уходит на знакомство с возможностями и характером спортсменов, с особенностями их техники, с поиском общего языка с их личными тренерами.

«Что ж вы делаете, черти?!» Великая победа русских лыжников и их тренера над норвежцами Золото и серебро Олимпиады отмечали прямо по ходу финального дня: водки не хватило, и казахи поделились своей, а армянин принёс коньяк.

Он считает, что Юрию Каминскому помимо тщательного изучения всех биатлонных методик придётся начинать именно с общения с личными наставниками биатлонистов. И если диалог будет выстроен, результаты обязательно придут. По мнению Девятьярова, Каминский умеет договариваться и объяснять свою точку зрения, но при это делает это очень мягко и интеллигентно.

Возможно, стоит быть более жёстким, тем более «биатлонная семья» к лыжным специалистам относится завистливо и не упустит случая уколоть. Что, собственно, уже и произошло. Каминский не успел приступить к работе, а его уже раскритиковали Владимир Аликин и Владимир Васильев.

«А вообще, в нашем биатлоне слишком часто меняются тренеры – спортсменам сложно привыкать каждый год к чему-то новому. Нужно дать одному тренерскому штабу отработать один олимпийский цикл, а потом что-то спрашивать. Но кто-же это позволит? Ведь от тренера тут же ждут немедленных результатов, а чудес в спорте не бывает», – заключил Девятьяров.

И этот вывод, пожалуй, самый главный. Любого, даже самого сильного, тренера в сборной России ждёт колоссальное давление. Не показал результат сразу – на выход. При этом высокий результат требует кропотливой работы, а в случае биатлона ещё и стального духа.

Пожалуй, можно ожидать, что теперь в нашей сборной будет разумная ротация, что спортсменам будет хватать сил на прохождение последнего круга и финишный рывок, что формирование эстафет станет прерогативой старшего тренера, а всё это приведёт к улучшению результатов.

Но для этого новому тренеру нужно дать шанс спокойно поработать.