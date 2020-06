Губерниев записал музыкальный альбом. Не домашнее караоке ради лайков, а серьёзный рок

Вынужденная самоизоляция несёт в себе немало минусов, но кому-то открывает и новые возможности. Дмитрий Губерниев долго работал над своим сольным музыкальным альбомом и наконец-то выпустил его. Спортивный комментатор постоянно появляется на различных мероприятиях в российском шоу-бизнесе, где нередко исполняет песни. Но появление серьёзного сольного альбома стало неожиданностью даже для поклонников его творчества.



Дмитрий откровенно рассказал о том, кто помог ему осуществить детскую мечту в жанре хард-рок и объяснил, почему звёздам нашей эстрады не стоит жаловаться на тяжёлую жизнь.

«Губерниев: у микрофона»

– Дмитрий, расскажите, как и когда пришла идея записать сольный альбом?

– Сразу замечу, что этот альбом не имеет ничего общего с Guber Band. Идея созрела ещё в далёком 2013 году, когда мы с моим другом Кириллом Немоляевым – талантливым музыкантом. Мы решили записать макси-сингл «Ветер биатлона», куда вошла одноименная песня, песня «Не уходи мой ангел» и песня про Сочи-2014, которую мы сделали совместно с группой “Слот”. Мы сказали, что сделаем всех на той Олимпиаде. В итоге мы всех и сделали.



– После этого решили продолжить работу с музыкой?

– Да, и эта работа велась несколько лет на самом деле. Где-то в конце прошлого года мы всё закончили и решили назвать альбом «Дмитрий Губерниев: у микрофона».

– Почему выбрали именно такое название?

– Это идея Кирилла Немоляева. Помимо того, что он сам прекрасный музыкант группы «Бони НЕМ», но ещё и талантливый продюсер. То, что он делает с командой Forces Untied в жанре тяжёлого рока – это мощная работа мирового класса. Кирилл и был локомотивом всего процесса.



– Кто ещё вам помогал?

– Мы пригласили моих друзей-музыкантов и записали композицию «Руки прочь» вместе с Мишей Серышевым, который пел в металлической группе «Мастер», потом пел в церковном хоре, а сейчас до сих пор является солистом Большого театра. Удивительный тенор, голосовой диапазон у него невероятный. На такое даже Кипелов не способен. Партию гитары исполнил Алексей Страйк. Мы также записали песню «Птица» – это хит группы «Легион» с Лёшей Булгаковым. Я очень жду их новый альбом!

«Кто не будет хлопать – тот даже не Киркоров». Теперь Губерниев ещё и певец Календарь за восемь тысяч, ярко-красная винтовка и душевные песни на фоне черепов – Дмитрий Губерниев дал старт сезону необычным концертом.

– Какая песня особенно запала в душу?

– Все песни такие. Пожалуй, особняком стоит песня Пахмутовой и Добронравова «Да разве сердце позабудет» с удивительной фортепианной аранжировкой. Мы записали ещё одну отличную песню «Победителей не судят» с Артуром Беркутом, но она вошла в сольный альбом Артура. Мы, кстати, её пели на «Воробьёвых горах» во время чемпионата мира и на Президентской регате в парке культуры имени Горького.



– Есть ли баллады в альбоме?

– Обязательно. Баллада называется «Это ты». Эта песня про любовь, очень проникновенная. Кстати, хочу сказать, что вокал писался несколько лет, он окреп за последнее время. Думаю, сейчас я стал получше петь. Это интересно в плане будущих дел уже с Guber Band, потому что группа играет немного другую музыку. Будем записывать уже что-то своё.

«Преимущественно хард-рок за исключением Пахмутовой»

– Кто-то помогал финансово в создании музыкального альбома?

– Я записал его преимущественно на свои деньги. Кто-то оказал дружескую помощь. Помимо денег я вложил в этот диск и сердце, и душу. Мне кажется, что получилось достойно. Материал очень хороший и здорово сыгранный. Отмечу также блестящую работу Сергея Боголюбского в плане аранжировок и гитарных партий. Можно, конечно, предъявлять претензии к вокалу, но что вышло, то вышло (улыбается). Опять же следующий альбом будет звучать по-другому.

– Есть ли в планах написание собственных стихов к песням?

– Безусловно. И мы планируем их нарабатывать уже с Guber Band. С этой точки зрения вопрос стоит открыто.



– «Ветер биатлона» — это же как раз ваша песня?

– Да, это как раз та песня, где мы сами записали и слова, и музыку. Созвонились с ребятами из группы Teräsbetoni и взяли их музыкальный ряд. Немоляев вместе с Игорем Лобановым сочинили отличный текст. Вообще «Ветер биатлона» – это настоящий гимн нашего вида спорта. Честно говоря, все остальные песни про биатлон, которые я слышал, не выдерживают никакой критики.

– Кто из легендарных зарубежных или российских музыкантов повлиял на ту музыку и аранжировку, которую мы услышали в этом альбоме?

– Несмотря на то, что это тяжёлая музыка, мы делали это с обилием клавиш. Плюс обязательно надо отметить женскую часть вокала, за которую отвечала сама Даша Ставрович из группы «Слот». Это певица номер один. Если говорить о том, что мы брали за ориентир в плане саунда, то есть такой замечательный мультиинструменталист Джим Петерик. Он создал знаменитую группу Survivor, написавшую такой хит как Eye of the tiger. Его последний проект называется Pride of lions. И хочу вам сказать, что мы звучим не хуже. Но при этом мы, конечно, не копировали их, просто брали что-то на заметку, но основные моменты искали сами.



– То есть, так или иначе мы говорим о довольно тяжёлой музыке, повлиявшей на вас?

– Да, это преимущественно хард-рок за исключением Пахумовой и Добронравова. Песню «Да разве сердце позабудет» я посвятил моим тренерам и учителям в школе и институте, секции гребного спорта. И, кстати говоря, моим педагогам на телевидение. Александра Николаевна мне в своё время сказала, что бери что хочешь и пой.

– И вы воспользовались её советом?

– Почему бы и нет? Я много, где пел, в том числе и в Большом театре с оркестром, и в Кремлёвском дворце, и на многих других больших площадках страны. Это ни с чем не сравнимый кайф. Один кайф – это комментаторская работа. Другой кайф – это выступления на сцене. Мне всегда это очень нравилось. Я делаю это для себя, и если есть люди, которым это нравится, я чувствую себя счастливым. А такие люди есть (улыбается).

«Мои домашние песни собирают по 100 тысяч просмотров»

– Могли вы представить в детстве или юности, что выпустите сольный альбом?

– Вообще не мог! Для меня очень важно пропускать через себя песни, которые имеют большое значение. С новыми аранжировками, с новым дыханием.



– Есть ли понимание, когда сможете выступить со своей музыкой?

– Мы с нетерпением ждём этого момента. Уже есть предварительная договорённость с нашим олимпийским комитетом, чтобы выступить в олимпийский день на вечеринке в шатре. Очень многие мне пишут, мол, когда снова сыграете концерт? Но если говорить про Guber Band, то это более камерная атмосфера. Для того, чтобы выходить на большие площадки, нужно писать свою музыку. И мы над этим работаем.

«Не берите пример с идиотов и дур». Губерниев – об изоляции в России и отмене Олимпиады Очень важные и серьёзные слова от голоса российского спорта.

– Удаётся ли работать над музыкой во время самоизоляции?

– Это непросто, идёт процесс осмысления пандемии. Но даже мои домашние песни под караоке собирают больше 100 тысяч просмотров в социальных сетях.



– Есть ли у вас большие музыкальные амбиции или пока это просто для души?

– Тот, кто сейчас имеет большие музыкальные амбиции, постоянно просит денег. А я скромный спортивный комментатор, так что все амбиции находятся при мне. Я знаю свою скромную цену как музыканту, для меня это пока хобби. Если мы и продаём билеты на наши концерты за небольшие деньги, то это исключительно для того, чтобы заплатить музыкантам. Для меня это не источник дохода.



Из певцов, которые пропагандируют тяжёлый рок, кроме меня и Серышева в Большом театре не пел никто! Кипелов в Большом театре не пел, и очень многие люди так не пели и никогда не споют. А я там пел! Больше того, имел большой успех. Поэтому я спокойно отношусь ко всему, мы будем двигаться поступательно.



– То есть, отвлекать от основной работы это точно не будет?

– Нет, у меня по-прежнему есть моя главная работа спортивного комментатора и журналиста. В свободное от работы время я могу заниматься, чем угодно. Сейчас это музыка, которую я люблю и слава богу, что есть люди, которые мне с радостью в этом помогают.

– Индустрия тяжёлого рока сейчас на спаде?

– Понятно, что тяжёлый рок по нынешним временам – это не коммерческая тема. 35 лет была одна история, сейчас – другая. Я начинал слушать такую музыку в 1985 году и продолжаю это делать. Слава богу, что живы те люди, которые являются апологетами этой музыки. Это Deep Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin, AC/DC. Я был лично знаком с Ронни Джеймсом Дио – это мой самый любимый певец и композитор. Это человек, который пел в Black Sabbath. И, кстати, для меня эта группа – это в первую очередь Дио, а не Оззи. Причём я с ним был не просто знаком. Он показывал мне, как нужно правильно дышать, раскрыл методику, чтобы хранить голос.



– Не хотите ли эксперимента ради записать что-то попсовое?

– Я думал об этом. Возможно, когда-то даже дойду до этого. Композиторов полно, они даже с меня много денег не возьмут (смеётся). Вот мы с Витей Дробышем каждый раз встречаемся и соглашаемся, что надо что-то замутить вместе. Но пока дальше разговоров дело не заходит.

«Хочу сказать звёздам: «Сидите и не бздите!»

– Некоторые музыканты в период пандемии жалуются, что доедают едва ли не последний кусок хлеба. Какое у вас отношение к этой ситуации?

– Давайте сначала разделим больших звёзд и музыкантов, которые, например, аккомпанирующего состава. Это разные вещи. Но когда я слышу от знаменитостей, которые просят десятки тысяч долларов за свои концерты, что им нечего есть, это безумное лицемерие. Я как человек скромный и видящий, как вокруг тяжело людям, хочу сказать таким звёздам: «Сидите и не бздите!»

– Многие с ума сходят от сидения дома. Как вы справляетесь с вынужденными мерами?

– Я выхожу в сходненский лес. Сейчас у нас ограничения не такие серьёзные, поэтому я хожу и занимаюсь спортом. Я похудел, у меня выросла мускулатура. Считаю, что для того, чтобы вдохнуть свободно и победить эту заразу, мы должны очень аккуратно выходить из этих мер. А, судя по количеству заболевших, ситуация по-прежнему тревожная. У меня постоянно спрашивают, когда я постригусь. Но что, давайте тогда все ходить по парикмахерским? Это не разумно! Я хожу патлатый и не испытываю никаких проблем. Если бы я имел возможность пойти на футбол сейчас, то не пошёл бы. Как и не собираюсь отправлять своего сына на выпускной или последний звонок, потому что это преждевременно.

– А как же тогда Парад победы и шествие Бессмертного полка?

– Пока ещё есть время до этих мероприятий. Плюс должна быть такая мера как социальная дистанция и так далее. Мы рассчитываем, что ситуация придёт в норму, но я абсолютно убеждён, что ещё рано снимать все ограничения и бежать всем обниматься и жать друг другу руки. Для меня маска и перчатки – неизменный атрибут на несколько месяцев, а то и на несколько лет.



– Даже так?

– Да, может быть, даже несколько лет. Это реальность. Я всегда на том же биатлоне никогда не отказывал в фотографиях болельщикам, в общении, но сейчас это просто неразумно. Надо беречь себя. Когда ты бережешь себя, бережешь и других.



– Биатлонный сезон состоится?

– Думаю, что состоится, но не в классическом смысле. Отдаю себе отчёт в том, что какие-то этапы пройдут без зрителей, могут быть переносы. Но я надеюсь, что мы всё равно отправимся на этапы Кубка мира и будем рассказывать людям о биатлоне.